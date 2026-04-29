"Şimdiye kadar oynadığım en iyi maçtı!" - PSG'nin Bayern Münih'i 5-4 mağlup ettiği maçın ardından "çok yorgun" olan Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için ikinci maçta "asgari" gol hedefini açıkladı

Lionel Messi, Luis Suárez ve Neymar’ın da yer aldığı kadroyla Barcelona’da üçlü kupayı kazandığı dönem de dahil olmak üzere parlak bir teknik direktörlük kariyerine sahip olmasına rağmen, Luis Enrique Salı gecesi oynanan maçın her şeyi geride bıraktığına inanıyor. PSG teknik direktörü, takımının 5-2 öne geçtiği ancak Bayern’in son dakikalardaki geri dönüşüyle heyecan verici bir rövanş maçı sahneye koyan karşılaşmanın yoğunluğundan hayrete düştü.

Luis Enrique maç sonrası değerlendirmelerinde, "Hiç bu kadar yoğun bir maç görmemiştim" dedi. "Şu anda kusurları işaret etmenin sırası değil; sadece herkesi tebrik etmeliyiz. Bugün kazanmayı, berabere kalmayı ve kaybetmeyi hak ettik. Fantastik bir maçtı. Şüphesiz, bir teknik direktör olarak şimdiye kadar dahil olduğum en iyi maçtı."