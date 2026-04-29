AFP
"Şimdiye kadar oynadığım en iyi maçtı!" - PSG'nin Bayern Münih'i 5-4 mağlup ettiği maçın ardından "çok yorgun" olan Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için ikinci maçta "asgari" gol hedefini açıkladı
Paris'te rekor kırılan bir gece
Dokuz gollü bu muhteşem maç sadece eğlenceli olmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir öneme sahipti. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü yarı final maçı olarak kayıtlara geçti. Dahası, maçın kaotik yapısı, Avrupa’nın en prestijli turnuvasının eleme aşamalarında şimdiye kadar atılan en fazla gol sayısına sahip ikinci maç olmasını sağladı ve iki dev takımın sahip olduğu hücum gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. PSG, ikinci yarının başlarında üç gol farkla öne geçerek Budapeşte’deki finale doğru rahat bir şekilde ilerliyor gibi görünüyordu. Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele maçın yıldızlarıydı; her iki kanat oyuncusu da ikişer gol atarak, çılgın Parisli seyircilerin önünde Bundesliga devlerini sersemletti.
Luis Enrique için koçluk kariyerinin zirvesi
Lionel Messi, Luis Suárez ve Neymar’ın da yer aldığı kadroyla Barcelona’da üçlü kupayı kazandığı dönem de dahil olmak üzere parlak bir teknik direktörlük kariyerine sahip olmasına rağmen, Luis Enrique Salı gecesi oynanan maçın her şeyi geride bıraktığına inanıyor. PSG teknik direktörü, takımının 5-2 öne geçtiği ancak Bayern’in son dakikalardaki geri dönüşüyle heyecan verici bir rövanş maçı sahneye koyan karşılaşmanın yoğunluğundan hayrete düştü.
Luis Enrique maç sonrası değerlendirmelerinde, "Hiç bu kadar yoğun bir maç görmemiştim" dedi. "Şu anda kusurları işaret etmenin sırası değil; sadece herkesi tebrik etmeliyiz. Bugün kazanmayı, berabere kalmayı ve kaybetmeyi hak ettik. Fantastik bir maçtı. Şüphesiz, bir teknik direktör olarak şimdiye kadar dahil olduğum en iyi maçtı."
Bayern Münih pes etmiyor
Ancak Bayern, Avrupa sahnesindeki başarılarını simgeleyen o dirençli tavrını bir kez daha sergiledi. Dayot Upamecano, Joshua Kimmich’in kullandığı serbest vuruştan kafayla attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi; ardından Luis Diaz, güçlü bir vuruşla maçı son ana kadar heyecanlı hale getirdi. 5-4’lük skor, seriyi bıçak sırtında bıraktı ve Luis Enrique, bu duygusal iniş çıkışların kendisini fiziksel olarak yıprattığını itiraf etti. Maçın bitiminden sonra İspanyol teknik adam şaka yaparak, "Çok yorgunum ve tek bir kilometre bile koşmadım. Bu yüzden oyuncuların nasıl hissettiğini bilmiyorum" dedi.
Allianz Arena'nın hedefi
Basının yüksek tempolu yapısı ve aralıksız pozisyon değişiklikleri her iki takımın oyuncularını da bitkin düşürdü; ancak PSG teknik direktörü, önümüzdeki hafta Allianz Arena’ya gidecekleri için işin henüz bitmediğinin farkında. Luis Enrique, Vincent Kompany’nin takımını mağlup etmek için neyin gerekli olduğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor.
"Az önce teknik ekibime 'Bu maçı kazanmak için kaç gol atmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?' diye sordum. Onlar da 'En az üç' dediler," diye açıkladı Luis Enrique. "Bayern Münih kendi stadyumunda daha da güçlüdür, ancak biz de aynı zihniyeti sergilemeye çalışacağız."