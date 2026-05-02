"Şimdiye kadar izlediğim en iyi maç" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, PSG ve Bayern'in "başka bir ligde" olmasının temel nedenini açıkladı
Arteta, Avrupa'nın dev kulüplerine hayran kaldı
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, gollerin arka arkaya yağdığı PSG-Bayern maçındaki savunma disiplinini sorgularken, Arsenal teknik direktörü ise Fransız ve Alman devleri arasındaki karşılaşmaya övgüler yağdırmaktan geri durmadı ve sergilenen kalitenin eşi benzeri görülmemiş olduğunu belirtti.
Arteta, "Bayern-PSG maçına baktığımda, iki takımın kalitesi ve özellikle oyuncuların sergilediği bireysel kalite açısından muhtemelen şimdiye kadar izlediğim en iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi. Ancak, bu kadar yüksek tempoda performans gösterebilmelerinin, daha iyi rotasyon ve dinlenme imkanı sağlayan iç saha koşullarının doğrudan bir sonucu olduğunu da hemen belirtti.
Tazelik, hâlâ en önemli ayrım noktasıdır
Arteta, Premier Lig’in yıpratıcı yapısı nedeniyle İngiliz takımlarının PSG veya Bayern ile aynı fiziksel avantajlara sahip olarak yarı final aşamasına gelmelerinin neredeyse imkansız olduğuna inanıyor. İngiltere’deki yoğun lig takvimi göz önüne alındığında, oyuncuların fiziksel olarak maruz kaldığı yükü dikkate almadan bu iki ortamı karşılaştırmanın temelde hatalı olduğunu savundu.
"Bu kadar kaliteli bir performans sergilemek için çok dinç olmanız gerekir ve ligler arasındaki fark ile rekabet şekilleri gece ile gündüz kadar farklıdır. Son zamanlarda bu konuyla ilgili birçok istatistiğe bakmanız yeterli. İki farklı dünyayı karşılaştırıyoruz. Bir kısmını bağlamından kopuk olarak karşılaştıramazsınız, bunun adil olduğunu düşünmüyorum," diye ekledi İspanyol teknik adam.
Arsenal'de sağlık sorunları
Arsenal, Cumartesi günü Fulham ile karşılaşmaya hazırlanırken, giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle şampiyonluk yolunda zorlanıyor. Bir galibiyetle Premier Lig tablosunda Manchester City’nin 6 puan önüne geçebilecek olsalar da, Arteta dizindeki sorun nedeniyle forma giyme ihtimali belirsiz olan takım kaptanı Martin Odegaard’ın durumundan endişe duyuyor. Norveçli oyuncu, halihazırda Jurrien Timber ve Kai Havertz gibi kilit isimlerin bulunduğu tedavi odasına katıldı.
Arteta, sezonu güçlü bir şekilde bitirmenin sırlarını tartışırken, "Her oyuncunun hazır ve en iyi formda olması" dedi. "Böyle olduğunda mutlu bir adamım. En önemli şey bu. Geçen geceki diğer iki takımdan bahsederken, kaç oyuncu hazırdı? Hepsi, en iyi formlarında. En önemli şey bu."
Avrupa sahnesinde tartışma
Arsenal’in karşı karşıya olduğu tek engel yorgunluk faktörü değil; Atleti ile 1-1 berabere kaldıkları maçın yankıları hâlâ devam ediyor. Orta saha oyuncusu Declan Rice, Madrid’deki hakem performansına ilişkin yaptığı yorumların ardından şu anda disiplin açısından ince bir çizgide yürüyor. Dikkat dağıtan unsurlar ve yorgunluğa rağmen Arteta, kulübün tarihine adlarını yazdırmak isteyen oyuncularından bu anı değerlendirmelerini istedi.
"Neyin tehlikede olduğunu biliyoruz," diye ekledi meydan okurcasına. "Bunu zorlamalıyız. Herkes kendi kendini yönlendirmeli ve bu anın sorumluluğunu üstlenmeli çünkü şu anda yaratabileceğiniz etki, kulübün tarihini belirleyecek."
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bitiş çizgisi görünürdeyken, Gunners yorgun bacakları ile yüksek hedefleri arasındaki uçurumu kapatmanın bir yolunu bulmak zorunda.