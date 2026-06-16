Bu satışla BVB, her halükarda şimdilik büyük bir zarara uğruyor; zira kulüp, Belçikalı oyuncu için bir zamanlar RSC Anderlecht’e 13 milyon euro ödemişti. Duranville, Dortmund’da geçirdiği üç yıl boyunca sık sık sakatlıklarla boğuştu. Geçen sezonun ikinci yarısında FC Basel’e kiralanmıştı.

Orada Duranville, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. Ocak 2023'te Anderlecht'ten transfer olduğundan bu yana BVB'nin profesyonel takımında sadece 27 resmi maçta forma giydi (1 gol, 1 asist).

Şimdi oldukça acı bir bölümün sonu geliyor; sonuçta, üç yıldan biraz daha kısa bir süre önce, sadece BVB değil, herkes muhtemelen gelecek vaat eden bir süperstarı kaptığını düşünüyordu.