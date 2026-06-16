Sky'ın haberine göre, Duranville'in Olympique Lyon'a transferi kesinleşti. Buna göre Fransız kulüp, kanat oyuncusu için sadece 5,5 milyon avroluk oldukça düşük bir temel transfer ücreti ödeyecek; buna ek olarak 3 milyon avroluk bonus ödemeleri de eklenebilir. Dortmund kulübü ayrıca, oyuncunun gelecekteki bir satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini de garantiledi.
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Şimdilik büyük bir zarara yol açan bir iş: BVB, satılık oyuncularını çok düşük bir fiyata elden çıkarıyor
Bu satışla BVB, her halükarda şimdilik büyük bir zarara uğruyor; zira kulüp, Belçikalı oyuncu için bir zamanlar RSC Anderlecht’e 13 milyon euro ödemişti. Duranville, Dortmund’da geçirdiği üç yıl boyunca sık sık sakatlıklarla boğuştu. Geçen sezonun ikinci yarısında FC Basel’e kiralanmıştı.
Orada Duranville, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. Ocak 2023'te Anderlecht'ten transfer olduğundan bu yana BVB'nin profesyonel takımında sadece 27 resmi maçta forma giydi (1 gol, 1 asist).
Şimdi oldukça acı bir bölümün sonu geliyor; sonuçta, üç yıldan biraz daha kısa bir süre önce, sadece BVB değil, herkes muhtemelen gelecek vaat eden bir süperstarı kaptığını düşünüyordu.
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BVB'nin süperstarı Duranville mi? Vincent Kompany aslında bundan emindi
"O 15-16 yaşlarındayken Anderlecht'te onunla birlikte çalışma şansına sahip oldum. 16 yaşına yeni girmişken Club Brugge maçında ilk kez forma giymesine yardımcı oldum. Etkisini hemen fark ettik, oyunu tamamen değiştirdi. Bu yaşta böyle bir şey çok nadir görülür," diye iki yıl önce Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany de Duranville'den övgüyle bahsetmişti.
Daha önce, Ocak 2023'te Kompany, bugün 20 yaşında olan oyuncunun dünya çapında bir futbol kariyeri yapabileceğine bile inanmıştı. O zamanlar gelecekteki Ballon d'Or kazananları sorulduğunda ve her zamanki isimleri saydıktan sonra, son derece ciddi bir şekilde şöyle demişti: "Ve size bir tane daha var: Duranville. Baskı yok."
Ancak Duranville, BVB'de yeteneğiyle getirdiği büyük umudu hiçbir zaman yerine getiremedi ve şimdi yeni bir başlangıç arıyor.
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BVB, Cole Campbell'dan da kurtulabilir
Bu durum Cole Campbell için de geçerli olabilir. Sky’ın haberine göre, Celtic Glasgow, geçen sezon Hoffenheim’a kiralanmış ancak şanssız bir dönem geçirmiş olan ABD’li oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösteriyor. Buna göre, taraflar arasında ilk görüşmeler çoktan başlamış durumda.
Dortmund kulübü, Siyah-Sarılar'da spor kariyeri pek parlak olmayan Campbell'ın satışına açık olduğu söyleniyor. Geçen sezonun ikinci yarısında 20 yaşındaki oyuncu TSG 1899 Hoffenheim'a kiralanmıştı, ancak Sinsheim'da da az sayıda forma giydiği maçlarda ikna edici bir performans sergileyemedi. TSG, 7,5 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Campbell yaz aylarında Dortmund'a geri dönecek.
Campbell, geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 5 maçta toplam 74 dakika Bundesliga sahasında yer aldı, ancak bu süre zarfında gol veya asist kaydetmedi.