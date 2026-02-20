Getty Images Sport
Şimdiden yeni bir sözleşme mi? Barcelona, beş ay önce yeni bir sözleşme imzalayan orta saha oyuncusuyla görüşmeler planlıyor
Geri dönüş yapan çocuğu ödüllendirmek
Barcelona, genç pivotu kulübün geleceğinin temel taşı olarak görüyor. ACL yırtığı ve lateral menisküs yaralanmasının rehabilitasyon ve dikkatli bir şekilde yönetilmesinden sonra, Bernal kendini birinci takım kadrosunun tam teşekküllü bir üyesi olarak kanıtladı. Bu hızlı entegrasyon, kulübü onun artan önemini yansıtacak şekilde mevcut mali durumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etti.
Bu aciliyet, Bernal'ın Hansi Flick yönetiminde elit futbola sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasından kaynaklanıyor. Sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu, artık maç günleri rotasyonunda düzenli olarak yer alıyor. Kulüp yönetimi, Bernal'ın Camp Nou'da "bir döneme damga vuracağına" ikna olmuş durumda ve bu nedenle, onun direncini, kendini kanıtlamış meslektaşlarıyla eşdeğer bir maaşla ödüllendirmek istiyor..
Kulüp ekonomik açıdan bir adım atmak niyetinde olsa da, bu hamle aynı zamanda stratejik bir hamle. Barcelona, şartlarını şimdi iyileştirerek genç çekirdek kadrosunu dış ilgiden korumayı hedefliyor. Bu proaktif yaklaşım, en değerli varlıklarından birinin, 2026-27 sezonunda ana rol üstlenirken kendini takdir edilmiş hissetmesini sağlıyor.
500 milyon avroluk varlığı korumak
Bernal'ın mevcut sözleşme durumu benzersizdir, çünkü geçen yıl Eylül ayında ciddi bir bağ yaralanmasıyla mücadele ederken sözleşmesini uzattı. 2029 yılına kadar geçerli olan bu anlaşma, yönetim kurulunun sembolik bir güven göstergesiydi. Anlaşmada, Avrupa'nın dört bir yanından gelebilecek potansiyel talipleri uzaklaştırmak için 500 milyon avro (528 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir serbest kalma maddesi yer alıyordu.
Ancak, bu sözleşmedeki maaşlar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde müzakere edildiği için nispeten mütevazıydı. Oyuncu tarafı ve kulüp arasında, Bernal'ın fiziksel kondisyonunu ve taktiksel değerini kanıtladığında sözleşmenin revize edileceği konusunda karşılıklı bir mutabakat vardı. Son performansları "olağanüstü" olarak nitelendirilen Bernal için, bu sözün yerine getirilme zamanı geldi.
Barcelona artık maaş farkını kapatmaya hazır. Yaklaşan müzakereler, Bernal'ın kulübün "eski bir sözleşme" olarak gördüğü sözleşmeden kurtulmasını sağlayacak. Maaşını sahadaki sorumluluğuyla uyumlu hale getirerek, Blaugrana orta sahanın kilit oyuncusunu mutlu etmek ve kulübün bir sonraki başarılı dönemine odaklanmasını sağlamak için son hamlesini yapıyor.
Flick'in açık taktiksel tercihi
Marca'ya göre, bu ilerleme kulübün oyuncunun sözleşmesini iyileştirmeyi düşünmesine neden oldu. Geçen yıl sözleşmesini yenilemiş olsa da, o sırada sakatlıktan kurtulma sürecinde olan çok özel bir durumdaydı ve kimse onun nasıl bir performans göstereceğinden emin değildi. Buna rağmen, kulüp onun potansiyelini fark ederek ona güven gösterdi ve sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Ayrıca Flick, 18 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını istemiyordu. Bu nedenle, tam bir yıl önce Eric García ile yaptığı gibi, bir gün onu ofisine çağırdı ve kış transfer döneminde PSG'ye transfer olan Dro Fernandez ile yaşanan durumun tekrarlanmasını istemedi.
Flick, Bernal'a çok net bir şekilde, geleceği konusunda rahat bir tutum sergilemesini ve Barça'nın kendisi için yaptığı plana güvenmesini söyledi. Bernal, ilk günden itibaren kendini kanıtlamış ve 17 yaşında ona ilk onbirde yer vermiş olan teknik direktöre her zaman büyük güven duymuştu.
Altın bir gelecek için planlama
Resmi yüz yüze görüşmelerin mevcut sezonun sonunda yapılması bekleniyor. Bu stratejik zamanlama, Barcelona'nın iç ve Avrupa kampanyalarının belirleyici son aşamasına girerken, hem oyuncunun hem de teknik ekibin tamamen sahaya odaklanmasını sağlıyor.
Bu sezon tüm turnuvalarda 19 maçta forma giyen Bernal, Blaugrana'nın Pazar günü La Liga'da Levante ile karşılaşacağı maçta tekrar forma giyme şansı bulmayı umuyor.
