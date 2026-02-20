Şimdiden yeni bir sözleşme mi? Barcelona, beş ay önce yeni bir sözleşme imzalayan orta saha oyuncusuyla görüşmeler planlıyor

Barcelona, genç pivotu kulübün geleceğinin temel taşı olarak görüyor. ACL yırtığı ve lateral menisküs yaralanmasının rehabilitasyon ve dikkatli bir şekilde yönetilmesinden sonra, Bernal kendini birinci takım kadrosunun tam teşekküllü bir üyesi olarak kanıtladı. Bu hızlı entegrasyon, kulübü onun artan önemini yansıtacak şekilde mevcut mali durumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etti.

Bu aciliyet, Bernal'ın Hansi Flick yönetiminde elit futbola sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasından kaynaklanıyor. Sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu, artık maç günleri rotasyonunda düzenli olarak yer alıyor. Kulüp yönetimi, Bernal'ın Camp Nou'da "bir döneme damga vuracağına" ikna olmuş durumda ve bu nedenle, onun direncini, kendini kanıtlamış meslektaşlarıyla eşdeğer bir maaşla ödüllendirmek istiyor..

Kulüp ekonomik açıdan bir adım atmak niyetinde olsa da, bu hamle aynı zamanda stratejik bir hamle. Barcelona, şartlarını şimdi iyileştirerek genç çekirdek kadrosunu dış ilgiden korumayı hedefliyor. Bu proaktif yaklaşım, en değerli varlıklarından birinin, 2026-27 sezonunda ana rol üstlenirken kendini takdir edilmiş hissetmesini sağlıyor.