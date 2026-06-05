Şimdi tam zamanı! Robbie Fowler, Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelmekten çekinmezken, Lionel Messi ile yapılacak tarihi karşılaşma neden İngiltere’yi korkutmamalı?

Barcelona efsanesi Messi, 2005 yılından bu yana Arjantin milli takımının bir parçası olarak 198 maça çıktı ve 116 gol attı. Ancak Güney Amerika’nın devleri ile Avrupa’nın devleri arasındaki karşılaşmalar yıllar boyunca oldukça seyrek gerçekleşti.

İngiltere, Messi'nin Albiceleste'de ilk kez sahneye çıktığı Kasım 2005'ten bu yana, 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona'nın golüyle ve 2002'de David Beckham'ın meşhur kırmızı kartıyla elendikleri tarihi rakipleriyle karşılaşmadı.

O maçta forma giymemişti ve o günden beri Three Lions'tan uzak durdu. Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olan Messi, rekorlarla dolu uluslararası kariyerinin sonuna yaklaşıyor ve bu yaz bu alanda emekliye ayrılması muhtemel görünüyor.