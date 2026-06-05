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Şimdi tam zamanı! Robbie Fowler, Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelmekten çekinmezken, Lionel Messi ile yapılacak tarihi karşılaşma neden İngiltere’yi korkutmamalı?
İngiltere en son ne zaman Arjantin ile karşılaştı?
Barcelona efsanesi Messi, 2005 yılından bu yana Arjantin milli takımının bir parçası olarak 198 maça çıktı ve 116 gol attı. Ancak Güney Amerika’nın devleri ile Avrupa’nın devleri arasındaki karşılaşmalar yıllar boyunca oldukça seyrek gerçekleşti.
İngiltere, Messi'nin Albiceleste'de ilk kez sahneye çıktığı Kasım 2005'ten bu yana, 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona'nın golüyle ve 2002'de David Beckham'ın meşhur kırmızı kartıyla elendikleri tarihi rakipleriyle karşılaşmadı.
O maçta forma giymemişti ve o günden beri Three Lions'tan uzak durdu. Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olan Messi, rekorlarla dolu uluslararası kariyerinin sonuna yaklaşıyor ve bu yaz bu alanda emekliye ayrılması muhtemel görünüyor.
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İngiltere, Messi ile karşılaşmak isteyecek mi, yoksa ondan tamamen kaçınacak mı?
Bu, İngiltere'nin Katar'da Dünya Kupası kupasını havaya kaldıran bir oyuncuya karşı kendilerini sınamak için son bir fırsatı olduğu anlamına geliyor. Bu işi halletmek mi istiyorlar, yoksa o sihirli 10 numara ile karşılaşmaktan tamamen kaçınmak mı?
Bu soru Fowler'a yöneltildiğinde, eski Three Lions forveti - BetMGM'nin izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, şimdi onu görmek isterim, çünkü Messi'nin geçmişte gördüğümüz oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
Umarım bu yanlış anlaşılmaz, çünkü bence futbol tarihinin en iyi oyuncularından bahsederken Messi de bu listeye girer. Bence şu an onunla oynamak için daha iyi bir zaman.
“İngiltere ve büyük takımlarla, büyük oyuncularla oynamak söz konusu olduğunda, bunu yapmak istersiniz, ama nihayetinde önemli olan İngiltere ve doğru sonucu almaktır. O turnuvada ilerlediğiniz sürece, kiminle oynadığınızın önemi olmayacağını düşünüyorum.”
Ronaldo ve Portekiz ile yeniden bir araya gelme fikri neden memnuniyetle karşılanmalı?
Bu zihniyet, 41 yaşında hâlâ formunun zirvesinde olan efsanevi forvet Ronaldo için de geçerli. Manchester United ve Real Madrid’in simgesi olan Ronaldo, daha önce de İngiltere’nin baş belası olmuştu; 2004 Avrupa Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupası’nda penaltı atışlarında İngiltere’yi turnuvadan elemeye katkıda bulunmuştu.
Üç Aslanlar, başka bir büyük turnuvada onunla tekrar karşılaşmak zorunda kalmayacak mı? Fowler, bu zor soruya şu yanıtı verdi: “Portekiz, yıllar boyunca turnuvalarda ve çeşitli maçlarda onunla karşılaşan İngiltere için muhtemelen bir baş belası olmuştur.
"Dünya Kupası'nda ne olursa olsun, ister Arjantin ister Portekiz olsun, bence yine de bu takımlarla oynamak zorundasınız. En iyi takımlarla oynamak zorundasınız, elbette rekabetçi olmalısınız. Ben de onlardan biriyim - bu, örneğin İngiltere'deki FA Kupası gibi, insanlar her zaman ilk turlarda büyük takımlarla eşleşmek istemezsiniz derler. Tamamen dürüst olmak gerekirse, ben bundan zevk alırdım, çünkü onları bir ara yenmek zorundasınız, bir ara onlarla oynamak zorundasınız.
“Zor bir maç olacak, bunu biliyorsunuz, ama en iyi olmak gibi gerçek bir hedefiniz varsa, onlarla ne zaman oynadığınızın önemi yok bence, yine de sahaya çıkıp en iyileri yenmek zorundasınız. Ve eğer bu Portekizse, öyle olsun. Eğer Brezilya, İspanya ve hatta Uruguay ve Arjantinse, o zaman kendinize güvenmelisiniz ve bence İngiltere kadrosu da bunu yapacak.”
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İngiltere maç takvimi: Hazırlık maçları ve Dünya Kupası grup aşaması rakipleri
Messi ve Ronaldo'ya karşı sahaya çıkmayı düşünmeden önce, İngiltere'nin Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı grubu geçmesi gerekiyor. Asıl mücadele başlamadan önce Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile hazırlık maçları oynayacaklar.
2026 nesli, 1966'nın ikonlarını taklit edip Üç Aslanlar'ın somut bir başarıya ulaşmak için verdiği uzun bekleyişe son verecekse, bir aşamada Arjantin veya Portekiz'i geçmek zorunda kalabilir. Fowler, Tuchel'in takımının bu sınavlara göğüs germeye hazır olduğuna inanıyor.