"Şimdi kesinlikle 'acaba bir ara ilk 11'de oynayacak mı?' diye sorular başlayacaktır. Bu kesinlikle mümkün, ancak o rolünü inanılmaz derecede iyi yerine getiriyor," dedi Nagelsmann, Perşembe günü ZDF'de yayınlanan 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçı sonrasında Undav hakkında.
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"Şimdi sorular kesin başlayacak": Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, DFB’nin mucize yedeği Deniz Undav konusunda yaşadığı ikilemi açıklıyor
Nagelsmann, VfB Stuttgart’ın forvetini 60. dakikada, Almanya’nın 0-1 geride olduğu sırada oyuna sokmuştu. Sadece sekiz dakika sonra Undav, yine oyuna sonradan giren Nadiem Amiri’nin güzel ortası üzerine teknik açıdan zorlu bir vole vuruşuyla skoru eşitledi.
"Nadiem'den harika bir orta, Deniz'den iki muhteşem gol," diyerek övgüde bulunan Nagelsmann, maçın kahramanının ikinci golünden de övgüyle bahsetti. "Felix'in (Nmecha, ed.) pası, Deniz'in topa dokunuşu ve ceza sahasındaki koşu hareketleri – bunlar daha önce bize biraz eksik geliyordu, bu konuda çok fazla dolambaçlı oynuyorduk. Onun gelmesiyle ceza sahasına biraz daha hareketlilik geldi."
Borussia Dortmund'lu Felix Nmecha'nın muhteşem pasını Undav, uzatmaların dördüncü dakikasında sağ ayağıyla mükemmel bir şekilde kontrol etti ve ikinci dokunuşunda sol ayağıyla coşkuyla karşılanan galibiyet golünü attı.
"O tam bir forvet," diyen Nagelsmann, Undav’a özel övgülerinde bulundu: "Onda gerçekten olağanüstü bir yetenek var, özellikle ikinci golde, savunmacının arkasından nasıl sıyrılıp bir an için yakalanamaz hale geldiğini gördük. İki muhteşem gol attı. Deniz’in pasında, hiç düşünmeden ikinci dokunuşunda şutunu çekti. Bu, golün nerede olduğunu bilen bir forvet tipi."
- Getty Images Sport
Julian Nagelsmann, Deniz Undav’ın Dünya Kupası’ndaki rolü hakkında: “Her şey üzerinde düşünülür”
Undav’ın Stuttgart’ta geçirdiği olağanüstü sezon göz önüne alındığında, Mart ayı sonundaki hazırlık maçları sırasında 29 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alması gerekip gerekmediği konusu gündemi meşgul etmişti. Ancak Nagelsmann, ilk 11’inde forvet pozisyonunda Kai Havertz’e güveniyor; Havertz, hem turnuvanın açılışında Curacao’ya karşı 7-1 kazanılan maçta hem de Fildişi Sahili karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.
Undav ise Curacao maçında oyuna sonradan girmiş ve yarım saatlik süre içinde bir gol ve iki asistle etkileyici bir performans sergilemişti. Nagelsmann, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Undav ile ilgili gelecek planları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Her şeyi, her iki yönden de düşünebiliriz.” Nagelsmann’ın ikilemi şöyle: “Onu kendi ritminde ve rolünde bırakacağımı da söyleyebilirim, çünkü bu şekilde iki maçta da galibiyete katkıda bulundu.” Nagelsmann, Stuttgartlı oyuncuyu yedek olarak kullanmaya devam etmek için de argümanlara sahip.
Undav ise Toronto’daki muhteşem performansıyla ilgili olarak kısa ve öz bir şekilde şunları söyledi: “Durumum iyi. Özgüvenimi sahaya
yansıtmaya çalışıyorum. Her maçta gol atabileceğimi biliyorum, üst düzey takım arkadaşlarım varken zaten bu çok kolay. Onlar işimi kolaylaştırıyor. Ben sadece orada olmaya çalışıyorum." Gerginlik nedir bilmediğini belirten Undav, "Bu sadece bir futbol maçı. Takım, benim için işleri kolaylaştırıyor, ben de sadece gaza basıyorum," diye devam etti. Şimdi önemli olan: "Bu ritmi ve pozitifliği sürdürmek – ve sonra bir sonraki maçı kazanmak."
Fildişi Sahili’ni yenmesiyle Almanya, eleme turuna çıkmayı garantiledi. Perşembe günü Ekvador ile oynanacak son grup maçında yenilgiye uğraması halinde DFB takımı teorik olarak üçüncü sıraya düşebilir. Ancak altı puanla, diğer gruplardaki durum göz önüne alındığında, takımın tüm grupların birinci ve ikinci sıralarını alan takımların yanı sıra, en iyi sekiz üçüncü sıradaki takım arasına girerek son 16’ya kalacağı şimdiden belli.
DFB Takımı: Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'nın maç programı
Tarih
Saat (Almanya saati)
Rakip
Sonuç
14 Haziran 2026
19:00
Curacao
7:1
20 Haziran 2026
22:00
Fildişi Sahili
2:1
25 Haziran 2026
22:00
Ekvador
-:-