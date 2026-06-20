"Şimdi sorular kesin başlayacak": Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, DFB’nin mucize yedeği Deniz Undav konusunda yaşadığı ikilemi açıklıyor

Nagelsmann, VfB Stuttgart’ın forvetini 60. dakikada, Almanya’nın 0-1 geride olduğu sırada oyuna sokmuştu. Sadece sekiz dakika sonra Undav, yine oyuna sonradan giren Nadiem Amiri’nin güzel ortası üzerine teknik açıdan zorlu bir vole vuruşuyla skoru eşitledi.

"Nadiem'den harika bir orta, Deniz'den iki muhteşem gol," diyerek övgüde bulunan Nagelsmann, maçın kahramanının ikinci golünden de övgüyle bahsetti. "Felix'in (Nmecha, ed.) pası, Deniz'in topa dokunuşu ve ceza sahasındaki koşu hareketleri – bunlar daha önce bize biraz eksik geliyordu, bu konuda çok fazla dolambaçlı oynuyorduk. Onun gelmesiyle ceza sahasına biraz daha hareketlilik geldi."

Borussia Dortmund'lu Felix Nmecha'nın muhteşem pasını Undav, uzatmaların dördüncü dakikasında sağ ayağıyla mükemmel bir şekilde kontrol etti ve ikinci dokunuşunda sol ayağıyla coşkuyla karşılanan galibiyet golünü attı.

"O tam bir forvet," diyen Nagelsmann, Undav’a özel övgülerinde bulundu: "Onda gerçekten olağanüstü bir yetenek var, özellikle ikinci golde, savunmacının arkasından nasıl sıyrılıp bir an için yakalanamaz hale geldiğini gördük. İki muhteşem gol attı. Deniz’in pasında, hiç düşünmeden ikinci dokunuşunda şutunu çekti. Bu, golün nerede olduğunu bilen bir forvet tipi."