52 yaşındaki teknik direktör Salı günü yaptığı açıklamada, okulun müdürü Bianca Rech ile sık sık görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi: "Onlar bize her zaman örnek oldular. Önce kupa yarı finaline, sonra da Şampiyonlar Ligi yarı finaline onlar ilk olarak yükseldi. Ben de her zaman 'biz de aynısını yapmalıyız, aynısını yapmalıyız' dedim. Şimdi şampiyonluğu ilk kutlayan biz olduk, sıra onlarda."
"Şimdi sıra onlarda!" Bayern Münih'ten Max Eberl, FCB Kadın Takımı'nı da heyecanla takip ediyor
Erkekler Pazar günü VfB Stuttgart'ı 4-2 (3-1) yenerek şampiyonluğu erken garantilemişken, Münihli kadınlar Çarşamba günü Union Berlin deplasmanında ilk şampiyonluk fırsatını değerlendirebilir. "Bu harika bir şey ve aynı zamanda FC Bayern'in ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor," diyen Eberl, "Bir kulüp olarak böyle bir başarıya imza atmak ve birbirimizi motive edip desteklemek gerçekten çok keyifli," diye ekledi.
Her iki takım da DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ mücadele ediyor. Her iki takım için de üçlü kupa kazanmanın mümkün olması "olağanüstü" bir durum, diye vurguladı Eberl: "Avrupa futbolunda daha önce böyle bir şey olup olmadığını hiç bilmiyorum."
Kompany, Bayern'in Barça'ya karşı bir sürpriz galibiyet elde etmesini umuyor
Ancak Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanma şanslarını korumak için Münihli kadınlar, Cumartesi günü (18.15) kendi sahalarında FC Barcelona ile oynayacakları yarı final ilk maçında iyi bir başlangıç yapmalıdır. Teknik direktör Vincent Kompany de kulüpteki kadın takım arkadaşlarının İspanyol deviyle oynayacağı maçı büyük bir heyecanla bekliyor. 40 yaşındaki teknik direktör, maçın Avrupa'daki "en üst düzey" kalitede olacağını vurguladı: "Aslında Allianz Arena'nın biletleri tamamen tükenmiş olmalı, bu benim görüşüm."
Erkekler ise 28 Nisan'da son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Kompany, "Umarım kadınlardan da bu ivmeyi biraz alabiliriz," dedi: "Ama her halükarda onların ne yapacağını izleyeceğiz."