"Şimdi sıra onlarda!" Bayern Münih'ten Max Eberl, FCB Kadın Takımı'nı da heyecanla takip ediyor

Erkekler Pazar günü VfB Stuttgart'ı 4-2 (3-1) yenerek şampiyonluğu erken garantilemişken, Münihli kadınlar Çarşamba günü Union Berlin deplasmanında ilk şampiyonluk fırsatını değerlendirebilir. "Bu harika bir şey ve aynı zamanda FC Bayern'in ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor," diyen Eberl, "Bir kulüp olarak böyle bir başarıya imza atmak ve birbirimizi motive edip desteklemek gerçekten çok keyifli," diye ekledi.

Her iki takım da DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ mücadele ediyor. Her iki takım için de üçlü kupa kazanmanın mümkün olması "olağanüstü" bir durum, diye vurguladı Eberl: "Avrupa futbolunda daha önce böyle bir şey olup olmadığını hiç bilmiyorum."