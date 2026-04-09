Corriere della Sera'nın haberine göre, Milan, 33 yaşındaki oyuncu için 5 ila 10 milyon avro tutarındaki oldukça makul satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Buna göre Füllkrug, sezon sonunda en azından şimdilik 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan West Ham United'a geri dönecek.
Şimdi muhteşem bir transfer mi gerçekleşecek? Niclas Füllkrug ve AC Milan konusunda karar verilmiş gibi görünüyor
Ancak Alman milli oyuncunun, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham'da da artık bir geleceği yok gibi görünüyor. 2024'te BVB'den Londra'ya transfer olduğundan bu yana, sakatlıklar nedeniyle Premier Lig kulübü için sadece 29 kez forma giydi. Bu maçlarda üç gol attı ve iki asist yaptı.
Milan'da her şeyin daha iyi olacağı ve Dünya Kupası biletinin garantileneceği düşünülüyordu, ancak İtalyan metropolünde de Füllkrug için işler pek yolunda gitmiyor. Çoğunlukla teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından sadece yedek olarak kullanılıyor, ancak son olarak iki maç üst üste ilk 11'de yer aldı.
Alman oyuncu şu ana kadar sadece bir gol attı. Bu, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann üzerinde izlenim bırakmak için çok az. Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önceki son hazırlık maçlarına Füllkrug çağrılmadı, bu nedenle yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılması oldukça riskli görünüyor. Bugüne kadarki son milli maçına 2025 yazında, Nations League üçüncülük maçında Fransa karşısında çıktı.
Milan'da Füllkrug "umutsuz vaka" olarak nitelendirildi - Guirassy hakkında söylentiler
Görünüşe göre Milan için de Füllkrug'un hücumdaki performansı, uzun vadede onunla plan yapmak için yetersiz kalıyor. Son zamanlarda, Milan'ın yaz transfer döneminde BVB'nin forveti Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak istediğine dair söylentiler ortaya çıktı.
Rossoneri uzmanı Andrea Longoni, SPOX'un ortak sitesi Calciomercato'da yayınlanan "Milan Hello" köşesinde, Milan'ın hücum hattındaki "iki umutsuz vaka"dan bahsetti ve bununla Füllkrug'u ve sezon öncesinde Chelsea'den yüksek bir bedel karşılığında transfer edilen eski Leipzig oyuncusu Christopher Nkunku'yu kastetti. Longoni'nin Alman oyuncu hakkındaki yorumu: "Kesinlikle kalmayacak. Transfer ücreti ödenmemiş olsa da, ondan biraz daha fazlasını beklemek mümkün olabilirdi."
Schalke 04: Füllkrug, Dzeko'nun yedeği mi olacak?
Sezonun ardından Füllkrug'un geleceği hiç olmadığı kadar belirsiz. Calciomercato'nun haberine göre, çözüm tam da Schalke 04 olabilir. Forvet ile "Königsblauen" arasında şimdiden temas kurulmuş durumda.
S04'ün Bundesliga'ya dönüşü gerçekleşirse, Füllkrug kulüp için son derece ilginç bir seçenek olacaktır. Bunun bir nedeni de Edin Dzeko'nun sezon sonrası geleceğinin belirsiz olmasıdır. Şu anda omuz sakatlığı bulunan yıldız forvet, kış transferinden bu yana tam anlamıyla patlama yaşadı ve şu anda sekiz ikinci lig maçında altı gol ve üç asist kaydetti. Ancak sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.
Eğer o zamana kadar yükselme başarısı elde edilirse, 40 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra kariyerini sonlandırması da mümkün olabilir. Dzeko, Bosna-Hersek ile play-off'larda İtalya'yı sansasyonel bir şekilde elemişti ve 2014'ten sonra milli takımıyla bir kez daha Dünya Kupası finallerine katılacak.
Niclas Füllkrug: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asist Werder Bremen 124 49 16 Hannover 96 80 24 8 Nürnberg 59 18 11 Borussia Dortmund 43 15 10 West Ham United 29 3 2 Greuther Fürth 24 6 1 Milan 15 1 -