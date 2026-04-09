Şimdi muhteşem bir transfer mi gerçekleşecek? Niclas Füllkrug ve AC Milan konusunda karar verilmiş gibi görünüyor

Ancak Alman milli oyuncunun, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham'da da artık bir geleceği yok gibi görünüyor. 2024'te BVB'den Londra'ya transfer olduğundan bu yana, sakatlıklar nedeniyle Premier Lig kulübü için sadece 29 kez forma giydi. Bu maçlarda üç gol attı ve iki asist yaptı.

Milan'da her şeyin daha iyi olacağı ve Dünya Kupası biletinin garantileneceği düşünülüyordu, ancak İtalyan metropolünde de Füllkrug için işler pek yolunda gitmiyor. Çoğunlukla teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından sadece yedek olarak kullanılıyor, ancak son olarak iki maç üst üste ilk 11'de yer aldı.

Alman oyuncu şu ana kadar sadece bir gol attı. Bu, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann üzerinde izlenim bırakmak için çok az. Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önceki son hazırlık maçlarına Füllkrug çağrılmadı, bu nedenle yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılması oldukça riskli görünüyor. Bugüne kadarki son milli maçına 2025 yazında, Nations League üçüncülük maçında Fransa karşısında çıktı.