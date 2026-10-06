Getty Images Sport
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'Şimdi de en az o kadar kararlıyım' - Martin O'Neill, geleceğini değerlendirdikten sonra Celtic menajeri olarak kalacağını doğruladı
O'Neill, Celtic'e bağlılığını taahhüt etti
74 yaşındaki isim, milli ara öncesinde Celtic'in bir hafta içinde üst üste üç yenilgi almasının ardından görevini değerlendireceğini ve yönetim kurulu ile görüşeceğini kabul etmişti. Ferencvaros karşısında Avrupa Ligi'nde alınan yenilgi, Rangers'a karşı gelen iki mağlubiyetin arasına sıkıştı.
Ancak kulübün internet sitesine konuşan Martin O'Neill, göreve devam etmeye hazır olduğunu doğruladı. Bu konuda ne kadar kararlı olduğu sorulduğunda O'Neill, "Öyleyim. Buna son derece hazırım. Zor bir hafta geçirdik. Böyle şeyler olabilir, ezeli rakibinize yenilebilirsiniz, Avrupa'da bir maç kaybedebilirsiniz. Anlatıldığı gibi kesinlikle dünyanın sonu değil. Ama devam etmeye hazırım" dedi.
- Getty Images Sport
Son dönemdeki sıkıntılar üzerine düşünürken
Teknik direktör, sahalardan uzak kaldığı sürenin son dönemdeki performansları değerlendirmek ve sezonun geri kalanına odaklanmasını yeniden ayarlamak için gerekli bir fırsat sunduğunu açıkladı.
O'Neill şunları ekledi: "Biraz zaman alacağımı düşünmüştüm ama bunu düşünmem çok da uzun sürmedi. Kulübe liderlik etmek istiyorum, hedef olarak ortaya koyduğumuz şey olan ligi kazanmaya çalışmak istiyorum ve şu an da her zamankinden daha kararlıyım. Bir anlığına ya da kısa bir süre için düşünme zamanıydı ve evet, düşündüğünüz bazı şeyler oluyor. Ama genel olarak geri döndüm, başlamaya can atıyorum ve takım hazır."
Kişisel sorumluluk almak
O'Neill, zor dönemlerde öz değerlendirme yapmanın önemini vurguladı ve son yenilgilerindeki farkların inanılmaz derecede küçük olduğunu belirtti. Rangers karşısında bulacakları bir beraberlik golünün maçın gidişatını tamamen değiştireceğine dikkat çekti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapmaya çalıştığınız şey, yaptığınız ya da belki de yapmadığınız şeyleri analiz etmektir. Teknik direktörlük kariyerim boyunca hep tam olarak böyle oldum. Sanırım önce kendime bakarım. Oyuncuyken belki biraz farklıydım, çünkü kendi kötü performansım için diğer tüm oyuncuları suçlardım. Ama teknik direktör olarak kendinize bakmanız gerekir. Ve eğer bir şeylerin geriye gittiğini hissediyorsanız, elbette bunu analiz etmeniz gerekir."
- Getty Images Sport
Celtic için sırada ne var?
Celtic, pazar günü Fir Park'ta Motherwell ile karşılaşarak iç sahadaki mücadelelerine geri dönüyor. O'Neill, Jota'nın kısa süre önce antrenman sahasında oynanan bir hazırlık maçında 45 dakika süre almasının ardından daha da güçlenmiş bir kadroya sahip olmayı umacak. Alistair Johnston ile Callum Osmand da arka adale sakatlıklarının ardından antrenmanlara geri döndü.
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