Teknik direktör, sahalardan uzak kaldığı sürenin son dönemdeki performansları değerlendirmek ve sezonun geri kalanına odaklanmasını yeniden ayarlamak için gerekli bir fırsat sunduğunu açıkladı.

O'Neill şunları ekledi: "Biraz zaman alacağımı düşünmüştüm ama bunu düşünmem çok da uzun sürmedi. Kulübe liderlik etmek istiyorum, hedef olarak ortaya koyduğumuz şey olan ligi kazanmaya çalışmak istiyorum ve şu an da her zamankinden daha kararlıyım. Bir anlığına ya da kısa bir süre için düşünme zamanıydı ve evet, düşündüğünüz bazı şeyler oluyor. Ama genel olarak geri döndüm, başlamaya can atıyorum ve takım hazır."