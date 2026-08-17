Kane, yeni sözleşmeyle ilgili resmi görüşmelerin başlamak üzere olduğunu doğrulayarak Bayern Münih yönetimine net bir mesaj verdi. Tottenham Hotspur'dan gelişinin ardından takımın tartışmasız kilit ismi haline gelen 33 yaşındaki golcü, şu anda 2027'ye kadar sözleşmeli ancak artık daha uzun vadeyi düşünmeye hazır.

Dünya Kupası sonrası tatilinden dönen forvet, Almanya'daki geleceğini güvence altına almak için kulüp yetkilileriyle masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti. Skorer oyuncu, iki taraf için de vizyonlarını uyumlu hale getirme zamanının geldiğini söyleyerek durumu açık şekilde değerlendirdi. AZ'ye göre Kane, pazartesi günü, "Sözleşmemde sadece bir yılım kaldı, bu yüzden artık bunu konuşmanın zamanı geldi" dedi.