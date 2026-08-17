AFP
Çeviri:
'Şimdi bunu konuşmanın zamanı' - Harry Kane, Bayern Münih'le sözleşme uzatma görüşmelerine kapıyı araladı
Kane, Allianz Arena'da kalma niyetini gösterdi
Kane, yeni sözleşmeyle ilgili resmi görüşmelerin başlamak üzere olduğunu doğrulayarak Bayern Münih yönetimine net bir mesaj verdi. Tottenham Hotspur'dan gelişinin ardından takımın tartışmasız kilit ismi haline gelen 33 yaşındaki golcü, şu anda 2027'ye kadar sözleşmeli ancak artık daha uzun vadeyi düşünmeye hazır.
Dünya Kupası sonrası tatilinden dönen forvet, Almanya'daki geleceğini güvence altına almak için kulüp yetkilileriyle masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti. Skorer oyuncu, iki taraf için de vizyonlarını uyumlu hale getirme zamanının geldiğini söyleyerek durumu açık şekilde değerlendirdi. AZ'ye göre Kane, pazartesi günü, "Sözleşmemde sadece bir yılım kaldı, bu yüzden artık bunu konuşmanın zamanı geldi" dedi.
- Getty Images Sport
Görüşmelerin etrafında rahat bir atmosfer var
Dünyanın en seçkin bitiricilerinden birini takımda tutma konusunda işin içinde yüksek riskler bulunmasına rağmen, oyuncu ile kulüp arasındaki hava dikkat çekici şekilde sakinliğini koruyor. Kane, şu ana kadar Bavyera'da kupalarla dolu bir dönem geçirdi; iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal kazandı. Mevcut teknik yönetim altındaki sportif gidişattan da memnun görünüyor.
İngiltere milli takım oyuncusu, bu kritik görüşmelerin takviminin temsilcileri ile Bayern yönetimi arasında ana hatlarıyla zaten kararlaştırıldığını açıkladı. Yaklaşan sürece dair daha fazla ayrıntı veren Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma konusunda "oldukça rahat" olduğunu söyledi ve görüşmelerin ertelenmeyeceğini belirtti.
"Bunu gelecek hafta ya da sonraki hafta konuşacağız. İki taraf da oldukça rahat" diye ekledi ve uzatma şartlarının, yeni sezon en yoğun dönemine girmeden önce netleşebileceğini ima etti.
Baş döndürücü rakamlar, sözleşme uzatma isteğini körüklüyor
Kane'in sahadaki eşi benzeri görülmemiş etkisi göz önüne alındığında, Bayern'in onunla daha uzun süreli bir sözleşme imzalamak istemesi şaşırtıcı değil. Tecrübeli golcü, sadece 51 maçta 61 gol atarak hem kulüp hem de ligde birçok rekoru parçalayan bir gol oranını korudu ve Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından kulübün üstünlüğünü sürdürmesini sağladı.
Haberlere göre yaklaşan görüşmelerdeki olası pürüz, yeni anlaşmanın süresi etrafında şekilleniyor. Kulüp, sözleşmenin 2029'a mı yoksa 2030'a mı kadar uzatılması gerektiğini değerlendiriyor; böylece Kane, neredeyse 37 yaşına kadar Allianz Arena'da kalacak.
- Getty Images
Kadro derinliği ve gelecek planlaması
Kane'in imzasını almak Max Eberl ve transfer ekibinin en büyük önceliği olsa da kulüp, gol yükünün yalnızca onun omuzlarına binmemesini sağlamak için de çalışıyor. 30'lu yaşlarının ortasındaki bir santrforun fiziksel yükü nedeniyle Bayern, yıldız oyuncusuna yurt içi ve Avrupa'daki mücadeleler boyunca dinlenme imkânı tanımak adına yüksek kaliteli bir destek arıyor.
Kulüp daha önce bu transfer dönemindeki büyük hamlelerini tamamladığını öne sürmüştü, ancak uzman bir yedek ihtiyacı kulüp içindeki tartışmaların konusu olmaya devam ediyor. Serge Gnabry gibi iç çözümler bulunsa da yönetim, Kane'in fiziksel durumunu korumanın tarihi bir üçleme hedefi açısından kilit önem taşıdığının farkında.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun