Şimdi bir kopuş mu yaşanacak? Konrad Laimer'in FC Bayern'in bir yöneticisinin verdiği röportajdan rahatsız olduğu söyleniyor

Perde arkasında ise anlaşmazlık, şimdiye kadar düşünülenden daha derin görünüyor. Sky’ın son haberine göre Laimer, yıllık yaklaşık 15 milyon avro maaş talep ederken (önceki primler dahil yaklaşık 10 milyon avro yerine), şimdi daha da uçuk rakamlar sızmaya başladı.

Rapora göre, kulüp içinden gelen bilgilere göre Laimer tarafı için 15 milyon euroluk rakam artık yeterli değil. Bonuslar ve ödenmesi gereken imza parası da dahil olmak üzere talep edilen toplam paket 20 milyon euroya kadar çıkabilir; bu maaş seviyesi aslında sadece en önemli oyunculara ayrılmıştır.

Hoeneß bu konuda şunları söyledi: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az kulüp sunabilir. Max ve Christoph'un ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri miktar olmayacaktır."