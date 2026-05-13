Bunun sebebi, Hoeneß'in Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından bir gün önce DAZN'e verdiği röportaj. 74 yaşındaki Hoeneß, her zamanki sert üslubuyla, Laimer'in itibarını ciddi şekilde sarsan ve mevcut sözleşme görüşmelerini çıkmaza sokabilecek bir mesaj verdi.
Şimdi bir kopuş mu yaşanacak? Konrad Laimer'in FC Bayern'in bir yöneticisinin verdiği röportajdan rahatsız olduğu söyleniyor
Bu durum, Avusturya milli takım oyuncusunun tarafında büyük bir rahatsızlığa yol açmış görünüyor.
Hoeneß, kamera karşısında, hedeflenen sözleşme uzatması (mevcut sözleşme 2027'ye kadar) konusunda mali açıdan kabul edilebilir sınırın nerede olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Patron, yorulmak bilmeyen Avusturyalı oyuncuyu övdü, ancak hemen ardından bir değerlendirme de ekledi: "Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil."
Hoeneß, Laimer hakkında: "Harry Kane değil işte"
Ancak bu kadarla kalmadı: Hoeneß, maaş hiyerarşisini pekiştirmek için süperstar Harry Kane ile bir karşılaştırma da yaptı. Hoeneß’e göre Laimer’in sportif ve ekonomik değeri yüksek olsa da, o “ama Harry Kane değil”.
Bu kamuoyuna açık indirgeme muhtemelen kasıtlıdır. Bayern yöneticileri, Joshua Kimmich, Jamal Musiala ve Alphonso Davies ile yapılan pahalı anlaşmaların ardından bir örnek oluşturmak istiyorlar. Mesaj şudur: FC Bayern, sadece performans gösteren oyuncuları tutmak için artık her isteği kabul etmeyecektir.
FC Bayern: 20 milyon avro yeni cazibe eşiği mi?
Perde arkasında ise anlaşmazlık, şimdiye kadar düşünülenden daha derin görünüyor. Sky’ın son haberine göre Laimer, yıllık yaklaşık 15 milyon avro maaş talep ederken (önceki primler dahil yaklaşık 10 milyon avro yerine), şimdi daha da uçuk rakamlar sızmaya başladı.
Rapora göre, kulüp içinden gelen bilgilere göre Laimer tarafı için 15 milyon euroluk rakam artık yeterli değil. Bonuslar ve ödenmesi gereken imza parası da dahil olmak üzere talep edilen toplam paket 20 milyon euroya kadar çıkabilir; bu maaş seviyesi aslında sadece en önemli oyunculara ayrılmıştır.
Hoeneß bu konuda şunları söyledi: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az kulüp sunabilir. Max ve Christoph'un ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri miktar olmayacaktır."
Laimer: Geçici çözümden vazgeçilmez bir parçaya
Laimer, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde sportif açıdan tartışmasız bir performans sergiliyor. 2023 yazında Leipzig’den bedelsiz olarak orta sahanın yedeği olarak transfer edilen oyuncu, vazgeçilmez bir defansif çok yönlü oyuncuya dönüştü. İster sağ bekte ister sol kanatta olsun, Laimer’in koşu gücü ve yoğunluğu her zaman etkileyici.
Ancak Säbener Straße'de sportif değer ile finansal durum arasında büyük bir uçurum var. Görüşmeler tıkanmış durumda ve bir anlaşmaya varılması çok uzak görünüyor.
Konrad Laimer'in 2025/26 sezonu rakamlarla
Oyunlar 45 Oynama süresi 3162 Gol 3 Asist 13