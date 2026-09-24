Bellamy, kendi oyunculuk kariyerinde Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers ve West Ham United formalarıyla Premier League'de Ronaldo'ya beş kez rakip oldu. İkilinin en dikkat çekici karşılaşması 2008-09 sezonunda yaşandı; Ronaldo, Old Trafford'da iki gol atarak Bellamy'nin West Ham takımına karşı Manchester United'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Anfield'daki döneminde Kuzeybatı Derbisi'nin sert maçlarında da mücadele eden Bellamy, Ronaldo'nun savunma açısından ne kadar özel bir tehdit oluşturduğunu biliyor.

Bellamy, "Bin golden bahsediyoruz. Cidden mi? Bin golü kim atar?" dedi. "Bu gerçekten saçma ve umarım bunu başarır, ama umarım yarın hiçbir şey elde edemez. Bizden sonra başlasın."