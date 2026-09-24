AFP
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Silly 1.000! Eski rakip Bellamy, Ronaldo'nun gol hedefi karşısında hayranlığını gizleyemedi ama Lizbon'da golsüz kalmasını istiyor
Bellamy, Ronaldo'nun inanılmaz 1000 gol hedefine övgü yağdırdı
Galler teknik direktörü Craig Bellamy, perşembe günü Estadio Jose Alvalade'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'ya büyük övgüde bulundu. 48 yaşındaki teknik adam, forvetin uzun soluklu kariyerini överken, Ronaldo'nun 1.000 üst düzey kariyer golüne ulaşma hedefi olarak açıkladığı ambisyonuna da tamamen hayran olduğunu kabul etti.
Bellamy, 41 yaşındaki hücum oyuncusunu, mirası yüzyıllar boyunca yaşayacak tüm zamanların efsanelerinden biri olarak nitelendirdi.
Bununla birlikte Galli teknik adam, esprili bir dille Ronaldo'dan gol arayışını milli maçlarının sonrasına ertelemesini istedi.
- Getty Images Sport
Eski rakipler, Premier League tarihinin ardından Lizbon'da karşı karşıya geliyor
Bellamy, kendi oyunculuk kariyerinde Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers ve West Ham United formalarıyla Premier League'de Ronaldo'ya beş kez rakip oldu. İkilinin en dikkat çekici karşılaşması 2008-09 sezonunda yaşandı; Ronaldo, Old Trafford'da iki gol atarak Bellamy'nin West Ham takımına karşı Manchester United'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.
Anfield'daki döneminde Kuzeybatı Derbisi'nin sert maçlarında da mücadele eden Bellamy, Ronaldo'nun savunma açısından ne kadar özel bir tehdit oluşturduğunu biliyor.
Bellamy, "Bin golden bahsediyoruz. Cidden mi? Bin golü kim atar?" dedi. "Bu gerçekten saçma ve umarım bunu başarır, ama umarım yarın hiçbir şey elde edemez. Bizden sonra başlasın."
Galli teknik adam, Jorge Jesus'un Portekiz için doğru isim olduğunu söyledi
Portekiz'in teknik direktör değişimine değinen Bellamy, yeni göreve getirilen başantrenör Jorge Jesus'u, kadronun dünya çapındaki potansiyelini ortaya çıkarabilecek inanılmaz bir taktikçi olarak övdü. Jesus'un, Portekiz'in yetenekli kadrosunun ihtiyaç duyduğu tam yapısal disiplini sağladığını öne sürdü.
Yoğun ve yüksek tempolu bir maç beklemesine rağmen Bellamy, Portekiz'in perşembe günkü karşılaşmada kısa bir uyum süreci yaşamasını umuyor.
"Bence Portekiz için doğru tercih. Bence işe yarar" diye açıkladı Bellamy. "Onun sunabileceği şey, tam olarak bu Portekiz takımının ihtiyaç duyduğu ve muhtemelen oyuncuların da istediği şey."
- AFP
Sakatlıklarla boğuşan Galler, Lizbon'da Euro'ya katılım havucunu hedefliyor
Galler, Harry Wilson, Karl Darlow ve Joe Rodon gibi kilit isimleri de içeren ağır bir sakatlık listesiyle ikinci Lig A kampanyasına giriyor. Kaptan Ben Davies, maçı Avrupa'nın önde gelen takımlarından birine karşı büyük bir test olarak nitelendirdi; bu karşılaşma, iki ülke arasında Euro 2016'daki Lyon yarı finalinden bu yana ilk resmi randevu olacak.
Bellamy, Galler'in yaklaşan Avrupa Şampiyonası elemelerindeki seri başı konumunu güçlendirmek için olumlu bir sonuç alma konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Galler kadrosu, maçın temposunu kontrol etmeyi ve savunmada dirençli bir performans ortaya koymayı hedefliyor.
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