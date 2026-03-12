Getty Images Sport
"Siktir git!" - Martin Keown, Arsenal'in Bayer Leverkusen ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında önemli bir olayla ilgili "taraflı" yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu
Keown tartışmalı penaltıyı savunuyor
Keown, BayArena'da hakemin doğru karar verdiğini ısrarla savundu. TNT Sports'ta yayınlanan programda konuşan eski savunma oyuncusu, "Bana göre penaltıydı. Önce farklı açılardan izlemek gerekiyordu ama bana göre sol ayak kesinlikle (Tillman) gövdesine takıldı. Buna hiç şüphe yok." Ardından şunları ekledi: "Söyleyeceğim şey, herhangi bir temas varsa VAR bunun aleyhine karar vermez. Ve orada bir temas olduğunu görebiliyoruz."
Jordan, Keown'ın önyargısına öfkeleniyor
Uzmanın objektif olmadığı yönündeki algı, eski Crystal Palace başkanı Simon Jordan'ın hoşuna gitmedi ve Jordan, sosyal medyada Arsenal'in ikonik ismine sert bir değerlendirme yaptı. Jordan, X'te şöyle yazdı: "Ah Martin, yapma ama. Keown'ın objektif olmadığını mı söyledim? Lanet olsun, o önyargının büyük patronu."
Gabby Agbonlahor da aynı şekilde etkilenmemişti ve olayı "bariz dalış" olarak nitelendirerek VAR'ın neden müdahale etmediğini sorguladı. TalkSPORT'ta konuşan eski Aston Villa forveti şunları söyledi: "Madueke daldı. Bariz dalış. Dün gece maçı yorumlayan Bay Önyargı, Martin Keown, bunun kesin bir penaltı olduğunu söyledi. Arsenal'e karşı önyargısı artık biraz saçma olmaya başladı. VAR'ın kararı bozmamasına şaşırdım. Arsenal çok şanslıydı ve izlemesi sıkıcıydı."
Leverkusen teknik direktörü hakemlere sert çıktı
Alman takımının yedek kulübesinde de hayal kırıklığı aynı derecede hissedildi, Kasper Hjulmand maçın bitiminden sonra tartışmalı penaltı kararı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Leverkusen teknik direktörü, 89. dakikadaki müdahale öncesinde takımının galibiyeti garantilemek için yeterince çaba gösterdiğini düşünüyordu. "Karışık duygular içindeyim" dedi. "En iyi takımlardan birine karşı çok iyi bir performans sergiledik, elbette son sahne bizi hayal kırıklığına uğrattı. 1-0, 1-1'den çok daha iyi olurdu. Orada penaltı olduğunu düşünmüyorum, ama durum bu."
Fırtınanın merkezinde yer alan adam ise düşüşün meşruiyeti konusunda hiçbir tereddüt yaşamadı. Maçtan sonra konuşan Madueke, "Maça ilk onbirde başlasam da yedek kulübesinde otursam da her zaman etkili olabileceğimi düşünüyorum. Topu aldığımda içgüdülerim bana ceza sahasına girmemi söyledi, ben de girdim" dedi.
Emirates ikinci ayağı öncesinde skor farkı büyük
Toplam skor 1-1 olarak sabitlenirken, tüm gözler şimdi önümüzdeki Salı günü Kuzey Londra'da oynanacak rövanş maçına çevrildi. Hjulmand, psikolojik yükün artık tamamen Arsenal'e geçtiğine inanıyor ve Arsenal'in kendi seyircisi önünde üstünlük kurması bekleniyor. Leverkusen teknik direktörü, takımının bir kez daha güçlü bir performans sergileyeceğinden emin, ancak önce Bayern Münih ile oynanacak iç saha maçını atlatması gerekiyor. Arteta için odak noktası, takımının bu sezon boyunca müthiş bir performans sergilediği Emirates Stadyumu'nda işi bitirmek.
