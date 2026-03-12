"Siktir git!" - Martin Keown, Arsenal'in Bayer Leverkusen ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında önemli bir olayla ilgili "taraflı" yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu

Uzmanın objektif olmadığı yönündeki algı, eski Crystal Palace başkanı Simon Jordan'ın hoşuna gitmedi ve Jordan, sosyal medyada Arsenal'in ikonik ismine sert bir değerlendirme yaptı. Jordan, X'te şöyle yazdı: "Ah Martin, yapma ama. Keown'ın objektif olmadığını mı söyledim? Lanet olsun, o önyargının büyük patronu."

Gabby Agbonlahor da aynı şekilde etkilenmemişti ve olayı "bariz dalış" olarak nitelendirerek VAR'ın neden müdahale etmediğini sorguladı. TalkSPORT'ta konuşan eski Aston Villa forveti şunları söyledi: "Madueke daldı. Bariz dalış. Dün gece maçı yorumlayan Bay Önyargı, Martin Keown, bunun kesin bir penaltı olduğunu söyledi. Arsenal'e karşı önyargısı artık biraz saçma olmaya başladı. VAR'ın kararı bozmamasına şaşırdım. Arsenal çok şanslıydı ve izlemesi sıkıcıydı."