"Siktir et, gol atması lazım!" - Brezilya efsanesi, Norveç yenilgisi nedeniyle Vinicius Jr ve Endrick'i sert bir şekilde eleştirdi ve Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini söyledi

Eski forvet ve ulusal kahraman, Ancelotti’nin komutasındaki Brezilya milli takımının ABD’deki performansını değerlendirirken öfkesini gizleyemedi. Romario’ya göre, Norveç’e karşı alınan yenilgi, fesih maddeleri ne olursa olsun İtalyan teknik direktörün Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ile olan sözleşmesinin derhal feshedilmesini gerektirecek affedilemez bir utançtı.

Efsanevi 11 numara, Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından projenin devam etmesinin mümkün olmadığını açıkça belirtti. Romario, “Ancelotti’nin bu fiyasko, [Norveç karşısında] yarattığı bu utançtan sonra Brezilya milli takımının teknik direktörlüğüne devam etmesi mümkün değil. O sözleşmeyi yırtıp atar ve bana dava açmasını söylerdim,” diye haykırdı.