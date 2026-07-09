Getty/GOAL
Çeviri:
"Siktir et, gol atması lazım!" - Brezilya efsanesi, Norveç yenilgisi nedeniyle Vinicius Jr ve Endrick'i sert bir şekilde eleştirdi ve Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini söyledi
Endrick’in hatasına yönelik sert eleştiriler
Genç yıldız Endrick, Romario’nun sert eleştirilerinin hedefi oldu. 19 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının 13. dakikasında Vinícius Junior’dan aldığı asistin ardından skoru eşitleme konusunda net bir fırsat yakaladı, ancak şutu kaleyi ıskaladı. Oyuncunun gençliğinin bu hatayı açıklayabileceği yönündeki gerekçe, Brezilyalı efsane tarafından kabul edilmedi.
"Birçok kişi şöyle diyor: 'Ah, ama o genç'. Genç olması kimin umurunda, o lanet golü atmak zorunda. Genç, vasat, yaşlı, siktir et," dedi efsane,Romario TV'de. "Oradaysa gol atma sorumluluğu vardır, bundan kaçış yok. Endrick’in kaçırdığı gol kendi hatasıydı. Oraya geldiğinde gol atmak için konsantre olması gerekiyor, çünkü bu belirleyici bir pas, maçı belirleyecek bir pas. Onu seviyorum, bize mutluluk getirecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum, ama [Pazar günü] berbat oynadı."
- Getty Images
Romario, Ancelotti'nin derhal görevden alınmasını talep ediyor
Eski forvet ve ulusal kahraman, Ancelotti’nin komutasındaki Brezilya milli takımının ABD’deki performansını değerlendirirken öfkesini gizleyemedi. Romario’ya göre, Norveç’e karşı alınan yenilgi, fesih maddeleri ne olursa olsun İtalyan teknik direktörün Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ile olan sözleşmesinin derhal feshedilmesini gerektirecek affedilemez bir utançtı.
Efsanevi 11 numara, Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından projenin devam etmesinin mümkün olmadığını açıkça belirtti. Romario, “Ancelotti’nin bu fiyasko, [Norveç karşısında] yarattığı bu utançtan sonra Brezilya milli takımının teknik direktörlüğüne devam etmesi mümkün değil. O sözleşmeyi yırtıp atar ve bana dava açmasını söylerdim,” diye haykırdı.
Vinícius Junior’ın liderlik eksikliği eleştirildi
Vinícius bile Romario’nun gözlemlerinden kaçamadı. Romario, maçın ilk yarısında Bruno Guimaraes’in kaçırdığı penaltı anında takımın hiyerarşisini sorguladı. Ona göre, Madridli forvet, penaltıyı atması gerektiğini düşünüyorsa, teknik ekibin önceden belirlediği sırayı göz ardı ederek penaltıyı kendisi atmalıydı.
“Penaltıyla ilgili olarak, Bruno Guimaraes’in ondan daha iyi olduğunu, penaltıları daha iyi attığını ve bu yüzden atma sırasının ona ait olduğunu duydum ve okudum. Her şey yolunda, çok iyi, o da teknik direktörün talimatına saygı gösterdi,” diyen Romario, ardından liderlik rolü konusunda sesini yükseltti. “Ama dostum, tavır sergilemelisin. Vini Jr. başrol oyuncusu, milli takımdaki en iyi oyuncumuz. Lanet topu al, penaltıyı at ve sorun çözülsün.”
- AFP
Milli takımın belirsiz geleceği
Halkın tepkisine ve Romario gibi efsanelerin eleştirilerine rağmen, milli takım teknik kadrosunun geleceği CBF’nin perde arkasında hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazıları Ancelotti’nin 2030 döngüsü boyunca görevde kalmasını savunurken, Norveç’e karşı alınan “utanç verici yenilgi”nin ardından yenileme yönündeki baskı, İtalyan teknik adamın çalışmalarını yoğun bir incelemeye tabi tutuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun