"Sıkılmış olmalı" - Liverpool'dan, Jürgen Klopp'un "heavy metal futbolunu" geri getirecek üst düzey bir teknik direktör için "cüzdanını sonuna kadar açması" isteniyor
Şampiyonluk unvanını korumadaki başarısızlığın ardından Slot eleştirilerin hedefinde
Liverpool'un Premier Lig'i beşinci sırada tamamladığı sezonun ardından Slot, hem tribünlerden hem de kendi soyunma odasından gelen yoğun eleştirilerin hedefinde kaldı. Kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etse de, şampiyonluk unvanını koruma mücadelesindeki performansı beklentilerin altında kaldı ve bu durum teknik direktörün değiştirilmesi yönünde seslerin yükselmesine neden oldu.
Murphy, eski Feyenoord teknik direktörünün zamanının dolduğuna inanıyor. talkSPORT'un Kick Off programında konuşan Murphy, "Slot [gelecek sezon] iyi bir başlangıç yapmazsa, [baskı] yeniden başlayacak" diye tahminde bulundu. Bu arada, oyuncuların [transferi] konusunda çok söz hakkı olduğunu sanmıyorum. Ama gelen oyuncular konusunda bir şekilde söz sahibi olacağını düşünüyorum. Ancak kötü bir başlangıç yaparsa ve sekiz maçın ardından beşinci veya altıncı sırada kalırlarsa, işi biter."
Luis Enrique: Hayal edilen yedek
Slot'un olası halefleri tartışılırken Murphy, şu anda piyasada dolaşan pek çok ismi es geçerek, Paris Saint-Germain'in şu anki teknik direktörü Luis Enrique'yi getirmek için cesur bir hamle önerdi. İspanyol teknik adam Fransa'da adeta bir fenomen haline geldi ve PSG'yi arka arkaya iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.
Murphy, Premier Lig'in cazibesinin İspanyol teknik adamı Ligue 1'den uzaklaştırabileceğine inanıyor. Murphy, "Luis Enrique'yi almak için elimden gelen her şeyi yapar, bütçeyi aşmayı göze alırdım" dedi. "Luis Enrique Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanırsa, daha ne yapabilir ki? Her hafta kazandığı bir Mickey Mouse liginde oynayarak orada sıkılmış olmalı. Tek beklediği şey Şampiyonlar Ligi. Elbette daha büyük bir meydan okuma istiyor olmalı, değil mi?"
Klopp dönemini yeniden canlandırmak
Anfield taraftarlarının en büyük şikayetlerinden biri, Jürgen Klopp’un başarılı dönemini tanımlayan “heavy metal futbol”dan uzaklaşan taktiksel değişim olmuştur. Murphy, PSG’nin oyun tarzı ile Klopp’un efsanevi yaklaşımı arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, Luis Enrique’nin takıma bu yüksek enerjili kimliği geri kazandıracak en ideal aday olduğunu savunuyor.
Eski orta saha oyuncusu, PSG teknik direktörünün taktiksel cazibesini şöyle açıklıyor: "Liverpool taraftarı olarak PSG'yi izlerseniz, 'işte bizim de böyle oynamamızı istiyorum' dersiniz. PSG, biraz Jürgen Klopp'un takımına benziyor, değil mi? Ve eğer dünyanın en büyük kulüplerinden biriyseniz, gidip en iyisini alırsınız."
Anfield'da giderek artan bir kopukluk
Slot, 2024-25 sezonundaki ilk yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış olsa da, ardından gelen düşüş dramatik boyutlara ulaştı. Liverpool, şampiyon olduğu sezonda sadece dört mağlubiyet alırken, bu sezon 12 mağlubiyete ulaştı; bu istatistik, teknik direktörün koltuğuna dair tartışmaları alevlendirdi. Murphy, taraftarlarla teknik direktör arasındaki ilişkinin çoktan onarılamaz bir noktaya gelmiş olabileceğini öne sürüyor.
Murphy, "Bence tartışmalar giderek arttı" diye ekledi. "Yani, sezonun sonunda bazı maçları kazanmaya ve iyi oynamaya başladıkları için tartışmalar yatışsaydı, bu gayet normal olurdu. Ancak öyle olmadı, tam tersi oldu."