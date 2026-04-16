"Sıkıcı!" - Sporting CP kaptanı, Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları yenilgi sırasında sık sık yaşanan duran top gecikmelerinden şikayet ederken Arsenal'e sataştı

Genel olarak gol eksikliğinin ötesinde, Sporting kaptanı, Arsenal’in duran toplar sırasında zamanı nasıl idare ettiğine dair özel bir hayal kırıklığına dikkat çekti. Portekiz ekibi, oyunun akışına bırakıldığı anlarda daha yaratıcı taraf olduklarına inanıyordu, ancak bu anlar nadirdi.

Maçın diğer çeyrek final maçlarındaki heyecanı neden yakalayamadığını tartışan Hjulmand, şunları ekledi: “Dışarıdan bir izleyici olsaydım, 0-0'lık maç ve 1-0'lık ilk maç, Sporting'in kendini göstermek istediği şekilde değildi. Gol atmak, fırsatlar yaratmak istiyoruz ve bugün bunu başaramadık. Maç sırasında, özellikle duran toplarda çok fazla durma olduğunu hissettim ve bu, maçtan çok zaman çaldı. Ritmimizi yakaladığımızda, özellikle ilk yarıda birçok fırsat yarattık. Ama dürüst olmak gerekirse, sonunda maçı kazanmak için yeterince fırsat yaratamadık.”