AFP
Çeviri:
"Sıkıcı!" - Sporting CP kaptanı, Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları yenilgi sırasında sık sık yaşanan duran top gecikmelerinden şikayet ederken Arsenal'e sataştı
Londra'da dağınık bir olay
Arsenal, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı golsüz bir beraberlikle koruyarak üst üste ikinci sezon Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseldi. Mikel Arteta'nın takımı kulüp tarihine adını yazdırırken, toplam xG değeri sadece 0,93 olan maç, bu sezonki turnuvanın en düşük xG değerine sahip, büyük ölçüde sıkıcı bir karşılaşma oldu. Sporting, Geny Catamo'nun direkten dönen şutuyla en iyi fırsatını kaçırdı, ancak Portekiz şampiyonu, ev sahibi takımın taktiksel olarak tempoyu düşürmesi nedeniyle maçın defalarca durması nedeniyle ivme kazanmakta zorlandı.
- AFP
Hjulmand öfkesini dışa vuruyor
İkinci maç boyunca görülen yoğunluk eksikliği, kendi tercih ettikleri hücum ritmini hiçbir zaman yakalayamadıklarını düşünen konuk takımı açıkça sinirlendirdi. Hjulmand, maçın aralıklı seyrine ve bunun sergilenen futbolun kalitesine yaptığı etkiye özellikle dikkat çekti.
Performansı ve sık sık kesintiye uğrayan oyunu değerlendiren Danimarka milli takım oyuncusu şunları söyledi: “Bence bugün dengeli bir maçtı. Kaybettiğimiz ilk maçın etkisi, Emirates’e gidip kazanmamızı zorlaştırdı, özellikle de kendi sahamızda pek kaybetmediğimiz için burada zor olacağını biliyorduk. Ancak maçın yoğunluğu düşüktü, ritmi yoktu, gol yoktu ve sıkıcıydı diyebilirim. Bence maç sırasında çok fazla duraklama oldu, bu yüzden istediğimiz ritmi yakalayamadık. Biraz sıkıcıydı.”
Duran toplarda yaşanan gecikmelere yönelik eleştiriler
Genel olarak gol eksikliğinin ötesinde, Sporting kaptanı, Arsenal’in duran toplar sırasında zamanı nasıl idare ettiğine dair özel bir hayal kırıklığına dikkat çekti. Portekiz ekibi, oyunun akışına bırakıldığı anlarda daha yaratıcı taraf olduklarına inanıyordu, ancak bu anlar nadirdi.
Maçın diğer çeyrek final maçlarındaki heyecanı neden yakalayamadığını tartışan Hjulmand, şunları ekledi: “Dışarıdan bir izleyici olsaydım, 0-0'lık maç ve 1-0'lık ilk maç, Sporting'in kendini göstermek istediği şekilde değildi. Gol atmak, fırsatlar yaratmak istiyoruz ve bugün bunu başaramadık. Maç sırasında, özellikle duran toplarda çok fazla durma olduğunu hissettim ve bu, maçtan çok zaman çaldı. Ritmimizi yakaladığımızda, özellikle ilk yarıda birçok fırsat yarattık. Ama dürüst olmak gerekirse, sonunda maçı kazanmak için yeterince fırsat yaratamadık.”
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı yaklaşırken
Arsenal, 32 maçta topladığı 70 puanla şu anda Premier Lig’de lider konumda bulunuyor. Pazar günü Manchester City’ye yapılacak bu hayati deplasman maçında, bir mağlubiyet durumunda ev sahibi takım, bir maç eksiği varken puan farkını sadece üç puana indirecek. Etihad'daki karşılaşmanın ardından, Gunners 25 Nisan'da Newcastle ile oynayacağı maçın ardından Mayıs ayında Fulham, West Ham ve Burnley ile karşılaşacak zorlu bir fikstürün üstesinden gelmek zorunda. Ardından ise son haftada Crystal Palace ile karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile mücadele edecek. Bu arada Sporting CP, mevcut lider FC Porto ile arasındaki farkı kapatma kararlılığını sürdürürken, rakibi Benfica'yı ağırlayarak Liga Portugal'a geri dönüyor.