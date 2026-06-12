2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Brezilyalı hakem Wiltons Sampaio üç kırmızı ve üç sarı kart gösterdi; maç on oyuncuya karşı dokuz oyuncuyla sona erdi. Bu olayların Dünya Kupası'nda yeni bir kaos döneminin başlangıcı olup olmadığına dair tartışmalı soruların ortasında, hakemin performansının kimse tarafından fark edilmeden geçeceği umudu da suya düştü.
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Sıkı kurallar mı, yoksa kaos mu? Dünya Kupası kuralları, Premier Lig'den 182 oyuncuyu zor durumda bırakıyor
Gürültülü bir başlangıç
İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, futbola yeni ilgi duyanlar, bu sert yaklaşımın önümüzdeki haftalarda yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını merak ediyor olabilirler; Hakemlerin sert oyunlara karşı kararlı bir tutum sergilemesi ve oyuncuları rutin olarak oyundan atması nedeniyle, özellikle de 2026 Dünya Kupası'nda, 2018 ve 2022 turnuvalarında toplamda gösterilen dört kartın toplamına ulaşmak için sadece bir kırmızı kart kalmışken, turnuvada hala 102 maçın oynanması gerekmesine rağmen.
Gazete, bu eğilimi kesin olarak söylemek için henüz çok erken olduğunu vurguladı, ancak turnuvanın Çek Cumhuriyeti ile Güney Kore arasında oynanan ikinci maçında sadece tek bir sarı kartın gösterildiğini ve bunun da maçın bitimine 6 dakika kala uzatma dakikalarında verildiğini belirtmek gerekir.
Brezilyalı hakem, yaratılan fırsatları nasıl değerlendirdi?
Azteka Stadyumu'nda oynanan maçın ayrıntılarına bakıldığında, hakem Sambaio'nun, ikinci yarının başlangıcında Meksika'dan Brian Gutiérrez'i istemeden düşürdükten sonra, gol atma fırsatını engellediği için Sebhivelo Setuli'yi oyundan atması gerektiği konusunda hiçbir şüphesi yoktu.
Hakem analizleri, kasıtlı olmamasının kuralın lafzını değiştirmediğini ortaya koydu. Sethuli rakibine gereğinden fazla yaklaştı ve onunla çarpışarak düşmesine neden oldu. Bu da Meksika'yı net bir gol fırsatından mahrum bıraktı ve durumu kesinleştirdi.
Sampayo'nun son dakikalarda kesin bir gol fırsatını engellediği için kırmızı kart gösterdiği ikinci karar ise daha az net. Cesar Montes'in Juliso Mudao'ya yaptığı faul kasıtlı ve şiddetliydi, ki bu durum oyun kurallarında bir fark yaratmaz, ancak kararın belirsiz olduğu durumlarda hakemleri genellikle en ağır cezaya yönlendirir.
Bu bağlamda gazete, bu tür kasıtlı fauller yapan oyuncuların, rakibin gol atmak üzere olduğuna açıkça inandıklarını, aksi takdirde onu geçmesine izin vereceklerini belirtiyor; zira forvet kaleye gerçek bir tehdit oluşturmasaydı, onu bu kadar sert bir şekilde engelleyip yere düşürmezlerdi.
Sambaio'nun bu durumdaki kararı, oyuncuların pozisyonlarına, hareket yönlerine ve Modao'nun bir sonraki hareketinin, kaleciyle baş başa kaldığında rahatsız edilmeden şut atmasına izin verip vermeyeceğine odaklanıyor.
Güney Afrikalı oyuncu kaleden biraz uzaktaydı ve doğrudan kaleye doğru hareket etmiyordu; bu faktörler kararın şiddetini hafifletiyor ancak belirleyici değil. Sonuçta, hakem ekibinin, faulün etkisinin kesin bir gol fırsatının yaratılmasını engellediğini ve bunun sadece olası bir gol fırsatı olmadığını belirlemesi gerekiyor.
Sambaio, Montes'e kırmızı kart göstermeden önce yardımcısıyla bir süre istişare etti. Karar kesin olarak doğru olmasa da ve kartın rengi ne olursa olsun video yardımcı hakemin desteğini alması muhtemel olsa da, bu koşullar altında oyuncuyu oyundan atmak en iyi karardı.
- AFP
İngiltere ile Dünya Kupası arasındaki hakem kararlarındaki farklılık
Bu iki olay arasında geçen maçta, daha tartışmalı bir üçüncü kırmızı kart görüldü; bu durum, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşseydi neredeyse aynı cezaya yol açmazdı.
O anın detaylarına göre, Thimba Zwane topu pasladı ve ceza sahası içinde hücum girişiminde bulundu, ancak Roberto Alvarado'nun varlığı yolunu tıkadı. Zwane rakibini kenara itti, ancak bu sırada açık eliyle rakibinin yüzünün yan tarafına vurdu.
Bazı izleyiciler bu davranışın anlaşılabilir olduğunu ve temasın nispeten hafif ve önemsiz bir güçte olduğunu düşünüyor. Alvarado, belki de video tekrarı incelemesini tetiklemek için bir süre yerde kaldı, ancak daha sonra hızla toparlandı.
Buna karşılık, diğerleri ise yavaş çekim tekrarını izlediklerinde, bir oyuncunun diğerine yüzüne haksız bir tokat atması gibi daha ciddi bir durum gördüler; bu, futbol kurallarına göre şiddet içeren davranış olarak yorumlanabilir.
Bu durum, İngiltere Premier Ligi'nde olası bir serbest vuruş veya sarı kart olarak sınıflandırılırken, mevcut Dünya Kupası da dahil olmak üzere diğer çoğu turnuvada, video yardımcı hakemin müdahalesi ile kırmızı kartın kaçınılmaz hale gelmesi çok muhtemeldir.
Premier Lig yıldızlarının ikilemi
Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuvaya, İngiltere Premier Ligi'nden 182 oyuncu katılıyor. Bu oyuncuların hepsi, hakemlerin fiziksel güce dayalı bir oyun tarzını daha fazla teşvik ettiği bu ligin şiddetli rekabet ortamına alışkın.
İngiltere'deki hakemler, dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar sert mücadelelere ve üst vücut temasına izin veriyorlar; bu da ligin başarısının ve dünya çapındaki muazzam ilginin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Bu oyuncular, önümüzdeki ay maçların hakemlik açısından yönetilme şekline hızla uyum sağlamak zorunda kalacaklar; çünkü top ele geçirilse bile sert mücadeleler çoğu zaman serbest vuruşla sonuçlanacak ve sarı kart gösterme kriterleri daha düşük olacak.
Meksiko'da yaşananlara bakılırsa, rakipleriyle sert mücadelelere giren oyuncular ellerini kullanmaktan kaçınmalıdır; oysa tüm gücü ve hızıyla müdahale eden herhangi bir oyuncu, top dışında herhangi bir şeyle sert bir temas olması durumunda büyük bir risk alacaktır.
- AFP
Kitlelere hitap etmenin zorluğu
Hakem raporları, hakemler arasındaki iletişimin daha kısa ve net olması gerektiğine dair acil bir ihtiyacı ortaya koydu.
Hakemler, kartlarını ceplerinde tutabilmeyi umuyorlar, özellikle de video incelemesinin ardından verilen herhangi bir kırmızı kart durumunda, stadyumdaki seyircilere ve dünya çapındaki televizyon ekranlarına kararlarını açıklamak zorunda kalıyorlar.
İngilizceyi ana dili olarak konuşmayan hakem Sampaio, az önce izlediği görüntüleri tanımlamak için uygun kelimeleri bulmaya çalışırken açıkça tereddüt etti ve durakladı; bu durum, izleyenler için acı verici bir sahne oluşturdu ve durumu açıklığa kavuşturmak yerine daha fazla belirsizliğe yol açtı.
Gazete, bu hakem açıklamaları fikri ilk kez ortaya atıldığında, hakemlerin Amerikan futbolu liginde uygulanan modeli takip etmeleri gerektiği yönünde talepler olduğunu belirtti. Bu modelde açıklama kısa ve doğrudan olur; örneğin bu durumda şöyle denir: "Güney Afrika'nın 11 numaralı oyuncusu, şiddet içeren davranış, kırmızı kart, Meksika'ya serbest vuruş." Bu tarz, ince ayrıntılardan yoksun olsa da, herkes temel bilgileri anlar ve maç devam eder.
Şu anda hakemler daha ayrıntılı açıklamalar yapmak zorundadırlar ki bu, Sambaio için Portekizce'de bile zor görünürken, İngilizce'de neredeyse imkansız olduğu ortaya çıkmıştır.
"Ay yüzeyindeki netlik" standardı
Spor çevrelerinde şu anda, gol fırsatlarını engelleme kurallarının değiştirilmesinin ne kadar gerekli olduğu konusunda sorular gündeme geliyor.
Gol fırsatlarını engelleme kuralıyla ilgili olarak gazete, bu kural ihlali nedeniyle oyuncuların oyundan atılmasının ne kadar mantıklı olduğunu sorguladı ve hatanın nerede yapıldığına bakılmaksızın hakemin penaltı kararı vermesini tercih ettiğini belirtti, çünkü bu, rakip takımın mahrum kaldığı fırsatı geri kazandıracaktır.
"The Athletic", bu önlemin Montes gibi oyuncuların bu tür ciddi hataları yapmasını engelleyebileceğini ve onları, penaltılara kıyasla bire bir durumlarda topu kurtarma şansı daha yüksek olan kalecilerine daha fazla güvenmeye itebileceğini ekledi.
Gazete, Premier Lig'de oyuncuların oyundan atılma kriterlerinin, tıpkı diğer tüm kırmızı kart türlerinde olduğu gibi, dünyanın herhangi bir yerindekinden daha yüksek olduğunu belirtti. Bir dönem, kurallara göre video hakemleri, ihlalin Ay'dan bile görülebilecek kadar açık olmadığı sürece müdahale etmemeleri gerekiyordu.
- AFP
Premier Lig'den benzer örnekler
Geçen sezonki İngiltere Premier Ligi'nde, Dünya Kupası açılış maçında yaşananla benzer bir saha bölgesinde, gol fırsatının engellendiği iki vaka yaşandı.
İlk vaka geçen Mayıs ayında Selhurst Park'ta yaşandı. Bournemouth oyuncusu Marcus Sinisi, Crystal Palace oyuncusu Ismaila Sarr'ı engelledi. Hakem Gard Gillet serbest vuruş ve sarı kart kararı verdi, ancak video yardımcı hakemi Alex Chilovic kırmızı kart önerdi. ancak Gilet tavsiyeleri reddetti ve ilk kararında ısrar etti.
Hakemlerin performansını değerlendiren Ana Hakemlik Komitesi, 3'e 2 çoğunlukla hakemin Sinisi'yi oyundan atmamakla hata yaptığına karar verdi ve aynı oranda video yardımcı hakemin kırmızı kart önerisinde haklı olduğu görüşündeydi.
İkinci durum ise Yeni Yıl Günü'nde yaşandı; Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Cristian Romero, Brentford'lu Igor Thiago'yu düşürdü.
Hakem ekibi o anda müdahalenin kurallara uygun olduğunu yanlış bir şekilde değerlendirerek oyuna devam edilmesini emretti. Bu pozisyonda da VAR hakemi yine Chilovic'ti, ancak müdahale etmeme kararı aldı.
Ana Hakemlik Komitesi bir kez daha toplanarak 3'e 2 çoğunlukla sahada verilen kararın yanlış olduğunu ve Romero'nun oyundan atılması gerektiğini oyladı ve Komite, Çeloviç'e açık ve bariz bir hata olduğu için müdahale etmesi gerektiğini bildirdi.
Oylamadaki bu dar fark, hakem kararlarının genellikle tamamen doğru ya da tamamen yanlış olmadığını, aksine hakemlerin dikkatli bir şekilde ele alması gereken çetrefilli bir gri alanda yer aldığını göstermektedir.