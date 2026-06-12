Sıkı kurallar mı, yoksa kaos mu? Dünya Kupası kuralları, Premier Lig'den 182 oyuncuyu zor durumda bırakıyor

Azteka Stadyumu'nda oynanan maçın ayrıntılarına bakıldığında, hakem Sambaio'nun, ikinci yarının başlangıcında Meksika'dan Brian Gutiérrez'i istemeden düşürdükten sonra, gol atma fırsatını engellediği için Sebhivelo Setuli'yi oyundan atması gerektiği konusunda hiçbir şüphesi yoktu.

Hakem analizleri, kasıtlı olmamasının kuralın lafzını değiştirmediğini ortaya koydu. Sethuli rakibine gereğinden fazla yaklaştı ve onunla çarpışarak düşmesine neden oldu. Bu da Meksika'yı net bir gol fırsatından mahrum bıraktı ve durumu kesinleştirdi.

Sampayo'nun son dakikalarda kesin bir gol fırsatını engellediği için kırmızı kart gösterdiği ikinci karar ise daha az net. Cesar Montes'in Juliso Mudao'ya yaptığı faul kasıtlı ve şiddetliydi, ki bu durum oyun kurallarında bir fark yaratmaz, ancak kararın belirsiz olduğu durumlarda hakemleri genellikle en ağır cezaya yönlendirir.

Bu bağlamda gazete, bu tür kasıtlı fauller yapan oyuncuların, rakibin gol atmak üzere olduğuna açıkça inandıklarını, aksi takdirde onu geçmesine izin vereceklerini belirtiyor; zira forvet kaleye gerçek bir tehdit oluşturmasaydı, onu bu kadar sert bir şekilde engelleyip yere düşürmezlerdi.

Sambaio'nun bu durumdaki kararı, oyuncuların pozisyonlarına, hareket yönlerine ve Modao'nun bir sonraki hareketinin, kaleciyle baş başa kaldığında rahatsız edilmeden şut atmasına izin verip vermeyeceğine odaklanıyor.

Güney Afrikalı oyuncu kaleden biraz uzaktaydı ve doğrudan kaleye doğru hareket etmiyordu; bu faktörler kararın şiddetini hafifletiyor ancak belirleyici değil. Sonuçta, hakem ekibinin, faulün etkisinin kesin bir gol fırsatının yaratılmasını engellediğini ve bunun sadece olası bir gol fırsatı olmadığını belirlemesi gerekiyor.

Sambaio, Montes'e kırmızı kart göstermeden önce yardımcısıyla bir süre istişare etti. Karar kesin olarak doğru olmasa da ve kartın rengi ne olursa olsun video yardımcı hakemin desteğini alması muhtemel olsa da, bu koşullar altında oyuncuyu oyundan atmak en iyi karardı.