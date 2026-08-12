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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Sıkı kaptanlık kurallarının uygulanmaya başlamasıyla Erling Haaland, Manchester City'nin yeni patronu Enzo Maresca için beklenmedik bir taktik kâbusa dönüşüyor

E. Haaland
M.City
E. Maresca
Premier Lig

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, yıldız golcü Erling Haaland'la ilgili esprili bir ikilemi açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, kaptanlar için kenar çizgisinde uyguladığı katı talimat kuralını anlatırken Norveçli gol makinesi hakkında da harika bir espri yaptı.

  • Yeni bir taktik planı

    Maresca, resmi olarak Manchester City teknik direktörü olarak görevine başladı ve ağırlıklı olarak takımından beklediği yapısal alışkanlıklara odaklanıyor. 46 yaşındaki teknik adam, Pep Guardiola'nın bıraktığı temellerin üzerine inşa etmeyi ve aynı zamanda sahada kendi titiz disiplin anlayışını yerleştirmeyi hedefliyor.

    İlk röportajlarından öne çıkan önemli başlıklardan biri, Maresca'nın maçlar sırasında talep ettiği karmaşık iletişim hatları oldu. Onun felsefesi mutlak kontrole dayanıyor; hatta bu, takımın gol attıktan hemen sonraki anlarda nasıl tepki vereceğine kadar uzanıyor.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kenar çizgisi disiplinini sağlamak

    Maresca'nın teknik direktörlük kimliğinin bir parçası da, maçın yoğun anlarında takımın liderleriyle doğrudan temas halinde olmayı içeriyor. Daha önce İngiliz futbolundaki görevlerinde başarıyla uyguladığı belirli bir kuralı açıkladı.

    Maresca, “Leicester ve Chelsea'de bir kuralım vardı; gol attığımızda kaptanın kutlama için değil, talimat almak için kulübeye gelmesi gerekiyordu” dedi ve duygusal patlamalardan ziyade taktiksel ayarlamaları tercih ettiğini vurguladı.

  • Haaland ikilemi

    The New York Times'a göre, bu kural önceki kaptanlarında sorunsuz şekilde işlerken, Maresca Etihad'daki yeni yıldız santrforunu değerlendirirken parlak ve esprili bir çekince ortaya koydu. Norveçli gol makinesinin liderlik görevlerini üstlenme ihtimali, yedek kulübesi açısından belli ki komik bir lojistik kâbus yaratıyordu.

    "Bu iyiymiş," dedi. "Kaptan gol atarsa kutlayabilir. Eğer kaptan Erling olursa, Allah kahretsin! O zaman bir sorunumuz var, düşünebiliyor musunuz?" diyerek, santrforun ağları bulmayı kaçınılmaz bir alışkanlık hâline getirdiğini kabul etti.

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    Kampanyaya doğru bakarken

    Bu neşeli atışmanın ötesinde, anekdot Maresca'nın Manchester City'ye getirdiği yoğun taktik odağı da gözler önüne seriyor. Sezon öncesi hazırlıklar hız kazanırken teknik direktör, her oyuncunun topla ve topsuz oyunda kendisinden tam olarak ne beklediğini anlamasını sağlamaya istekli.

    Yeni sezon yaklaşırken tüm gözler, kadronun Maresca'nın yöntemlerine nasıl uyum sağlayacağında olacak. Haaland'ın kol bandını takıp takmayacağını zaman gösterecek, ancak teknik direktörün mesajı net: sahadaki çalışma hiçbir zaman gerçekten durmaz.

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