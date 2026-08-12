Maresca, resmi olarak Manchester City teknik direktörü olarak görevine başladı ve ağırlıklı olarak takımından beklediği yapısal alışkanlıklara odaklanıyor. 46 yaşındaki teknik adam, Pep Guardiola'nın bıraktığı temellerin üzerine inşa etmeyi ve aynı zamanda sahada kendi titiz disiplin anlayışını yerleştirmeyi hedefliyor.

İlk röportajlarından öne çıkan önemli başlıklardan biri, Maresca'nın maçlar sırasında talep ettiği karmaşık iletişim hatları oldu. Onun felsefesi mutlak kontrole dayanıyor; hatta bu, takımın gol attıktan hemen sonraki anlarda nasıl tepki vereceğine kadar uzanıyor.