Çeviri:
"Şikayet etmek nankörlük" - Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappé, "uluslararası bir ünlü" olmanın getirdikleriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor
Göz önünde yaşamak
Mbappé için, Monaco’daki genç bir yetenekten küresel bir ticari dev haline dönüşümü, onun meşhur sprintlerinden biri kadar hızlı oldu. Bir baget bile satın alırken kargaşaya neden olacak kadar ilgi gören bir hayat süren Fransız oyuncu, her hareketinin güvenlik ekibi ve danışmanları tarafından planlandığı bir dünyaya uyum sağlamak zorunda kaldı.
Yoğun baskı ve artık kendine ait olmadığını hissetmesine rağmen, Real Madrid'in forveti ayakları yere basıyor.
Vanity Fair dergisine verdiği röportajda uluslararası bir ünlü olarak yaşaması sorulduğunda Mbappe, “Olumlu olmaya çalışacağım” dedi. “Bu harika. Elbette zor, çünkü artık kendinize ait olmadığınızı, herkese ait olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda bu, bizim seçtiğimiz bir hayat.”
"Belki bu dereceye kadar değil, ama yine de biz seçtik. Biz bunu kabul ettik. Milyonlarca insan minnettarlığını, takdirini ve sevgisini ifade ederken olumsuzluklara odaklanmak zor. Bu yüzden şikayet etmeyi biraz nankörlük olarak görüyorum."
Madrid ve Paris'teki çalkantılı dönemleri atlatmak
Kylian İspanya'ya geldiğinden beri, üzerine yönelen eleştiriler giderek şiddetlendi; yerel basın, form düşüklüğü yaşadığı dönemlerde onu hemen bencil olarak nitelendirdi. Olgunlaşması üzerine düşüncelerini paylaşan Mbappé, başkentteki ilk günlerine kıyasla önemli ölçüde olgunlaştığını itiraf etti. "Bu durumu her zaman çok iyi idare edemedim," diye ekledi, "çünkü çok genç yaşta ünlü oldum. Bu yüzden, bazen kendimi insanların yerine koyup, onların beni sadece bir kez göreceklerini ve bir daha televizyondan başka bir yerde görmeyeceklerini anlayacak kadar bilgelik, açık fikirlilik veya empatiye sahip değildim. Bu yüzden, bazen insanlar sınırları zorlasa da, artık biraz daha empati kurmaya çalışıyorum."
Kaptanlık pazubandının ağırlığı
Les Bleus’un kaptanı olarak Mbappé artık sadece yıldız forvet değil; o, ulusun yüzü. Sonunda yenilgiyle sonuçlanan 2022 Dünya Kupası finalinde muhteşem bir hat-trick gerçekleştiren 27 yaşındaki oyuncu, Fransız formasına üçüncü yıldızı kazandırma arzusuyla hareket ediyor.
Vatandaşlarının büyük beklentilerini bir yük olarak değil, ortak bir kültürel özellik olarak görüyor. "Fransızlar şikayet etmeyi sever. Fransızlar mutsuz olmayı sever. Biz sadece Fransızız," diye şaka yaparak ülkesinden gelen baskıyı değerlendirdi.
Fransa'yı yeniden yönetmeye hazır
2026 FIFA Dünya Kupası artık kapıda ve Mbappé, futbolun en büyük sahnesinde Fransa’ya bir kez daha liderlik etme sorumluluğunu üstlenmeye tamamen hazır görünüyor. Uluslararası sahnedeki liderlik rolünü son derece ciddiye alıyor. “Kendi ülkesini temsil etmekten daha büyük bir şey yoktur,” dedi.
"Uluslararası oyuncuların dünyasına giriyorsunuz." Katar'daki acı yenilgiye gelince, o geleceğe odaklanmaya devam ediyor: "İleriye bakmak zorundasınız. Geriye dönemezsiniz. Bu hayal kırıklığını alıp, tarihin akışını gerçekten değiştirmek için motivasyona dönüştürmeliyiz ve kendimize bir başka finale ulaşma fırsatı vermeliyiz. Bu son derece zor olacak, ancak üçüncü yıldızı geri getirmeye çalışmalıyız."