Mbappé için, Monaco’daki genç bir yetenekten küresel bir ticari dev haline dönüşümü, onun meşhur sprintlerinden biri kadar hızlı oldu. Bir baget bile satın alırken kargaşaya neden olacak kadar ilgi gören bir hayat süren Fransız oyuncu, her hareketinin güvenlik ekibi ve danışmanları tarafından planlandığı bir dünyaya uyum sağlamak zorunda kaldı.

Yoğun baskı ve artık kendine ait olmadığını hissetmesine rağmen, Real Madrid'in forveti ayakları yere basıyor.

Vanity Fair dergisine verdiği röportajda uluslararası bir ünlü olarak yaşaması sorulduğunda Mbappe, “Olumlu olmaya çalışacağım” dedi. “Bu harika. Elbette zor, çünkü artık kendinize ait olmadığınızı, herkese ait olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda bu, bizim seçtiğimiz bir hayat.”

"Belki bu dereceye kadar değil, ama yine de biz seçtik. Biz bunu kabul ettik. Milyonlarca insan minnettarlığını, takdirini ve sevgisini ifade ederken olumsuzluklara odaklanmak zor. Bu yüzden şikayet etmeyi biraz nankörlük olarak görüyorum."