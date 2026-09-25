Liverpool ve Club Brugge'un eski kalecisi Simon Mignolet, Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) içinde giderek daha etkili bir figür olarak öne çıktı. Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan 38 yaşındaki isim, ülkenin tüm genç yaş kategorilerindeki uzun vadeli sportif vizyonunu korumaya yardımcı olmak için doğrudan bir yöneticilik görevine geçti.

Mignolet, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel ile birlikte çalışıyor ve idari politika ile saha performansı arasında stratejik bir köprü kurulmasına katkı sağlıyor.

İkilinin, yakın çalışma ilişkilerini ortaya koyacak şekilde yerel maçlarda birlikte yetenek taraması yaparken görüldüğü belirtildi.