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'Sık sık futbol konuşuyoruz!' Mark van Bommel'in beyin takımından Simon Mignolet'e neden büyük ölçüde güvendiği
Mignolet, sahadan KBVB'de yönetici gücüne geçiyor
Liverpool ve Club Brugge'un eski kalecisi Simon Mignolet, Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) içinde giderek daha etkili bir figür olarak öne çıktı. Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan 38 yaşındaki isim, ülkenin tüm genç yaş kategorilerindeki uzun vadeli sportif vizyonunu korumaya yardımcı olmak için doğrudan bir yöneticilik görevine geçti.
Mignolet, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel ile birlikte çalışıyor ve idari politika ile saha performansı arasında stratejik bir köprü kurulmasına katkı sağlıyor.
İkilinin, yakın çalışma ilişkilerini ortaya koyacak şekilde yerel maçlarda birlikte yetenek taraması yaparken görüldüğü belirtildi.
- AFP
Van Bommel, eski kalecinin taktiksel içgörülerini övdü
Mignolet'in Kırmızı Şeytanlar kampındaki giderek artan etkisine değinen Van Bommel, yakın zamanda futbolu bırakmış bir profesyonelin teknik ekibiyle yakın çalışmasının değerini övdü. Teknik direktör, Mignolet'in modern soyunma odası dinamiklerini anında anlayabilmesinin, kadro içi tartışmalarda paha biçilmez bir bakış açısı sunduğunu vurguladı.
Mignolet, takım seçimlerine doğrudan taktiksel müdahalede bulunmaktan kaçınsa da, fikir alışverişi yaptığı kişi olarak Van Bommel'e güvendiği bir danışma noktası sağlıyor.
Van Bommel, "Onun spor geçmişine sahip birinin bana yakın olmasından mutluyum" dedi. "Profesyonel futbolu daha yeni bıraktı, bu yüzden sık sık futbol hakkında konuşmamız mantıklı. Bu, bazı durumlar ya da takımla yaptığımız tartışmalar hakkında olabilir."
Siyaset bilimi diploması, idari yükselişi besliyor
Mignolet, geleneksel antrenörlük kurslarını bilinçli olarak pas geçerek odağını tamamen spor yönetimi ve politika alanında üst düzey yöneticilik gelişimine verdi. Eski milli futbolcu, siyaset bilimi alanında üniversite diplomasına sahip, teknik direktörlük kurslarını tamamladı ve Pro League Business School'dan mezun oldu.
Üst düzey oyunculuk deneyimi ile akademik niteliklerin bu eşsiz birleşimi, onu modern uluslararası futbol yönetiminde son derece nadir bir isim hâline getiriyor.
Eğitim geçmişi, KBVB yapılanması içindeki karmaşık yapısal zorlukları sorunsuz şekilde ele almasına imkân tanıyor.
- Belga
Eski kaleci, önemli bir spor politikası terfisi için düşünülüyor
Belçika Federasyonu'ndaki iç yeniden yapılanma sürerken, Mignolet'nin idari etkisinin daha da artması bekleniyor. Mevcut teknik direktör Vincent Mannaert'in icra kurulu başkanı rolüne geçeceği konuşulurken, daha geniş sportif yetkiyi devralmak için en güçlü aday olarak Mignolet öne çıkıyor.
Şimdilik odağında, genç oyuncu gelişimini şekillendirirken Van Bommel'in A takımındaki kısa vadeli hedeflerine destek olmak var.
Belçika, uluslararası başarıyı sürdürmeyi hedefleyen modernize edilmiş bir idari yapıyla yoluna devam ediyor.
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