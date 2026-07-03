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"Şık bir forvet değil" ama Viktor Gyokeres, İsveçli takım arkadaşı tarafından Premier Lig şampiyonluğunu savunma mücadelesinde Arsenal için "en iyi" performansını sergilemesi konusunda destekleniyor
Gyokeres’in transferi Arsenal’e ne kadara mal olabilir?
Forvet hattını yönetecek golcü bir 9 numara arayışında birkaç yıl geçiren Arsenal, 2025 yazında ilham kaynağı olarak Gyokeres’e yöneldi. Daha önce Brighton, Swansea ve Coventry takımlarında İngiliz futbolunda forma giymiş olan bu oyuncu, Portekiz’in dev kulübü Sporting’de 102 maçta 97 gol atmasının ardından o dönemde çok rağbet gören bir isimdi.
Mikel Arteta ve ekibi tarafından hazırlanan transfer paketi, nihayetinde 66 milyon sterlin (88 milyon dolar) üzerinde bir değere ulaşabilir; Gyokeres, kupa kazanma yolundaki yapbozun son parçası olduğunu kanıtlarsa, Gunners bu bedeli ödemekten çekinmeyecektir.
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Gyokeres, Arsenal’deki ilk sezonunda kaç gol attı?
Gunners, geçen sezon 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunun tadını çıkarırken, Şampiyonlar Ligi finaline de yükseldi; ancak arka arkaya şampiyon olan Paris Saint-Germain karşısında elendi.
Gyokeres, tüm turnuvalarda toplam 21 gol atarak takımın ligdeki hakimiyetini yeniden kazanmasında rol oynadı; ancak Ian Wright, Thierry Henry ve Robin van Persie gibi isimlerin bir zamanlar oturduğu tahtın hakiki varisi olduğuna herkesi ikna edemedi.
Arsenal, hücum gücü konusunda transfer piyasasını yakından takip etmeye devam ediyor. Söylentilere göre, Barcelona’nın yanı sıra Arsenal de, Dünya Kupası şampiyonu ve eski Manchester City yıldızı Julian Alvarez’i kadrosuna katmak için Atlético Madrid ile rekabet ediyor.
Gyokeres, Arsenal’in uzun zamandır aradığı 9 numara mı?
Gyokeres, çok da uzak olmayan bir gelecekte kadroya girmek için daha şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kalabilir, ancak vatandaşı Schwarz, 28 yaşındaki oyuncunun Arsenal’in forvet sorununa uzun vadeli bir çözüm olabileceğine inanıyor.
1990'ların ortalarında bir süre Arsenal forması giyen eski İsveç milli futbolcu, Betinia ile işbirliği içinde GOAL'a verdiği röportajda, Gyokeres'in Alvarez ve diğer potansiyel transfer hedeflerinin tehdidini savuşturabilecek mi sorusuna şu yanıtı verdi: “O farklı bir oyuncu. Bence onu Sunderland’daki [Brian] Brobbey ile karşılaştırabiliriz, o tür bir forvet. Fiziksel olarak çok güçlüler, rekabet etmeyi seviyorlar, rakibi hissetmek istiyorlar, kanallarda baskı kurmaya çalışıyorlar ve rakibin işini çok zorlaştırıyorlar.
“O, tabiri caizse, en iyi driplinglere sahip şık bir forvet değil. Ancak başarılı bir sezon geçirmek için farklı oyunculara ihtiyacınız var. Ve bence Gyokeres, sezonun sonlarında, son üç ayda buna alıştığını gösterdi. Gol atmaya başladı ve çok verimliydi.
“Gyokeres’in durumunda da olduğu gibi, geçen yıl sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmemişti. Takıma çok geç katıldı. Muhtemelen yeterince antrenman yapmadığı için sezon başında hafif bir sakatlık geçirdi. Bu da işleri zorlaştırdı. Bence bu ikinci sezonda ondan en iyi performansını göreceğiz. Tamamlanmış yapbozu daha da iyi hale getirmek için her zaman onun etrafına farklı tipte oyuncular ekleyebilirsiniz.”
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Arsenal’in maç programı: Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Gyokeres sezon öncesi hazırlıklarına hazır
Şu anda Lionel Messi ile birlikte 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Alvarez’in, La Liga şampiyonu Barcelona’ya transfer olmak için beklediği söyleniyor; bu durum Gyokeres’in lehine sonuçlanabilir.
İsveç'in Kylian Mbappé ve Fransa'ya karşı son 32 turunda aldığı yenilginin ardından yaz programı boşaldı; bu da Arsenal'in sezon öncesi hazırlık planlarında tam anlamıyla yer alabileceği anlamına geliyor. 16 Ağustos'ta Manchester City ile oynanacak Community Shield karşılaşmasında ve yeni yükselen Coventry'nin kadrosunda tanıdık yüzlerin de yer alacağı ev sahibi olarak oynanacak Premier Lig sezon açılış maçında hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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