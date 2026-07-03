"Şık bir forvet değil" ama Viktor Gyokeres, İsveçli takım arkadaşı tarafından Premier Lig şampiyonluğunu savunma mücadelesinde Arsenal için "en iyi" performansını sergilemesi konusunda destekleniyor

Gyokeres, çok da uzak olmayan bir gelecekte kadroya girmek için daha şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kalabilir, ancak vatandaşı Schwarz, 28 yaşındaki oyuncunun Arsenal’in forvet sorununa uzun vadeli bir çözüm olabileceğine inanıyor.

1990'ların ortalarında bir süre Arsenal forması giyen eski İsveç milli futbolcu, Betinia ile işbirliği içinde GOAL'a verdiği röportajda, Gyokeres'in Alvarez ve diğer potansiyel transfer hedeflerinin tehdidini savuşturabilecek mi sorusuna şu yanıtı verdi: “O farklı bir oyuncu. Bence onu Sunderland’daki [Brian] Brobbey ile karşılaştırabiliriz, o tür bir forvet. Fiziksel olarak çok güçlüler, rekabet etmeyi seviyorlar, rakibi hissetmek istiyorlar, kanallarda baskı kurmaya çalışıyorlar ve rakibin işini çok zorlaştırıyorlar.

“O, tabiri caizse, en iyi driplinglere sahip şık bir forvet değil. Ancak başarılı bir sezon geçirmek için farklı oyunculara ihtiyacınız var. Ve bence Gyokeres, sezonun sonlarında, son üç ayda buna alıştığını gösterdi. Gol atmaya başladı ve çok verimliydi.

“Gyokeres’in durumunda da olduğu gibi, geçen yıl sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmemişti. Takıma çok geç katıldı. Muhtemelen yeterince antrenman yapmadığı için sezon başında hafif bir sakatlık geçirdi. Bu da işleri zorlaştırdı. Bence bu ikinci sezonda ondan en iyi performansını göreceğiz. Tamamlanmış yapbozu daha da iyi hale getirmek için her zaman onun etrafına farklı tipte oyuncular ekleyebilirsiniz.”