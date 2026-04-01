Sihirli Lionel Messi, Inter Miami yıldızının La Bombonera'daki duygusal veda maçında Arjantin'in Zambiya'yı ezici bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist kaydetti
Albiceleste klinik bir performansla galibiyete uzandı
Arjantin, Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında sahada üstünlük kurdu; ilk 11’de sahaya çıkan Messi, Julian Alvarez’e bir gol hazırladı ve kendisi de bir gol attı. İkinci yarıda Nicolas Otamendi penaltıdan gol attı, ardından Zambiya'nın kendi kalesine attığı gol ve Valentin Barco'nun golüyle maç 5-0 sona erdi. Bu ezici galibiyet, Messi'nin bu yaz Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunacak olan takımın Arjantinli taraftarlarına mükemmel bir mesajla veda etmesini sağladı.
Duygusal sadıkların vedası
Bu gece, önümüzdeki turnuvanın ardından milli takımdan emekli olacağını açıklayan Otamendi için de büyük bir anlam taşıyordu. Maçın ardından, Messi’nin bencilce kendisine bıraktığı penaltıyı gole çeviren savunma oyuncusu şöyle konuştu: “Milli takım forması giymekten daha büyük bir mutluluk yoktur. Evimde böyle bir veda maçı oynamaktan çok mutluyum. Uzun bir yolculuktu, birçok sevinç ve bazı üzüntülerle dolu, çünkü futbolun doğası budur. Milli takım için elimden gelenin en iyisini yaptığım, bu formayı savunmaya her zaman hazır ve istekli olduğum hissiyle ayrılıyorum."
Scaloni mükemmellik istiyor
Kutlama havasına rağmen Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, geçen hafta Moritanya'ya karşı alınan zorlu ve ikna edici olmayan galibiyetin ardından takımın performans standartlarına odaklanmaya devam etti. Performansın düzelmesinden duyduğu rahatlığı dile getiren Scaloni, "Önemli olan, geçen gün yaşananların bir daha tekrarlanmaması. Bence bugün bunun bir tesadüf olduğu ve takımın uyumlu çalışarak iyi bir oyun sergilediği görüldü" dedi.
Messi'nin kararı hâlâ bekleniyor
Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacağı zorlu Dünya Kupası J Grubu'nda mücadele edecek. Scaloni, 30 Mayıs'taki son başvuru tarihine kadar 26 kişilik kadrosunu kesinleştirmeli ve bu süreçte deneyimli oyuncularının fiziksel durumlarını yönetmeye büyük önem vermelidir. Henüz katılımını teyit etmemiş olan Inter Miami'nin süperstarı Messi'nin kadroda yer alıp almayacağı merak konusu. Son şampiyon, 16 Haziran'da Cezayir ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.