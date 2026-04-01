Sihirli Lionel Messi, Inter Miami yıldızının La Bombonera'daki duygusal veda maçında Arjantin'in Zambiya'yı ezici bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist kaydetti

Bu gece, önümüzdeki turnuvanın ardından milli takımdan emekli olacağını açıklayan Otamendi için de büyük bir anlam taşıyordu. Maçın ardından, Messi’nin bencilce kendisine bıraktığı penaltıyı gole çeviren savunma oyuncusu şöyle konuştu: “Milli takım forması giymekten daha büyük bir mutluluk yoktur. Evimde böyle bir veda maçı oynamaktan çok mutluyum. Uzun bir yolculuktu, birçok sevinç ve bazı üzüntülerle dolu, çünkü futbolun doğası budur. Milli takım için elimden gelenin en iyisini yaptığım, bu formayı savunmaya her zaman hazır ve istekli olduğum hissiyle ayrılıyorum."