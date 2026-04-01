Goal.com
Canlı
FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Sihirli Lionel Messi, Inter Miami yıldızının La Bombonera'daki duygusal veda maçında Arjantin'in Zambiya'yı ezici bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist kaydetti

L. Messi
Arjantin
Arjantin - Zambia
Zambia
Hazırlık Maçları
Dünya Kupası

Lionel Messi, La Bombonera'da klasik bir performans sergiledi; Arjantin'in 2026 Dünya Kupası öncesindeki son iç saha maçında Zambiya'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist kaydetti. Inter Miami'nin yıldızı, milli takım kaptanı olarak dünya şampiyonlarını, ülkesinin formasıyla oynayacağı son iç saha maçı olması beklenen bu karşılaşmada ezici bir zafere taşıdı.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Albiceleste klinik bir performansla galibiyete uzandı

    Arjantin, Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında sahada üstünlük kurdu; ilk 11’de sahaya çıkan Messi, Julian Alvarez’e bir gol hazırladı ve kendisi de bir gol attı. İkinci yarıda Nicolas Otamendi penaltıdan gol attı, ardından Zambiya'nın kendi kalesine attığı gol ve Valentin Barco'nun golüyle maç 5-0 sona erdi. Bu ezici galibiyet, Messi'nin bu yaz Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunacak olan takımın Arjantinli taraftarlarına mükemmel bir mesajla veda etmesini sağladı.

    • Reklam
  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Duygusal sadıkların vedası

    Bu gece, önümüzdeki turnuvanın ardından milli takımdan emekli olacağını açıklayan Otamendi için de büyük bir anlam taşıyordu. Maçın ardından, Messi’nin bencilce kendisine bıraktığı penaltıyı gole çeviren savunma oyuncusu şöyle konuştu: “Milli takım forması giymekten daha büyük bir mutluluk yoktur. Evimde böyle bir veda maçı oynamaktan çok mutluyum. Uzun bir yolculuktu, birçok sevinç ve bazı üzüntülerle dolu, çünkü futbolun doğası budur. Milli takım için elimden gelenin en iyisini yaptığım, bu formayı savunmaya her zaman hazır ve istekli olduğum hissiyle ayrılıyorum."

  • Scaloni mükemmellik istiyor

    Kutlama havasına rağmen Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, geçen hafta Moritanya'ya karşı alınan zorlu ve ikna edici olmayan galibiyetin ardından takımın performans standartlarına odaklanmaya devam etti. Performansın düzelmesinden duyduğu rahatlığı dile getiren Scaloni, "Önemli olan, geçen gün yaşananların bir daha tekrarlanmaması. Bence bugün bunun bir tesadüf olduğu ve takımın uyumlu çalışarak iyi bir oyun sergilediği görüldü" dedi.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Messi'nin kararı hâlâ bekleniyor

    Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacağı zorlu Dünya Kupası J Grubu'nda mücadele edecek. Scaloni, 30 Mayıs'taki son başvuru tarihine kadar 26 kişilik kadrosunu kesinleştirmeli ve bu süreçte deneyimli oyuncularının fiziksel durumlarını yönetmeye büyük önem vermelidir. Henüz katılımını teyit etmemiş olan Inter Miami'nin süperstarı Messi'nin kadroda yer alıp almayacağı merak konusu. Son şampiyon, 16 Haziran'da Cezayir ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.