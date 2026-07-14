Üç Aslanlar, Atlanta’daki bu devasa karşılaşmaya hazırlanırken, taktiksel tartışmaların büyük bir kısmı, yaşlanmasına rağmen hâlâ ölümcül bir tehdit oluşturan Messi’ye nasıl başa çıkılacağı üzerine odaklanıyor.

Oyunculuk günlerinde Şampiyonlar Ligi’nde Arjantinli efsaneyle karşı karşıya gelen Silvestre, savunma hattı içindeki iletişimin başarıyı belirleyen en önemli faktör olacağına inanıyor. 39 yaşındaki Messi, maçta ilgisiz görünse bile İngiltere’nin dikkatini bir an olsun bile dağıtamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

“İngiltere, maçı ve Messi’yi kontrol ederse kazanabilir. Bu, yapbozun tek parçasıdır. Onu adam adama markaj altına alın demiyorum, yürüyüşteyken bile ona karşı uyanık olmalısınız çünkü o yürürken sihirli numarasını hazırlıyor, ne yapması gerektiğini analiz ediyor,” diye açıkladı Silvestre, “Could It Be Coming Home” adlı podcast’te.

Silvestre, dörtlü savunmanın Messi’nin hatlar arasındaki hareketlerini takip etmek için orta saha oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı ve Messi’nin “ilk beş ya da altı yarda boyunca gösterdiği hız patlamasının” hâlâ belirleyici bir silah olduğunu belirtti.