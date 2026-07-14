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Çeviri:
"Sihirbazlık numarasını hazırlıyor" - Eski Manchester United ve Arsenal yıldızı, İngiltere'ye Dünya Kupası yarı finalinde Arjantinli "tüm zamanların en iyisi" ile nasıl başa çıkacaklarını anlatırken, Lionel Messi'nin İngiltere'nin dikkat etmesi gereken hareketi
Silvestre’nin “Tüm Zamanların En İyisi”ni durdurmaya yönelik planı
Üç Aslanlar, Atlanta’daki bu devasa karşılaşmaya hazırlanırken, taktiksel tartışmaların büyük bir kısmı, yaşlanmasına rağmen hâlâ ölümcül bir tehdit oluşturan Messi’ye nasıl başa çıkılacağı üzerine odaklanıyor.
Oyunculuk günlerinde Şampiyonlar Ligi’nde Arjantinli efsaneyle karşı karşıya gelen Silvestre, savunma hattı içindeki iletişimin başarıyı belirleyen en önemli faktör olacağına inanıyor. 39 yaşındaki Messi, maçta ilgisiz görünse bile İngiltere’nin dikkatini bir an olsun bile dağıtamayacağı konusunda uyarıda bulundu.
“İngiltere, maçı ve Messi’yi kontrol ederse kazanabilir. Bu, yapbozun tek parçasıdır. Onu adam adama markaj altına alın demiyorum, yürüyüşteyken bile ona karşı uyanık olmalısınız çünkü o yürürken sihirli numarasını hazırlıyor, ne yapması gerektiğini analiz ediyor,” diye açıkladı Silvestre, “Could It Be Coming Home” adlı podcast’te.
Silvestre, dörtlü savunmanın Messi’nin hatlar arasındaki hareketlerini takip etmek için orta saha oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı ve Messi’nin “ilk beş ya da altı yarda boyunca gösterdiği hız patlamasının” hâlâ belirleyici bir silah olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Mantığa aykırı yürüyüş istatistikleri
Bazıları bir oyuncunun yürümesini fiziksel düşüşün bir işareti olarak görebilir, ancak veriler bunun hesaplı bir taktiksel tercih olduğunu gösteriyor. Şaşırtıcı istatistikler, Messi’nin bu turnuva boyunca kat ettiği mesafenin %47’sini yürüyerek tamamladığını ortaya koydu.
Bu enerji tasarrufu, Altın Ayakkabı yarışında Kylian Mbappé ile başa baş kalmasına yardımcı olan patlayıcı sprintler ve yaratıcı paslar için zinde kalmasını sağlıyor.
Silvestre, bu minik dehayı takip etmeye çalıştığı kendi deneyimlerini hatırlayarak şöyle dedi: “Messi’ye karşı oynadım. Bazı anlarda adeta ortadan kayboluyor. Bir bölgeye giriyor ve onu unutuyorsunuz. Normalden daha fazla birbirinizle konuşmanız gerekiyor. Bu özellikle dörtlü savunma için çok önemli; birbirinizle konuşup onun sağ omuzda mı, sol omuzda mı olacağını açıklamanız gerekiyor. Dörtlü savunmanın orta saha ile iletişim kurması çok önemli.”
Arjantin’in yaşlanan kadrosu İngiltere’ye umut veriyor
Arjantin’in son şampiyon olması ve turnuva futbolundaki tarihi üstünlüğüne rağmen Silvestre, Katar’da kupayı kaldıran takıma kıyasla bu takımın gücünün azaldığına inanıyor. Scaloni’nin sabit ve tecrübeli bir ilk 11’e güvenmesinin, özellikle uzatmalara giden birkaç zorlu eleme turunun ardından yorgunluğa yol açabileceğini öne sürüyor.
Fransız uzman, “Arjantin, dört yıl önceki haline yakın, ancak tam olarak öyle değil çünkü yaşlanan bir takım” diye belirtti. “Bu yılki takım, İngiltere’nin yenmesi gereken bir takım. Bu, dört yıl önceki takım değil. Özellikle kondisyon açısından, çok fazla uzatma oynadılar ve kadro rotasyonunu fazla yapmadıkları için bir noktada yorgun düşmeleri kaçınılmaz. Her zaman aynı 11’li kadroyla başlıyorlar, bu yüzden dört yıl öncesine kıyasla işimiz daha kolay.”
- Getty Images Sport
Albiceleste için uğur faktörü
Silvestre fiziksel ve taktiksel yönlere odaklanırken, İngiltere aynı zamanda maç hakemleriyle ilgili tarihsel işaretlerle de başa çıkmak zorunda. FIFA, yarı final maçını Amerikalı hakem Ismail Elfath’ın yöneteceğini doğruladı; bu atama, Messi’nin bu MLS hakeminin yönettiği maçlardaki kusursuz galibiyet sicili göz önüne alındığında şaşkınlık yarattı. Elfath, 2022 Dünya Kupası finalinde de dördüncü hakem olarak görev yapmıştı; bu da onu Arjantin’in son dönemdeki zaferleriyle daha da ilişkilendiriyor.
Bununla birlikte Silvestre, İngiltere’nin kendi ülkesi Fransa ile rüya gibi bir final maçı oynayacağını öngörüyor. Arjantin’in “gerektiğinde oyunu hızlandırmayı ve yavaşlatmayı bildiğini” belirten Silvestre, mevcut Three Lions kadrosunun, kupadaki Güney Amerika hakimiyetini kırmak için gerekli donanıma sahip olduğunu savundu. “Fransa-İngiltere maçı güzel bir final olurdu çünkü Arjantin’le karşılaşmaktan bıktık – ama önce İngiltere’nin onları yenmesi gerekiyor!”
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