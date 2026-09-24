24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Sihirbaz değilim ki onu değiştireyim: El Hamdan'ın hataları Donis'i zora soktu, peki suçlu kim?

FEATURES
A. Al-Hamdan
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Kuveyt

Al-Nassr'ın forveti ilk görevinde başarısız oldu

En kötümserler bile Suudi Arabistan Millî Takımı forveti Abdullah el-Hamdan'ın, dün çarşamba günü Arap Körfezi Kupası 27'nin açılış maçında Kuveyt'e karşı kazanılan 1-0'lık galibiyet gecesinde sergilediği bu düşük seviyeyi beklemiyordu.

El-Hamdan ilk on birde sahaya çıktı ancak istenen düzeyde bir performans gösteremedi; kesin iki gol fırsatını harcadı, bunun yanı sıra kötü konumlanması veya karar alma korkusu nedeniyle bazı ataklarda topla kötü mücadele etti.

Şunu da oku: Dişsiz devler, Real Madrid, Hilal ve Ahli kaybolan kimliğin pençesinde

  • Değişiklik, ıslıklar ve patlama

    El-Hamdan 83 dakika süreyle sahada kaldı ancak birçok hücumda doğru kararı veremedi. Bunlardan biri de maçın başında Hemmam el-Hemami'den aldığı muhteşem pasla Kuveyt kalecisiyle karşı karşıya kaldığı net fırsatı harcamasıydı; kaleye vurmak yerine, sol ayağıyla bu fırsatı son derece garip bir şekilde ziyan etti.

    Ayrıca doğru koşularla değerlendirmesi gereken, topu tutup savunmacıların topa ulaşmasını engellemesi gereken bazı paslar da aldı; ancak bunların hiçbirinde doğru bir iş çıkaramadı ve Suudi Arabistan adına birkaç kolay fırsatı heba etti.

    Donis, 83. dakikanın ardından el-Hamdan'ı oyundan alıp Firas el-Burikan'a fırsat vermeye karar verdi. Bunun üzerine Nassr'ın yıldızı, tribünlerdeki taraftarların eleştirilerine ve ıslıklarına maruz kaldı.

    Buna karşılık el-Burikan dikkat çekici bir performans sergilemeyi başardı; ceza sahasının içinde ve dışında sürekli hareketlenerek, sol kanada kayarak ve arkadan gelen oyunculara derinlikteki alana sızmaları için fırsat vererek adeta patladı.


    • Reklam
  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis, Al-Hamdan'ın kötü performansını savundu

    Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, basın toplantısında El Hamdan'ın kötü performansını şu sözlerle açıkladı: "Bazen forma giyiyor, bazı zamanlarda ise oynamıyor."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "El Hamdan'ın kulübünde yaşadıklarını değiştirecek bir sihirbaz değilim, ancak kendisi bizim için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve kesinlikle bize katkı ve güç veriyor."

    Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Suçlu kim?

    Kuşkusuz, kaçırdığı fırsatlar dizisi ve bazı ataklardaki yanlış tercihleri nedeniyle El Hamdan'ı suçlamamak mümkün değil; ancak konuya biraz farklı bir açıdan da bakılabilir.

    El Hamdan'ın asıl yeteneği, doğrudan forvetin arkasında, ikinci santrfor olarak oynayabilmesinde; ceza sahasına dalıp ilk forvetin sahadan çekilmesiyle stoperler arasındaki boşlukları değerlendirmesinde yatıyor.

    İşte El Hamdan'ı diğerlerinden ayıran değeri bu; özellikle de geçen sezon Nassr'daki döneminden bugüne kadar. Kendisi hareketli bir oyuncu ve boşluklara koşmayı iyi biliyor; ayrıca güçlü şutlarıyla rakip kalesini tehdit etmeyi de başarıyor. Bu, Nassr ile Halic arasında oynanan son maçta da yaşandı.

    Ancak ona santrfor olarak güvenmek verimli bir fikir değil ve Suudi Arabistan Milli Takımı'na istenen gücü kazandırmayacak. Örneğin Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan ve Salih Al Shehri bunun aksine; bunlar asıl santrfor mevkiinde oynamayı iyi bilen isimler.

    Donis'in bunu bilmesi ve değişikliğe gitmesi gerekirdi; ister oyunu geriye çekerek ister bir santrfor sürerek olsun, El Hamdan'ı ikinci forvet olarak geri çekip düzeni değiştirmeliydi.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gulf Cup
Kuveyt crest
Kuveyt
KUW
Irak crest
Irak
IRQ
Gulf Cup
Umman crest
Umman
OMA
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA