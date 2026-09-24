Kuşkusuz, kaçırdığı fırsatlar dizisi ve bazı ataklardaki yanlış tercihleri nedeniyle El Hamdan'ı suçlamamak mümkün değil; ancak konuya biraz farklı bir açıdan da bakılabilir.
El Hamdan'ın asıl yeteneği, doğrudan forvetin arkasında, ikinci santrfor olarak oynayabilmesinde; ceza sahasına dalıp ilk forvetin sahadan çekilmesiyle stoperler arasındaki boşlukları değerlendirmesinde yatıyor.
İşte El Hamdan'ı diğerlerinden ayıran değeri bu; özellikle de geçen sezon Nassr'daki döneminden bugüne kadar. Kendisi hareketli bir oyuncu ve boşluklara koşmayı iyi biliyor; ayrıca güçlü şutlarıyla rakip kalesini tehdit etmeyi de başarıyor. Bu, Nassr ile Halic arasında oynanan son maçta da yaşandı.
Ancak ona santrfor olarak güvenmek verimli bir fikir değil ve Suudi Arabistan Milli Takımı'na istenen gücü kazandırmayacak. Örneğin Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan ve Salih Al Shehri bunun aksine; bunlar asıl santrfor mevkiinde oynamayı iyi bilen isimler.
Donis'in bunu bilmesi ve değişikliğe gitmesi gerekirdi; ister oyunu geriye çekerek ister bir santrfor sürerek olsun, El Hamdan'ı ikinci forvet olarak geri çekip düzeni değiştirmeliydi.