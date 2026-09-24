En kötümserler bile Suudi Arabistan Millî Takımı forveti Abdullah el-Hamdan'ın, dün çarşamba günü Arap Körfezi Kupası 27'nin açılış maçında Kuveyt'e karşı kazanılan 1-0'lık galibiyet gecesinde sergilediği bu düşük seviyeyi beklemiyordu.

El-Hamdan ilk on birde sahaya çıktı ancak istenen düzeyde bir performans gösteremedi; kesin iki gol fırsatını harcadı, bunun yanı sıra kötü konumlanması veya karar alma korkusu nedeniyle bazı ataklarda topla kötü mücadele etti.

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