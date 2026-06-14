"Sığınaklara gidin" - İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna endişe verici bir kasırga uyarısı yayınlandı

Durum, saat 20.30 civarında NWS'nin tehdit seviyesini yükseltmesiyle daha da ciddileşti. İngiltere milli takımının kaldığı otelin bulunduğu Kansas eyaletinin Johnson İlçesi için "Tornado Uyarısı" verildi. Aynı anda, takımın antrenman sahasının bulunduğu ve cumartesi öğleden sonra ilk kez antrenman yaptıkları Missouri eyaletinin Jackson İlçesi için de "Tornado Tehlikesi" uyarısı yayınlandı.

İngiltere heyeti otelin güvenli ortamında kalırken, fırtınanın etkisi tüm bölgede hissedildi. Raporlara göre, Kansas City'nin hemen yakınında olmasa da Missouri'de bir kasırga meydana geldi. Takım ve teknik kadronun birçok üyesi, İskoçya-Haiti maçının yayınını izleyerek turnuvanın gidişatını takip ediyordu, ancak Fox'taki yayın sık sık kesintiye uğradı ve sonunda canlı acil hava durumu yayınlarına yerini bıraktı.