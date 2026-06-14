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"Sığınaklara gidin" - İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna endişe verici bir kasırga uyarısı yayınlandı
Acil durum uyarıları İngiltere kampını altüst etti
Thomas Tuchel ve İngiltere milli takımı, Cumartesi akşamı Amerika’nın Ortabatı’ndaki yaşamla endişe verici bir şekilde tanıştı. Florida’daki antrenman döneminin ardından Kansas City’ye varışlarından sadece birkaç saat sonra, yerel yetkililerin bölge genelinde yüksek seviyeli acil durum uyarıları yayınlaması üzerine takım otelde kalmak zorunda kaldı.
Takım, daha önce Swope Soccer Village'da kavurucu sıcaklıkta bir topluluk antrenmanı tamamlamıştı, ancak büyük bir fırtına cephesi yaklaşınca hava koşulları hızla değişti. The Athletic'in haberine göre, Cumartesi günü yerel saatle 20:00'den hemen sonra, ABD Ulusal Hava Servisi (NWS) tarafından telefonlarına otomatik uyarı mesajları geldi. Mesajda, "Şiddetli Fırtına Uyarısı" olduğu ve saatte 80 mil hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle "pencerelerden uzak, sağlam bir binada sığınmaları" gerektiği belirtildi.
- AFP
Hava durumu raporu futbol yayınına ara verdi
Durum, saat 20.30 civarında NWS'nin tehdit seviyesini yükseltmesiyle daha da ciddileşti. İngiltere milli takımının kaldığı otelin bulunduğu Kansas eyaletinin Johnson İlçesi için "Tornado Uyarısı" verildi. Aynı anda, takımın antrenman sahasının bulunduğu ve cumartesi öğleden sonra ilk kez antrenman yaptıkları Missouri eyaletinin Jackson İlçesi için de "Tornado Tehlikesi" uyarısı yayınlandı.
İngiltere heyeti otelin güvenli ortamında kalırken, fırtınanın etkisi tüm bölgede hissedildi. Raporlara göre, Kansas City'nin hemen yakınında olmasa da Missouri'de bir kasırga meydana geldi. Takım ve teknik kadronun birçok üyesi, İskoçya-Haiti maçının yayınını izleyerek turnuvanın gidişatını takip ediyordu, ancak Fox'taki yayın sık sık kesintiye uğradı ve sonunda canlı acil hava durumu yayınlarına yerini bıraktı.
Three Lions'ın fikstürü değişmedi
Cumartesi gecesi Kansas City'yi şiddetli rüzgâr ve yağmur vurdu ve birçok kişinin elektriği kesildi. Tüm bunlara rağmen, takımın programında bir değişiklik olması beklenmiyor; takım, Kansas City'deki son hazırlıklarını tamamlamak üzere Pazar sabahı Swope Soccer Village'a dönmeyi planlıyor. Bundan sonra odak noktası tamamen Dallas'a kayacak; takımın 17 Haziran'da büyük bir heyecanla beklenen L Grubu açılış maçında Hırvatistan ile karşılaşması planlanıyor.
- Getty Images Sport
İki maç için fırtına uyarısı
Bu olay, turnuva organizatörlerinin Kuzey Amerika’daki yaz iklimi konusunda giderek artan endişelerini ortaya koyuyor. Aşırı hava koşulları, bölgedeki büyük futbol etkinlikleri için tekrarlayan bir sorun haline geliyor; geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda yıldırım ve şiddetli fırtınalar nedeniyle birçok maç ertelendi veya yeniden planlandı. Şu anki Dünya Kupası da benzer lojistik engellerle karşı karşıya; Pazar günkü iki maç için şimdiden fırtına uyarıları yayınlandı: Meksika’nın Monterrey kentinde oynanacak İsveç-Tunus maçı ve Philadelphia’da oynanacak Fildişi Sahili-Ekvador maçı.