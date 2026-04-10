Sıfırıncı sezonun hayaleti yaklaşıyor... Real Madrid, "Katalonya'nın küçüğü" karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı

Al-Maliki, Barcelona üzerindeki baskıyı azaltıyor

Real Madrid, bu sezon La Liga şampiyonluğu için Barcelona ile girdiği yarışta, bugün Cuma günü ligin 31. haftasında Girona ile 1-1 berabere kalmasının ardından şansını büyük ölçüde yitirdi.

Bu sonuçla Real Madrid 70 puana ulaştı ve lider Barcelona ile arasındaki farkı 6 puana indirdi, ancak Barça'nın bir maçı eksik. Girona ise 38 puanla 12. sırada kaldı.

  Kaçırılan fırsatlar

    Maçtaki ilk tehlike 10. dakikada Real Madrid'den geldi; Faslı yıldız İbrahim Díaz sol kanattan topu sürerek ilerledi ve ardından Fransız forvet Kylian Mbappé'ye yerden bir orta gönderdi. Mbappé bu topu zorlukla kaleye doğru yönlendirdi, ancak Girona'nın savunma oyuncusu topun ağlara gitmesini engelledi.

    Faslı yıldız Ezzedine Ounahi, 14. dakikada Mbappé'nin pozisyonuna cevap verdi. Real Madrid ceza sahası içinde pası alan Ounahi, Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'in kurtardığı güçlü bir şut çekti.

    Jude Bellingham, Real Madrid'i öne geçirme fırsatını kaçırdı. Diaz'ın sağ kanattan gönderdiği orta yükseklikteki ortayı İngiliz yıldız dokunarak kaleye yönlendirdi, ancak top Girona kalecisinin sol direğinin yanından dışarı çıktı.

    Valverde gizemi çözüyor

    Valverde, 27. dakikada Girona ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla güçlü bir şut çekti, ancak Arjantinli kaleci Gazaniga'nın muhteşem kurtarışıyla karşılaştı.

    İcheveri, maçın ilk yarısının bitimine bir dakika kala Girona'nın ilk golünü atmaya çok yaklaştı. Arjantinli oyuncu, ceza sahası içinde Camavinga'yı çalımlayarak geçmeyi başardı, ancak şut sırasında kaydı ve top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

    Valverde, 51. dakikada Girona ceza sahası sınırında Diaz'dan aldığı pasın ardından skoru açmayı başardı. Gazaniga'nın tutamadığı şut, ağlara gitti.

    57. dakikada Vinicius, ceza sahasının sağından topu aldıktan sonra içeriye doğru bir çalımla ilerledi ve Gazaniga'nın ustaca kurtardığı bir şut çekti.

  Hızla geri dönüş

    Bernabéu'nun öne geçmenin sevinci uzun sürmedi; 61. dakikada Lemar, Girona adına muhteşem bir gol attı. Ceza sahası sınırında topu alan Fransız oyuncu, sol ayağıyla Camavinga'nın bacaklarının arasından geçen ve Lunin'i geçerek ağlara giden güçlü bir şut çekti.

    71. dakikada Mbappé, Alex Moreno ile top mücadelesi sırasında ceza sahası içinde yere düştü, ancak sarı kartlı Fransız oyuncu penaltı talep etmedi ve hakem Alberola Rojas da cezayı gerektirecek bir faul olmadığını işaret etti.

    Mbappé'nin girişimleri

    Mbappé, 86. dakikada ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Sağ kanattan Valverdi'nin pasını ceza sahası içinde aldıktan sonra Girona savunmacısını çalımladı ve Gazaniga'nın ceza sahası dışına çıkardığı güçlü bir şut çekti.

    87. dakikada Mbappé, Girona oyuncusu Vitor Reis'in yüzüne vurduğunu iddia ederek ceza sahası içinde yere düştü, ancak hakem oyunun devam etmesine karar verdi ve ardından her iki takımın oyuncularına VAR hakemlerinin kendisine faul olmadığını bildirdiğini söyledi.

