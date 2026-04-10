Sıfırıncı sezonun hayaleti yaklaşıyor... Real Madrid, "Katalonya'nın küçüğü" karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı

Valverde, 27. dakikada Girona ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla güçlü bir şut çekti, ancak Arjantinli kaleci Gazaniga'nın muhteşem kurtarışıyla karşılaştı.
İcheveri, maçın ilk yarısının bitimine bir dakika kala Girona'nın ilk golünü atmaya çok yaklaştı. Arjantinli oyuncu, ceza sahası içinde Camavinga'yı çalımlayarak geçmeyi başardı, ancak şut sırasında kaydı ve top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Valverde, 51. dakikada Girona ceza sahası sınırında Diaz'dan aldığı pasın ardından skoru açmayı başardı. Gazaniga'nın tutamadığı şut, ağlara gitti.
57. dakikada Vinicius, ceza sahasının sağından topu aldıktan sonra içeriye doğru bir çalımla ilerledi ve Gazaniga'nın ustaca kurtardığı bir şut çekti.