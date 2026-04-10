Sıfırıncı sezonun hayaleti yaklaşıyor... Real Madrid, "Katalonya'nın küçüğü" karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı

Real Madrid, bu sezon La Liga şampiyonluğu için Barcelona ile girdiği yarışta, bugün Cuma günü ligin 31. haftasında Girona ile 1-1 berabere kalmasının ardından şansını büyük ölçüde yitirdi.

Bu sonuçla Real Madrid 70 puana ulaştı ve lider Barcelona ile arasındaki farkı 6 puana indirdi, ancak Barça'nın bir maçı eksik. Girona ise 38 puanla 12. sırada kaldı.