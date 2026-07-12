“Sıfırdan başlamak için zaman yok” - Eski Barcelona yıldızı Rafa Márquez’in Meksika milli takım teknik direktörü olarak doğru yapması gereken beş şey

Rafael Márquez, 1999 yılında AS Monaco’ya transfer olduğunda aklında tek bir soru vardı: “Monaco Avrupa’da mı?”

O zamanlar 20 yaşında olan savunma oyuncusu için önemli olan tek şey buydu. Márquez, 1999-2000 sezonunda Monaco ile Ligue 1 şampiyonluğunu kazandıktan sonra, 2006 yılında Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Meksikalı oldu. O, tartışmasız, Meksika forması giymiş en iyi savunma oyuncusudur.

El Tri, daha önce de ülkenin efsanelerinden birini milli takımın başına getirmişti. “Pentapichichi” lakabıyla tanınan Hugo Sánchez, 2006 Dünya Kupası’nın ardından bu fırsatı yakaladı.

Sánchez’in zirve yaptığı dönem 2007 Copa América’ydı; Nery Castillo’nun liderliğindeki Meksika takımı, Uruguay’ı 3-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Bundan bir yıldan az bir süre sonra, Sánchez, Meksika 23 Yaş Altı Milli Takımı’nı 2008 Pekin Olimpiyatları’na götürememesi üzerine görevinden alındı.

Márquez’in atanması konusunda ise çok daha fazla bir birliktelik var. Javier “Vasco” Aguirre’nin yardımcısı olarak geçirdiği staj dönemi, daha iyi olamazdı. Márquez, Aguirre ile birlikte çalıştı, yaklaşık 60 kişilik oyuncu kadrosunu yönetme şeklini gözlemledi ve 2022’deki hayal kırıklığının ardından inancı yeniden kazandıran Dünya Kupası serüveninde Meksika’ya rehberlik etti.

Aguirre, gazeteci Denise Maerker’in “Hablemos” adlı podcast’inde şunları söyledi: “Takım içindeki kişiliğinden hoş bir şekilde şaşırdım çünkü saha dışında gerçekten de temkinli ve ölçülü bir adam.” “Bir insan olarak, diyelim ki, bir bakıma içine kapanık biridir ve bu ona yarar sağlıyor çünkü atasözünde de dediği gibi, kapalı ağza sinek girmez. Bora [Milutinović] bana hep şöyle derdi: ‘Çok konuşma, çok konuşma, yoksa bunu aleyhine kullanırlar.’ Rafa ile birlikte, çok emin ellerdeyiz, gerçekten çok emin ellerdeyiz.”

Aguirre’nin gidişiyle birlikte şakalar, neşe ve öngörülemez basın toplantıları da sona erdi. Onun yerine, Barcelona’nın La Masía’sında yetişmiş ve Sánchez’in El Tri’yi bir Dünya Kupası’nda çalıştırmasını engelleyen hatalardan kaçınarak kendi izini bırakabileceği umudunu taşıyan Márquez geldi.

Márquez’in artık resmi olarak Meksika milli takımının teknik direktörü olduğuna göre, şu anda doğru yapması gereken beş şey şunlar...