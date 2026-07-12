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Rafa Marquez, MexicoGetty

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“Sıfırdan başlamak için zaman yok” - Eski Barcelona yıldızı Rafa Márquez’in Meksika milli takım teknik direktörü olarak doğru yapması gereken beş şey

FEATURES
Analysis
Meksika
R. Marquez
R. Marquez
G. Mora
E. Alvarez

El Tri efsanesi, yeniden canlanan bir inanç, yükselen bir nesil ve muazzam beklentileri devralıyor. Gilberto Mora’nın rolünü belirlemekten Edson Álvarez’in geleceğine karar vermeye kadar, Márquez’in Meksika’yı ileriye taşımak için yapması gerekenler şunlar.

Rafael Márquez, 1999 yılında AS Monaco’ya transfer olduğunda aklında tek bir soru vardı: “Monaco Avrupa’da mı?”

O zamanlar 20 yaşında olan savunma oyuncusu için önemli olan tek şey buydu. Márquez, 1999-2000 sezonunda Monaco ile Ligue 1 şampiyonluğunu kazandıktan sonra, 2006 yılında Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Meksikalı oldu. O, tartışmasız, Meksika forması giymiş en iyi savunma oyuncusudur.

El Tri, daha önce de ülkenin efsanelerinden birini milli takımın başına getirmişti. “Pentapichichi” lakabıyla tanınan Hugo Sánchez, 2006 Dünya Kupası’nın ardından bu fırsatı yakaladı.

Sánchez’in zirve yaptığı dönem 2007 Copa América’ydı; Nery Castillo’nun liderliğindeki Meksika takımı, Uruguay’ı 3-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Bundan bir yıldan az bir süre sonra, Sánchez, Meksika 23 Yaş Altı Milli Takımı’nı 2008 Pekin Olimpiyatları’na götürememesi üzerine görevinden alındı.

Márquez’in atanması konusunda ise çok daha fazla bir birliktelik var. Javier “Vasco” Aguirre’nin yardımcısı olarak geçirdiği staj dönemi, daha iyi olamazdı. Márquez, Aguirre ile birlikte çalıştı, yaklaşık 60 kişilik oyuncu kadrosunu yönetme şeklini gözlemledi ve 2022’deki hayal kırıklığının ardından inancı yeniden kazandıran Dünya Kupası serüveninde Meksika’ya rehberlik etti.

Aguirre, gazeteci Denise Maerker’in “Hablemos” adlı podcast’inde şunları söyledi: “Takım içindeki kişiliğinden hoş bir şekilde şaşırdım çünkü saha dışında gerçekten de temkinli ve ölçülü bir adam.” “Bir insan olarak, diyelim ki, bir bakıma içine kapanık biridir ve bu ona yarar sağlıyor çünkü atasözünde de dediği gibi, kapalı ağza sinek girmez. Bora [Milutinović] bana hep şöyle derdi: ‘Çok konuşma, çok konuşma, yoksa bunu aleyhine kullanırlar.’ Rafa ile birlikte, çok emin ellerdeyiz, gerçekten çok emin ellerdeyiz.”

Aguirre’nin gidişiyle birlikte şakalar, neşe ve öngörülemez basın toplantıları da sona erdi. Onun yerine, Barcelona’nın La Masía’sında yetişmiş ve Sánchez’in El Tri’yi bir Dünya Kupası’nda çalıştırmasını engelleyen hatalardan kaçınarak kendi izini bırakabileceği umudunu taşıyan Márquez geldi.

Márquez’in artık resmi olarak Meksika milli takımının teknik direktörü olduğuna göre, şu anda doğru yapması gereken beş şey şunlar...

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    Süreklilik, yeniden başlangıç değil

    Márquez, Aguirre döneminde yeniden inanç kazanan Meksika milli takımının başına geçti. Onun ilk görevi, bu temeli korurken kademeli olarak kendi kimliğini de eklemektir.

    İşte bu yüzden ilk kamuoyu açıklaması büyük önem taşıyordu. Márquez, halihazırda inşa edilenlerin değerini anlayan biri gibi konuştu.

    “Bence çok iyi bir temel var. Bu geçiş döneminde önemli olacaklarına inandığım genç ve deneyimli oyuncular var,” dedi Márquez, atamasının onaylanmasından birkaç saat sonra. “Bu yüzden, sosyal medyada da zaman zaman belirttiğim gibi, şimdi sıfırdan başlama zamanı değil, hızlanma zamanı.

    “Zaten bir temel atıldığını, başlatılan çalışmaları güçlendirmek ve her şeyden önce belki de daha önce görülmemiş olan bu süreklilikten yararlanmak için çok fazla çaba harcandığını düşünüyorum. Bu artık benim sorumluluğumda ve bunu korumak, hatta daha da iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Heyecanlıyım, sorumluluğun farkındayım ve Meksikalı oyuncuların gelişmesine, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olma ve bunun Meksika futbolunun seviyesine fayda sağlaması için büyük bir istek duyuyorum.”

    Meksika’nın Eylül ve Ekim aylarındaki ilk maçları, Márquez’e Dünya Kupası sırasında takım ile taraftarlar arasında kurulan bağı daha da güçlendirme fırsatı sunacak. Bu maçlar aynı zamanda Aguirre’nin projesinin hangi kısımlarının devam edeceği ve Márquez’in hangi alanlarda kendi izini bırakmayı planladığına dair ilk ipuçlarını da verecek.

    Mesaj, sürekliliktir. Zorluk ise bu sürekliliğin durgunluğa dönüşmemesini sağlamaktır.

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    Gilberto Mora neslini ileriye taşımak

    Meksika’nın Dünya Kupası serüveni, artık uzak bir gelecek için birer piyon gibi hissetmeyen bir oyuncu dalgasını gündeme getirdi.

    Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Raúl “Tala” Rangel, Mateo Chávez ve Armando “Hormiga” González artık bir sonraki döngü için tartışmaların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

    Márquez’in görevi, bu umutları sorumluluğa dönüştürmektir.

    Mora’nın ortaya çıkışı, Meksika’nın turnuvasındaki en net semboldü. 17 yaşında olmasına rağmen, sahnenin büyüklüğü karşısında hiçbir zaman ezilmiş gibi görünmedi. El Tri’ye, yeni dönemlerinin çoktan başladığı hissini verdi.

    Bu durum, Márquez için hassas bir sorumluluk yaratıyor. Meksika futbolunun tüm yükünü gençlerin omuzlarına yüklemeden, yeni nesli ne kadar hızlı ilerleteceğini belirlemesi gerekiyor.

    Aynı durum, Aguirre’nin açık görüşlülüğünden faydalanan diğer oyuncular için de geçerli. Dünya Kupası onlara bir platform sağladı. Márquez şimdi onlara bir yol göstermeli.

    “Meksikalı olmak beni gururlandırıyor,” dedi Erik Lira, son 16 turunda İngiltere’ye 3-2 yenildikten sonra. “Bu formayı giymek beni gururlandırıyor. Bu milli takıma, bu aileye ait olmak beni gururlandırıyor, çünkü büyük bir onurla kaybettiğimize inanıyorum.

    “Dürüst olmak gerekirse memnun değilim, ama başardıklarımızdan memnunum. Bugün, yarın hatırlayacağımız bir tohum ektik ve eminim ki bizi çok güzel şeyler bekliyor.”

    O tohum artık Márquez’e ait.

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    Edson Álvarez’ın rolünü tanımlayın

    Meksika’nın 2017 U-20 Dünya Kupası’ndaki serüveni, çeyrek finalde İngiltere’ye yenilmesiyle sona erer ermez, Edson Álvarez, Konfederasyonlar Kupası’nda A Milli Takım’a katılmak üzere Rusya’ya uçtu.

    Juan Carlos Osorio, Álvarez’in gelişimini hızlandırmanın önemli olduğuna inanıyordu. Osorio, Álvarez’de teknik yetenek ve taktiksel esneklik gördü; bu özellikler sayesinde oyuncunun, ister stoper, ister sağ bek, ister orta saha pozisyonunda olsun, ertesi yılki Dünya Kupası kadrosuna girebileceğini düşünüyordu.

    Álvarez Rusya’ya vardığında hem gergin hem de hayranlık duyuyordu. En çok hayran olduğu oyuncu olan Márquez ile birlikte antrenman yaptığına inanamıyordu.

    Eski Meksika kaptanı, onu hemen kanatları altına aldı.

    Bu ilişki, şimdi yeni döngünün en ilgi çekici unsurlarından biri haline geldi.

    Álvarez’in özgeçmişinde üç Dünya Kupası yer alıyor, ancak son ikisi, bir zamanlar kaderi gibi görünen rolüne tam olarak uymadı. 2026’da Güney Kore ve Çekya maçlarında ilk 11’de yer almasına rağmen sahada kaldığı süre azaldı. Bu maçlar, onun neden kadrodan çıkarılmasının zor olduğunu da gösterdi.

    Márquez, Álvarez’in profilinin ne kadar değerli olabileceğini herkesten daha iyi anlayacaktır. Ayrıca, bu orta saha oyuncusunun artık sadece şöhreti veya geçmiş katkılarıyla değerlendirilemeyeceğini de bilecektir. Rolünü yeniden kazanması gerekiyor ve kulüpteki durumu bu konuda önemli bir rol oynayacak.

    Álvarez’in Bundesliga’ya transfer olabileceği konuşuluyor ve 1. FC Köln potansiyel bir varış noktası olarak gösteriliyor. Eğer Avrupa’da kalır ve anlamlı süreler alırsa, Márquez muhtemelen onu milli takım planlarının bir parçası olarak görmeye devam edecektir.

    Asıl soru ise, Álvarez’in bu döngüye ilk 11’de yer alan bir oyuncu, bir lider mi, yoksa her iki kategoriye de hâlâ ait olduğunu kanıtlamak için mücadele eden bir oyuncu olarak mı başlayacağıdır.

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  • Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Meksika’ya uygun bir kimlik oluşturun

    Márquez’in atanmasıyla ilgili en ilgi çekici yan hikayelerden biri, Liga MX’te şimdiden şekillenmeye başladı.

    Eski Barcelona takım arkadaşı Gabriel Milito, Chivas'ı Meksika'nın en iyi futbolunu oynayan takımlardan biri haline getirdi. İkili, üç sezon boyunca Barça'nın soyunma odasını paylaştı. Şimdi ise her ikisi de farklı pozisyonlarda Meksika futbolunun önemli projelerini şekillendiriyor.

    Milito’nun Chivas’ı sadece maçları kazanmakla kalmadı. Belirgin bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı. Geçen sezon 36 puanla ikinci sırada bitiren takım, bir teknik direktörün vizyonunun hızla yerleşmesi durumunda neler olabileceğinin Liga MX’teki en net örneklerinden birini sergiledi.

    Bu durum, Chivas’ı Márquez için ilgi çekici bir referans noktası haline getiriyor. Milito, takımına bir yapı, yoğunluk ve net bir stil kazandırdı. Márquez de Aguirre’nin geri kazandırdığı rekabet gücünü korurken, El Tri ile benzer bir şey yapmalı.

    Barça Atlètic’te geçirdiği iki sezon, bu kimliğin nasıl olabileceğine dair ipuçları sunuyor.

    Márquez, 2022-23 sezonunda Barcelona’nın yedek takımını Primera RFEF’te dördüncü sıraya taşıdı; ertesi sezon ise ikinci sıraya yükselerek yükselme play-off finaline ulaştı. Takımı genellikle Barça tarzı 4-3-3 dizilişini kullanıyordu; savunmadan oyun kuruyor, orta sahada kontrolü ele geçirmeye çalışıyor ve rakip yarı sahada oyunun başrolünü üstlenmeye çalışıyordu.

    Ancak Márquez katı bir yaklaşım sergilemedi. Sahte dokuz numara kullandı, orta saha oyuncularını karma savunma rollerine kaydırdı, orta saha yapısını değiştirdi ve takımının gol ihtiyacı olduğunda zaman zaman iki forvet sahaya sürdü.

    Bu denge, Meksika milli takımında da hayati önem taşıyacak.

    Márquez, Barcelona’nın ilkelerini olduğu gibi kopyalayıp uygulayamaz. Bu ilkeleri, elindeki oyunculara, uluslararası futbolun gerekliliklerine, CONCACAF koşullarına ve her Meksika teknik direktörünün üstlendiği aciliyet durumuna uyarlamalıdır.

    Rafa, El Tri’ye Milito’nun Chivas’a kazandırdığı türden tanınabilir bir kimlik kazandırabilir mi?

  • Rafa Marquez, MexicoGetty

    Bir efsane olmanın getirdiği baskıyla başa çık

    Márquez, sıradan bir Meksika milli takım teknik direktörü değildir. O, ülkenin futbol dünyasını şekillendiren isimlerden biridir: eski kaptan, beş kez Dünya Kupası’nda forma giymiş bir oyuncu ve Barcelona’nın efsanevi ismi.

    Bu durum ona anında güvenilirlik kazandırıyor. Aynı zamanda saklanabileceği hiçbir yer bırakmıyor.

    Aguirre, Meksika’nın gururunu geri kazanmasına yardımcı oldu. Márquez şimdi bu gururu ilerlemeye dönüştürmek zorundadır. Bu görev, özellikle El Tri’yi taraftarlarıyla yeniden bir araya getiren ancak yine de İngiltere karşısında acı bir şekilde sona eren bir Dünya Kupası’nın ardından, sembolizmden daha fazlasını gerektirecektir.

    İlk önemli kararı, teknik ekibini oluşturmak olacak.

    Márquez’in Ağustos ayında bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor ve o zamana kadar ekibine katılacak isimler konusunda daha fazla netlik kazanmış olması gerekiyor. Alfredo Talavera ve Andrés Guardado’nun ekibe katılabileceği konuşulsa da henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil.

    Ayrıca Márquez’in kendisine destek olacak daha deneyimli bir isim arayabileceğine dair öneriler de var. 2012 Londra Olimpiyatları’nda Meksika’yı altın madalyaya taşıyan Ignacio Ambriz ve Luis Fernando “Flaco” Tena’nın isimleri gündeme geldi.

    Bu karar, Márquez’in görevi nasıl gördüğü konusunda çok şey ortaya koyacak. Kendi neslini temsil eden bir teknik ekip mi istiyor? Yanında daha yaşlı bir ses mi? Aguirre döneminden devamlılık mı, yoksa daha keskin bir yön değişikliği mi?

    Bu isim çok büyük bir ağırlık taşıdığı için baskı hemen hissedilecek. Fırsat da en az o kadar önemli.

    Yıllar boyunca Márquez, Avrupa’yı mümkün kılan Meksikalı futbolcuydu. Şimdi ise teknik direktör olarak, Meksika’nın bir sonraki adımını da mümkün kılmak zorunda.