Sıfır Sezonu ve Yamal… Olmo, Kokorela ve Real Madrid’i şaşkına çevirdi

Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası’na en iyi formunda ulaştı; zira 2026 yılındaki tüm maçlarda, hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı formasıyla sahaya çıktı.
Görünüşe göre teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı’na Suudi Arabistan karşısında daha fazla hücum seçeneği sunmak ve Matador’un Yeşil Burun Adaları karşısında sergilediği performansı değiştirmek için Olmo’ya güvenecek.
İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Olmo, Sport gazetesine verdiği röportajda, “Durumu tersine çevirecek özgüvene sahibiz ve bu, Suudi Arabistan’ı yenmekle başlıyor” dedi.
“En iyi milli takımlardan biri olduğumuza inanıyoruz ve bu boş bir iddia değil. Tek bir maç, şimdiye kadar sergilediğimiz performansı gölgeleyemez” diye vurguladı.
Olmo sözlerine şöyle devam etti: “Büyük bir hırsımız var. Durumu tamamen tersine çevirebiliriz. Kalan tüm maçları kazanırsak, dünya şampiyonu oluruz. Neden olmasın?”