Sıfır Sezonu ve Yamal… Olmo, Kokorela ve Real Madrid’i şaşkına çevirdi

Real Madrid’in bu yaz yaptığı transferler hakkında ise “İki yıl boyunca kupa kazanamadıktan sonra kadrolarını güçlendirmeleri gayet doğal. Onlar dünya çapında oyuncular, ancak bizi endişelendirmiyorlar” dedi.

Olmo, “Biz de Gordon’u kadroya katarak harika bir transfer gerçekleştirdik ve bundan memnunuz” diye açıkladı.

"Mark Kokorela’nın Real Madrid’e transfer olacağını beklemiyorduk… Bu konuyu kendine sakladı. Eğer istediği buysa, arkadaşım olduğu için onun adına mutluyum" dedi.

"Ancak şimdi La Liga’da zorlanmak zorunda kalacak, biz de öyle. Örneğin, Lamine Yamal ile karşı karşıya gelmek zorunda kalacak" diye ekledi.

"Yamal iyi durumda, ancak forma giyip giymemesi teknik direktör Luis de la Fuente’ye ve kendisine bağlı. Bize çok yardımcı olacak, çünkü sezon boyunca ona ihtiyacımız var ve en iyi formunda olduğu için mutluyuz" dedi.

“Gordon’la yapılan transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Barcelona’ya daha fazla canlılık katacak ve savunma açısından da çok şey katacak. Takımın seviyesini yükseltiyor” dedi.

Son olarak, "Alvarez mi? Hâlâ başka bir kulüpte oynayan bir oyuncu hakkında konuşmak uygun değil. O dünya çapında bir oyuncu ve dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ayrıca harika bir insan, her ne kadar Messi’nin yedeği olsa da" diye ekledi.