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Sıfır Sezonu ve Yamal… Olmo, Kokorela ve Real Madrid’i şaşkına çevirdi

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
D. Olmo
Real Madrid
Barcelona
M. Cucurella
L. Yamal
İspanya
Suudi Arabistan

Real Madrid’in transferleri bizi endişelendirmiyor

Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası’na en iyi formunda ulaştı; zira 2026 yılındaki tüm maçlarda, hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı formasıyla sahaya çıktı.

Görünüşe göre teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı’na Suudi Arabistan karşısında daha fazla hücum seçeneği sunmak ve Matador’un Yeşil Burun Adaları karşısında sergilediği performansı değiştirmek için Olmo’ya güvenecek.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Olmo, Sport gazetesine verdiği röportajda, “Durumu tersine çevirecek özgüvene sahibiz ve bu, Suudi Arabistan’ı yenmekle başlıyor” dedi.

“En iyi milli takımlardan biri olduğumuza inanıyoruz ve bu boş bir iddia değil. Tek bir maç, şimdiye kadar sergilediğimiz performansı gölgeleyemez” diye vurguladı.

Olmo sözlerine şöyle devam etti: “Büyük bir hırsımız var. Durumu tamamen tersine çevirebiliriz. Kalan tüm maçları kazanırsak, dünya şampiyonu oluruz. Neden olmasın?”

  • dani olmo spanienGetty Images

    Yamal iyi durumda... Ve Álvarez dünya klasında bir oyuncu

    Real Madrid’in bu yaz yaptığı transferler hakkında ise “İki yıl boyunca kupa kazanamadıktan sonra kadrolarını güçlendirmeleri gayet doğal. Onlar dünya çapında oyuncular, ancak bizi endişelendirmiyorlar” dedi.

    Olmo, “Biz de Gordon’u kadroya katarak harika bir transfer gerçekleştirdik ve bundan memnunuz” diye açıkladı.

    "Mark Kokorela’nın Real Madrid’e transfer olacağını beklemiyorduk… Bu konuyu kendine sakladı. Eğer istediği buysa, arkadaşım olduğu için onun adına mutluyum" dedi.

    "Ancak şimdi La Liga’da zorlanmak zorunda kalacak, biz de öyle. Örneğin, Lamine Yamal ile karşı karşıya gelmek zorunda kalacak" diye ekledi.

    "Yamal iyi durumda, ancak forma giyip giymemesi teknik direktör Luis de la Fuente’ye ve kendisine bağlı. Bize çok yardımcı olacak, çünkü sezon boyunca ona ihtiyacımız var ve en iyi formunda olduğu için mutluyuz" dedi.

    “Gordon’la yapılan transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Barcelona’ya daha fazla canlılık katacak ve savunma açısından da çok şey katacak. Takımın seviyesini yükseltiyor” dedi.

    Son olarak, "Alvarez mi? Hâlâ başka bir kulüpte oynayan bir oyuncu hakkında konuşmak uygun değil. O dünya çapında bir oyuncu ve dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ayrıca harika bir insan, her ne kadar Messi’nin yedeği olsa da" diye ekledi.

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