Yönetim, tutumunda kararlılığını korurken sahadaki durum, oyuncunun A takımdan uzaklaşmayı sürdürmesi nedeniyle istikrarsızlığını koruyor. Alvarez'in üst üste iki gün antrenmana çıkmadığı bildirildi; bu da ayrılığı zorlamak istediğinin açık bir işareti. Oyuncunun aldığı bu "güçlü pozisyon", kulüple golcü arasındaki ilişkiyi daha da bozdu. Nitekim forvet, Atletico'nun La Liga sezonundaki açılış maçının kadrosuna da alınmadı.

Oyuncunun memnuniyetsizliği açıkça görülse de Atletico, kamuoyu önünde onun yeniden takıma dönmesini ve yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini ifade etmeyi sürdürüyor. Kulübün açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Atletico Madrid, oyuncumuzun bu kararı anlayacağına ve tıpkı renklerimizi savunduğu iki sezonda yaptığı gibi kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmayı sürdüreceğine inanıyor."