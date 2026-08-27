AFP
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'Sıfır değerlendirme' - Atletico Madrid, Julian Alvarez transferini oy birliğiyle engellerken Barcelona'yı 'profesyonellikten uzak' olmakla suçladı
Atletico'dan sert resmi açıklama
İspanyol futbolunun iki ağır topu arasında uzun süredir devam eden gerilim, Atletico'nun Alvarez'in satışı konusunda Barcelona ile yürütülen tüm görüşmelerden perşembe günü resmen çekilmesiyle kırılma noktasına ulaştı. Sert bir kamuoyu açıklamasında, başkent kulübü yönetim kurulunun "Alvarez'in Barcelona'ya transferini görüşmeme yönündeki kulüp kararına mutlak desteklerini oy birliğiyle ifade ettiklerini" duyurdu.
Kulüp, 26 yaşındaki forvetin peşine düşülüş biçimini eleştirirken sözünü sakınmadı. Açıklama şöyle devam etti: "Atletico Madrid, profesyonel, etik ve saygılı bir şekilde yürütüldüğünde standart transfer piyasası görüşmelerine açıktır. Barcelona'nın bu gereklilikleri karşılamadığı ve bunun sonucunda herhangi bir müzakere olmayacağı, ayrıca Alvarez'in Barcelona'ya transferinin sıfır ihtimalle değerlendirildiği yönünde kulübün daha önce iletilen tutumunu tamamen destekliyoruz."
- Getty Images
Julian Alvarez antrenmanda hâlâ yok
Yönetim, tutumunda kararlılığını korurken sahadaki durum, oyuncunun A takımdan uzaklaşmayı sürdürmesi nedeniyle istikrarsızlığını koruyor. Alvarez'in üst üste iki gün antrenmana çıkmadığı bildirildi; bu da ayrılığı zorlamak istediğinin açık bir işareti. Oyuncunun aldığı bu "güçlü pozisyon", kulüple golcü arasındaki ilişkiyi daha da bozdu. Nitekim forvet, Atletico'nun La Liga sezonundaki açılış maçının kadrosuna da alınmadı.
Oyuncunun memnuniyetsizliği açıkça görülse de Atletico, kamuoyu önünde onun yeniden takıma dönmesini ve yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini ifade etmeyi sürdürüyor. Kulübün açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Atletico Madrid, oyuncumuzun bu kararı anlayacağına ve tıpkı renklerimizi savunduğu iki sezonda yaptığı gibi kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmayı sürdüreceğine inanıyor."
Barcelona ile Arsenal'ın Arjantinli oyuncu için takibi
Drama, Atletico'nun açıklamasından sadece saatler önce Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın anlaşma hakkında kamuoyu önünde konuşup forvet için yapılan teklifin hâlâ geçerli olduğunu söylemesiyle zirveye ulaştı. Laporta, "oyuncunun Barca'ya gelmek istediği anlaşılıyor" dedi; bu yorum da muhtemelen Metropolitano'dan gelen sert tepkiyi tetikledi.
Barcelona, oyuncunun transferinde en önde görünen kulüp olsa da durumu takip eden tek Avrupa devi değil. Premier League ekibi Arsenal da forvet için yapılacak bir hamleyle ciddi şekilde anılıyor; oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 500 milyon euro olduğu bildiriliyor. Atletico ile Barcelona arasındaki ilişkilerin bozulması, Arsenal için potansiyel olarak bir kapı aralayabilir ancak Atletico'nun mevcut mesajları, bu aşamada kimseye satış yapmaya kesinlikle yanaşmadığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Profesyonel ilişkilerde bir bozulma
Bu hikâyenin yankıları, Madrid ve Barselona’daki ofislerin çok ötesinde hissediliyor. Monako’daki Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Katalan kulübünün tutumu Avrupalı yöneticiler arasında başlıca konuşma konularından biri oldu. Marca'ya göre, kulüp kaynakları Barcelona'nın geleneksel müzakere yollarını devre dışı bırakma biçiminin daha geniş futbol camiası tarafından olumsuz karşılandığını belirtti. Metropolitano içindeki görüş, Barcelona'nın yaklaşımının piyasayı "aldatmaya" yönelik bir girişim olduğu yönünde. Bu da yönetim kurulunun, tam bir şeffaflıkla hareket etme ve daha fazla diyaloğa girmeyi reddetme zorunluluğu hissettiği bir duruma yol açtı.
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