Şiddetli çarpışma sonucu "ihmal sonucu yaralama": FC Bayern'de Jamal Musiala'nın hız ihlali skandalı

Musiala'nın, hız sınırı 120 km/s olan bir noktada 194 km/s hızla sollama yaparken bir VW Golf ile çarpıştığı belirtildi. VW'nin yolcuları hafif yaralandı; savcılığın verdiği bilgilere göre maddi hasar yaklaşık 200.000 avroya ulaştı. Bu bilgiyi savcılığın sözcüsü Florian Lindemann, tz gazetesine aktardı.

Lindemann'a göre, Münih Asliye Mahkemesi "28 Ocak 2026 tarihinde, sanık Jamal M. aleyhine, iki ayrı olayda trafik güvenliğini ihmal ve ihmal sonucu yaralanmaya neden olma suçlarından, artık kesinleşmiş bir ceza emri" çıkarmış.

Buna göre Musiala para cezası ödemek zorunda kaldı ve Şubat ortasından itibaren kendi başına araç kullanması yasaklandı. Musiala, "ceza kararının kesinleşmesinden itibaren dokuz ay geçmeden" yeniden ehliyet alamayacak.