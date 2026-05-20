Jonas Rütten

Çeviri:

Şiddetli çarpışma sonucu "ihmal sonucu yaralama": FC Bayern'de Jamal Musiala'nın hız ihlali skandalı

Jamal Musiala, bir yıldan fazla bir süre önce şiddetli bir trafik kazasına karıştı ve suçlu bulundu. Şimdi FC Bayern'in yıldızı bunun sonuçlarına katlanmak zorunda.

tz gazetesinin haberine göre, Musiala 13 Nisan 2025 tarihinde A8 otoyolunda aşırı hız nedeniyle ciddi bir trafik kazasına neden olmuş ve bunun sonucunda ehliyetine el konulmuştur.

  • Musiala'nın, hız sınırı 120 km/s olan bir noktada 194 km/s hızla sollama yaparken bir VW Golf ile çarpıştığı belirtildi. VW'nin yolcuları hafif yaralandı; savcılığın verdiği bilgilere göre maddi hasar yaklaşık 200.000 avroya ulaştı. Bu bilgiyi savcılığın sözcüsü Florian Lindemann, tz gazetesine aktardı.

    Lindemann'a göre, Münih Asliye Mahkemesi "28 Ocak 2026 tarihinde, sanık Jamal M. aleyhine, iki ayrı olayda trafik güvenliğini ihmal ve ihmal sonucu yaralanmaya neden olma suçlarından, artık kesinleşmiş bir ceza emri" çıkarmış.

    Buna göre Musiala para cezası ödemek zorunda kaldı ve Şubat ortasından itibaren kendi başına araç kullanması yasaklandı. Musiala, "ceza kararının kesinleşmesinden itibaren dokuz ay geçmeden" yeniden ehliyet alamayacak.

    Jamal Musiala: "Tek seferlik olay"ın ardından korkunç sakatlık

    "Bu olayla ilgili cezamı ve sürüş yasağını da bu şekilde kabul ettim," dedi Bild gazetesine. Musiala, kazanın "hayatını değiştiren bir olay" olduğunu ve bunu "kabullenmesi gerektiğini" söyledi. "Elbette sorumluluğu da üstleniyorum. Dikkatsizliğim yüzünden kimsenin ciddi şekilde yaralanmamış olmasına o kadar minnettarım ki," dedi. Oyuncu, hem FC Bayern hem de DFB yetkililerinin olaydan haberdar edildiğini ve kendisine destek verdiklerini açıkladı.

    Musiala için hız ihlali skandalı ve ehliyetine el konulması, 2025 yılındaki tek darbe olmadı. Birkaç ay sonra, Alman rekor şampiyonu takımın bu son derece yetenekli hücum sanatçısı, Kulüpler Dünya Kupası'nda ağır bir sakatlık geçirdi. PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile çarpışan Musiala, baldır kemiğini kırdı ve ayak bileği çıkığı sonucu ciddi bir bağ hasarı da yaşadı.

    Jamal Musiala, FC Bayern'de "Magic Musiala"ya dönüş yolunda

    23 yaşındaki oyuncu, Ocak ortasında sahalara geri dönmüş, ancak Mart ayında sakatlığı bulunan ayak bileğinde ağrı hissetmesi nedeniyle bir kez daha gerileme yaşamıştı. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Musiala, sakatlık öncesindeki en iyi formunu hâlâ yakalamaya çalışıyor. 

    Form krizi yaşadığı dönemde, özellikle Bayern teknik direktörü Vincent Kompany ona cesaret verdi. "Fiziksel olarak en iyi seviyesine çok yakın. Koşmak, pres yapmak, ikili mücadeleleri kazanmak - bunları artık yapabiliyor. Geriye tek bir soru kalıyor: Bu sihirli Musiala ne zaman geri dönecek? En iyi dönemindeki Jamal," dedi Kompany Mayıs ayı başında: "Bu tam özgürlük bir gün geri gelirse, ki gelecek, o zaman Jamal Musiala'nın gelişmiş bir versiyonuna sahip olacaksınız. Ve bir teknik direktör olarak bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

  • Jamal Musiala: FC Bayern'de 2025/26 Sezonu Performans Verileri ve İstatistikleri

    YarışmaMaçlarGollerAsist
    Bundesliga1534
    Şampiyonlar Ligi621
    DFB Kupası2-1
