Şiddetli bir çarpışma sonucu "ihmal sonucu yaralama": Hız ihlali skandalı, Bayern yıldızı Jamal Musiala için kötü sonuçlar doğurdu

Musiala, bir sollama manevrası sırasında 194 km/s hızla bir VW Golf ile çarpışmış; kaza yerinde izin verilen hız sınırı ise sadece 120 km/s idi. VW’nin yolcuları hafif yaralandı; savcılığın verdiği bilgilere göre maddi hasar yaklaşık 200.000 avroya ulaştı. Bu bilgiyi savcılığın sözcüsü Florian Lindemann, tz gazetesine aktardı.

Lindemann'a göre, Münih Asliye Mahkemesi "28 Ocak 2026 tarihinde, sanık Jamal M. aleyhine, iki ayrı olayda trafik güvenliğini ihmal ve ihmal sonucu yaralanmaya neden olma suçlarından, artık kesinleşmiş bir ceza emri" çıkarmış.

Buna göre Musiala para cezası ödemek zorunda kaldı ve Şubat ortasından itibaren kendi aracını kullanamaz hale geldi. Musiala, "ceza kararının kesinleşmesinden itibaren dokuz ay geçmeden" yeniden ehliyet alamayacak.