İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, sözleşmesi 2028 yılına kadar Katalan kulübüyle devam eden ter Stegen'in kesin bir transferi oldukça zor görünüyor. Bir yandan, takımın eski kaptanı olan Alman kaleci yüksek bir maaş alıyor, diğer yandan ise yakın geçmişte sakatlıklara yatkın olduğunu gösterdi, bu nedenle muhtemelen başka hiçbir kulüp onu kesin olarak transfer etmek gibi pahalı bir riski göze almayacaktır.
"Sıcak patates": FC Barcelona'nın Marc-Andre ter Stegen konusunda tek bir çözümü var gibi görünüyor
Barça, geçen yaz Espanyol'dan Joan Garcia'yı yeni birinci kalecisi olarak transfer etmişti. Ter Stegen, ilk yarıda sırtındaki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve ardından kış transfer döneminde, Almanya'nın birinci kalecisi olarak Dünya Kupası'na katılabilmek için maç tecrübesi kazanmak amacıyla Girona'ya kiralandı.
Girona'da sadece iki maça çıktıktan sonra uyluk kasından sakatlandı, uzun süre sahalardan uzak kaldı ve bu nedenle Dünya Kupası hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı.
Barça, Ter Stegen'in maaşının büyük bir kısmını üstlenecek
Habere göre, ter Stegen tekrar forma giyebilecek duruma geldiğinde Barça, gazete tarafından kadrodaki "sıcak patates" olarak nitelendirilen kalecinin yeniden kiralanmasını hedefliyor. Girona ile yapılan anlaşmada olduğu gibi, Blaugrana'nın 34 yaşındaki kaleciyle ciddi olarak ilgilenen bir kulüp bulabilmesi için ter Stegen'in maaşının büyük bir kısmını yine üstlenmesi gerekecek.
Girona'ya yeniden kiralanması söz konusu değil, çünkü takım hafta sonu LaLiga'dan küme düştü.
Ter Stegen, on iki yıldır FC Barcelona'da oynuyor. 2014 yılında Borussia Mönchengladbach'tan 12 milyon euro transfer ücreti karşılığında Katalan ekibine katılmıştı.
Marc-Andre ter Stegen'in FC Barcelona'daki istatistikleri:
Oyunlar: 423 Yenilen gol: 416 Gol yemeden bitirilen maçlar: 176