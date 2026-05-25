"Sıcak patates": FC Barcelona'nın Marc-Andre ter Stegen konusunda tek bir çözümü var gibi görünüyor

Habere göre, ter Stegen tekrar forma giyebilecek duruma geldiğinde Barça, gazete tarafından kadrodaki "sıcak patates" olarak nitelendirilen kalecinin yeniden kiralanmasını hedefliyor. Girona ile yapılan anlaşmada olduğu gibi, Blaugrana'nın 34 yaşındaki kaleciyle ciddi olarak ilgilenen bir kulüp bulabilmesi için ter Stegen'in maaşının büyük bir kısmını yine üstlenmesi gerekecek.

Girona'ya yeniden kiralanması söz konusu değil, çünkü takım hafta sonu LaLiga'dan küme düştü.

Ter Stegen, on iki yıldır FC Barcelona'da oynuyor. 2014 yılında Borussia Mönchengladbach'tan 12 milyon euro transfer ücreti karşılığında Katalan ekibine katılmıştı.