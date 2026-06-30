Riyad, Mısırlı milli kanat oyuncusu Mahmoud Hassan “Trezeguet” ile sözleşme imzalamak üzere Al-Ahly kulübüyle ön anlaşmaya vararak, mevcut yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için zemin hazırladı ve transfer piyasasının en önemli anlaşmalarından birini sonuçlandırmaya yaklaştı.

31 yaşındaki Trezeguet, 2025 yazında uzun bir profesyonel kariyerin ardından, çeşitli Avrupa liglerinde başarılı deneyimler yaşadıktan sonra eski kulübü Al-Ahli'ye geri dönmüş ve kısa sürede "Kırmızı Kale"nin kadrosunda yerini yeniden kazanmıştı.

31 yaşındaki Trezeguet ile Riyad kulübü arasındaki görüşmeler, özellikle kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağlanması konusunda ileri aşamalara ulaştı; bu da Mısırlı yıldızın Suudi Ligi’ne transferini her zamankinden daha yakın hale getiriyor.

Trezeguet’in Suudi Roshen Ligi’nde yeni bir deneyim yaşama isteği, müzakerelerin hızlanmasında kilit rol oynadı. Birden fazla kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için ilgi göstermesine rağmen, oyuncunun bu adımı atma konusundaki kararlılığı ve Riyad yetkililerinin ciddiyeti, tüm taraflar arasındaki görüşlerin yakınlaşmasına katkıda bulundu.

Anlaşmanın prosedürlerinin, Trezeguet’in Mısır Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası finallerindeki katılımının sona ermesinin ardından tamamlanması bekleniyor; zira oyuncu, geleceğini kesin olarak belirlemeden önce tamamen milli takıma odaklanmayı tercih ediyor.

Trezeguet, 2026 Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda milli takımına karşı 3-1’lik tarihi galibiyette üçüncü golü atarak teknik ve fiziksel hazırlığını kanıtladı ve Mısır milli takım formasıyla olağanüstü performansını sürdürdü.

Al-Ahli’deki performansına gelince, uluslararası kanat oyuncusu olağanüstü bir sezon geçirdi. Çeşitli turnuvalarda 32 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 18 gol attı ve bir golün de asistini yaptı; böylece takımın en önemli hücum silahlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.