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Saudi Arabia - Ahly SCchatgpt

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Sıcak bir yaz… Suudi rüzgarları Al-Ahli Kalesi’ne esiyor

FEATURES
Al Ahly SC
Neom SC
Al Hazem
Al Riyadh
Trezeguet
E. Ashour
M. Ben Romdhane
Mısır
Suudi Arabistan
Tunus
Cezayir
Fas

Trezeguet, Ashour ve Ben Ramadan olayların tam ortasında

Mısırlı Al-Ahly kulübü, Suudi Roshen Ligi’nin yaşadığı büyük patlama ve kulüplerin çeşitli liglerden parlayan isimleri kadrolarına katmaya devam etmeleri nedeniyle, Suudi kulüplerinin dikkatini en önemli yıldızlarından birkaçı üzerine çevirmesinin ardından, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Riyad, Neom ve Al-Hazm kulüplerinin, takımın en önemli üç oyuncusu olan Mahmoud Hassan “Trezeguet”, İmam Aşur ve Tunuslu Muhammed Ali bin Ramazan. Bu transferler, söz konusu kulüplerin Al-Ahli yönetiminin taleplerini karşılamayı başarırsa, önümüzdeki sezon takımın yapısını yeniden şekillendirebilir.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Riyad, Trezeguet transferini sonuçlandırmaya yaklaşıyor

    Riyad, Mısırlı milli kanat oyuncusu Mahmoud Hassan “Trezeguet” ile sözleşme imzalamak üzere Al-Ahly kulübüyle ön anlaşmaya vararak, mevcut yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için zemin hazırladı ve transfer piyasasının en önemli anlaşmalarından birini sonuçlandırmaya yaklaştı.

    31 yaşındaki Trezeguet, 2025 yazında uzun bir profesyonel kariyerin ardından, çeşitli Avrupa liglerinde başarılı deneyimler yaşadıktan sonra eski kulübü Al-Ahli'ye geri dönmüş ve kısa sürede "Kırmızı Kale"nin kadrosunda yerini yeniden kazanmıştı.

    31 yaşındaki Trezeguet ile Riyad kulübü arasındaki görüşmeler, özellikle kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağlanması konusunda ileri aşamalara ulaştı; bu da Mısırlı yıldızın Suudi Ligi’ne transferini her zamankinden daha yakın hale getiriyor.

    Trezeguet’in Suudi Roshen Ligi’nde yeni bir deneyim yaşama isteği, müzakerelerin hızlanmasında kilit rol oynadı. Birden fazla kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için ilgi göstermesine rağmen, oyuncunun bu adımı atma konusundaki kararlılığı ve Riyad yetkililerinin ciddiyeti, tüm taraflar arasındaki görüşlerin yakınlaşmasına katkıda bulundu.

    Anlaşmanın prosedürlerinin, Trezeguet’in Mısır Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası finallerindeki katılımının sona ermesinin ardından tamamlanması bekleniyor; zira oyuncu, geleceğini kesin olarak belirlemeden önce tamamen milli takıma odaklanmayı tercih ediyor.

    Trezeguet, 2026 Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda milli takımına karşı 3-1’lik tarihi galibiyette üçüncü golü atarak teknik ve fiziksel hazırlığını kanıtladı ve Mısır milli takım formasıyla olağanüstü performansını sürdürdü.

    Al-Ahli’deki performansına gelince, uluslararası kanat oyuncusu olağanüstü bir sezon geçirdi. Çeşitli turnuvalarda 32 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 18 gol attı ve bir golün de asistini yaptı; böylece takımın en önemli hücum silahlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neom, İmam Aşur’u kadrosuna katmak için Al-Ahli’nin mali talepleriyle karşı karşıya kaldı

    Bu arada, Suudi kulübü Neom, Al-Ahli’nin orta saha yıldızı İmam Aşur’u kadrosuna katmak için resmi adımlarını attı. Kulüp yönetimi, oyuncunun son dönemde hem kulübünde hem de Mısır milli takımında sergilediği dikkat çekici performansların ardından, onun fark yaratma yeteneğine ikna oldu.

    Neom yönetimi, Al-Ahli’ye toplam değeri 6 milyon dolar olan ilk resmi teklifini sundu. Bu teklifin 4 milyon doları sabit ücret, 2 milyon doları ise oyuncunun sahaya çıkma sayısı ve takımın sonuçlarına bağlı teşvik ve primlerden oluşuyor.

    Ancak Al-Ahli yönetimi teklifi doğrudan reddetti ve sunulan tutarın, özellikle son iki sezonda takımın en önemli yıldızlarından biri haline gelen İmam Aşur’un teknik değerini ve pazarlama değerini yansıtmadığını vurguladı.

    Al-Ahli, oyuncunun satışını kabul etmek için 10 milyon dolar talep etti; bunun 8 milyon doları sabit tutar, 2 milyon doları ise teşvikler ve değişken ödemelerden oluşuyor. Bu talep, kulübün uluslararası orta saha oyuncusunu kadroda tutmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

    Al-Ahly’nin bu tutarda ısrarcı olmasının nedeni, İmam Ashour’un takım içindeki büyük önemidir. Oyuncu, üstün teknik yetenekleri, hatlar arası bağlantı kurma becerisi, sürekli gol katkıları ve güçlü fiziksel varlığı sayesinde orta sahada vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.

    Al-Ahly’deki kariyeri boyunca İmam Aşur, çeşitli turnuvalarda 80’den fazla maça çıktı; bu maçlarda yaklaşık 30 gol attı ve 15’ten fazla gol pası verdi. Ayrıca, takımın birçok yerel ve kıtasal şampiyonluk kazanmasında etkili bir rol oynayarak “Kırmızı Kale”nin en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.

    İmam Aşur’un ayrılması konusu daha önce gündeme gelmişti; ancak Al-Ahly yönetimi, oyuncunun takım içindeki etkisinin büyüklüğünü gördükten sonra durumu yeniden değerlendirdi ve onun takımda kalmasına karar verdi.

    İmam Aşur’un 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nda sergilediği olağanüstü performans, kendisini milli takımın en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ettirmesinin ardından piyasa değerini önemli ölçüde artırdı; bu durum, birçok Suudi ve Körfez kulübünün durumunu yakından takip etmesine neden oldu.

    Al-Ahli’nin oyuncuyu elinde tutmaya kararlı olmasına rağmen, görüşmeler hâlâ devam ediyor. Neom kulübünün, Al-Ahli yönetiminin taleplerine uygun şekilde mali teklifini iyileştirip iyileştirmeyeceği merakla bekleniyor.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH17-PALMEIRAS-AHLYAFP

    Al-Hazm, Muhammed Ali bin Ramazan’ı kadrosuna katmak için harekete geçti

    Suudi Arabistan’ın ilgisi Trezeguet ve Imam Ashour ikilisiyle sınırlı kalmadı; Al-Hazm kulübü de müzakerelere katılarak Tunuslu orta saha oyuncusu Muhammed Ali Ben Ramadan’ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

    Al-Hazm yönetimi, Tunuslu teknik direktör Celal Kadri’nin doğrudan tavsiyesi üzerine, oyuncuyla sözleşme imzalamak için resmi adımlarını atmaya başladı. Kadri, Ben Ramazan’ın yeni sezonda takımın orta sahasını yönetecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

    Al-Hazm, uluslararası deneyime ve teknik kaliteye sahip oyuncularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve oyun kurma, hatlar arası bağlantı kurma ve gol fırsatları yaratma konusundaki büyük yetenekleri nedeniyle Muhammed Ali bin Ramazan, gündeme gelen en önemli seçeneklerden biri olarak görülüyor.

    Tunuslu oyuncu, 2025 yaz transfer döneminde Macar kulübü Ferencváros'tan Al-Ahly'ye katılmış ve o dönemde büyük ilgi gören bir transfer olmuştu. Oyuncunun Al-Ahly ile olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

    Ben Ramadan’ın Al-Ahli’deki deneyimi henüz yeni olsa da, sergilediği performans onu birçok kulübün dikkatini çekti. Bunların başında, bu yaz Mısırlı kulübün yönetimini oyuncuyu serbest bırakmaya ikna etmeyi uman Al-Hazm geliyor.

  • emam ashour ben romdhane trezeguetchatgpt

    Al-Ahly zorlu bir sınavın eşiğinde

    Suudi Arabistan’ın Al-Ahly’deki birden fazla oyuncuya yönelik eşzamanlı hamleleri, Mısır kulübünün artık bölgenin önde gelen kulüplerinin ilgisini çekebilecek bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, kulüp yönetimini, takımın temel kadrosunu korumak ile yıldızlarına gelen devasa mali tekliflerden yararlanmak arasında bir denge kurmak gibi zorlu bir sınavın önüne koyuyor.

    Transfer piyasası devam ederken, ister üçlünün “Kırmızı Kale”de kalması, ister bir veya daha fazlasının ayrılması olsun, tüm senaryolar masada görünüyor. Ancak, Arap futbolunun en önde gelen yıldızlarını hedef almaya devam eden Suudi Ligi’nden gelen cazip tekliflerin artmasıyla birlikte, önümüzdeki haftaların Al-Ahli’nin geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacağı kesin.