Bu arada, Suudi kulübü Neom, Al-Ahli’nin orta saha yıldızı İmam Aşur’u kadrosuna katmak için resmi adımlarını attı. Kulüp yönetimi, oyuncunun son dönemde hem kulübünde hem de Mısır milli takımında sergilediği dikkat çekici performansların ardından, onun fark yaratma yeteneğine ikna oldu.
Neom yönetimi, Al-Ahli’ye toplam değeri 6 milyon dolar olan ilk resmi teklifini sundu. Bu teklifin 4 milyon doları sabit ücret, 2 milyon doları ise oyuncunun sahaya çıkma sayısı ve takımın sonuçlarına bağlı teşvik ve primlerden oluşuyor.
Ancak Al-Ahli yönetimi teklifi doğrudan reddetti ve sunulan tutarın, özellikle son iki sezonda takımın en önemli yıldızlarından biri haline gelen İmam Aşur’un teknik değerini ve pazarlama değerini yansıtmadığını vurguladı.
Al-Ahli, oyuncunun satışını kabul etmek için 10 milyon dolar talep etti; bunun 8 milyon doları sabit tutar, 2 milyon doları ise teşvikler ve değişken ödemelerden oluşuyor. Bu talep, kulübün uluslararası orta saha oyuncusunu kadroda tutmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
Al-Ahly’nin bu tutarda ısrarcı olmasının nedeni, İmam Ashour’un takım içindeki büyük önemidir. Oyuncu, üstün teknik yetenekleri, hatlar arası bağlantı kurma becerisi, sürekli gol katkıları ve güçlü fiziksel varlığı sayesinde orta sahada vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.
Al-Ahly’deki kariyeri boyunca İmam Aşur, çeşitli turnuvalarda 80’den fazla maça çıktı; bu maçlarda yaklaşık 30 gol attı ve 15’ten fazla gol pası verdi. Ayrıca, takımın birçok yerel ve kıtasal şampiyonluk kazanmasında etkili bir rol oynayarak “Kırmızı Kale”nin en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.
İmam Aşur’un ayrılması konusu daha önce gündeme gelmişti; ancak Al-Ahly yönetimi, oyuncunun takım içindeki etkisinin büyüklüğünü gördükten sonra durumu yeniden değerlendirdi ve onun takımda kalmasına karar verdi.
İmam Aşur’un 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nda sergilediği olağanüstü performans, kendisini milli takımın en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ettirmesinin ardından piyasa değerini önemli ölçüde artırdı; bu durum, birçok Suudi ve Körfez kulübünün durumunu yakından takip etmesine neden oldu.
Al-Ahli’nin oyuncuyu elinde tutmaya kararlı olmasına rağmen, görüşmeler hâlâ devam ediyor. Neom kulübünün, Al-Ahli yönetiminin taleplerine uygun şekilde mali teklifini iyileştirip iyileştirmeyeceği merakla bekleniyor.