Andriy Shevchenko, Serie A şampiyonluğu ve Milan hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu. Milannews.it'in aktardığına göre: "Inter'in kadrosu çok daha geniş, farklı kalitede oyunculara sahip ve avantajlı durumda. Ancak Milan da harika bir sezon geçiriyor. Torino'ya karşı kazanılan maç önemli bir adımdı, Allegri Lazio yenilgisinin ardından takımı motive etti. Bence Milan önümüzdeki maçları kazanacak ve Inter'e baskı uygulayacak. Her şey maç maç belirlenecek. Milan Inter'e yakın durursa her şey olabilir...".
Çeviri:
Shevchenko: "Milan, Scudetto için baskı yapabilir. Leao mu? O bir forvet değil."
LEAO VE VAR
VAR olmasa futbola geri döner miydiniz?
"Her şeyi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Teknoloji yardımcı oluyor, ancak pek çok kişi bundan memnun değil."
Leao bir forvet mi?
"O bir forvet değil, şu anda doğal pozisyonunda oynamıyor. Ondan forvetlik yapması istendi: Bazı maçlarda iyi oynadı, bazılarında ise daha az. Ancak onu bu pozisyonda değerlendirmek için ona zaman tanımak gerekir. Elbette, takıma yardım etme isteği olup olmadığını görmek gerekir ve o bu rolü oynayabilecek tek kişi. Maçta hata yapılabilir, ancak tavırda hata yapılmamalı. Takım arkadaşlarına veya teknik direktöre kızdığın anlar olabilir, ama sonra hemen arayı düzeltmelisin."
KEDİ ARKADAŞ
Pulisic ile uyumu nasıl?
"Leao ve Pulisic birbirlerine uyum sağlamalı, kendilerini takımın önüne koymamalı. Her an her oyuncu farklı bir pozisyonda da oynamaya hazır olmalı."
Gattuso heyecanlı mı?
"%100 motive olacak, oyuncuları fazla zorlamaması için onu biraz frenlemek gerekiyor. Zamanın bu kadar kısıtlı olması nedeniyle, o sadece oyuncuların zihinsel hazırlığı üzerinde çalışabilir. Bence İtalya başaracak. Ukrayna için Dünya Kupası'na katılmak bir rüya olur: halkımız bu hediyeyi bekliyor."