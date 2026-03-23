Shevchenko: "Milan, Scudetto için baskı yapabilir. Leao mu? O bir forvet değil."

VAR olmasa futbola geri döner miydiniz?

"Her şeyi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Teknoloji yardımcı oluyor, ancak pek çok kişi bundan memnun değil."

Leao bir forvet mi?

"O bir forvet değil, şu anda doğal pozisyonunda oynamıyor. Ondan forvetlik yapması istendi: Bazı maçlarda iyi oynadı, bazılarında ise daha az. Ancak onu bu pozisyonda değerlendirmek için ona zaman tanımak gerekir. Elbette, takıma yardım etme isteği olup olmadığını görmek gerekir ve o bu rolü oynayabilecek tek kişi. Maçta hata yapılabilir, ancak tavırda hata yapılmamalı. Takım arkadaşlarına veya teknik direktöre kızdığın anlar olabilir, ama sonra hemen arayı düzeltmelisin."