Shevchenko: "Milan'ın galibiyetini görmek beni mutlu ediyor, Scudetto'ya inanıyorum. Leao mu? O bir santrfor değil, Modric bana taraftarlar hakkında bahsetti"

Milan'ın eski forveti Andriy Shevchenko, World Legends Padel Tour tarafından düzenlenen etkinlik için Milano'ya geri döndü ve burada Luka Modric hakkında da konuştu. Rossoneri için kritik öneme sahip bu haftada, Ukraynalı büyük şampiyon Sky Sport mikrofonlarına önemli bir destek mesajı verdi. Gün içinde Ukraynalı oyuncu, birkaç yıldır gerçekleşmemiş olan bir buluşma kapsamında Milanello'daki takımı ziyaret ederek oyuncuları ve teknik ekibi, Massimiliano Allegri dahil olmak üzere selamladı.

"MILAN'IN KAZANDIĞINI GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

"Milanello'ya geri dönmek mi? Harika bir duygu, içimde bir heyecan hissettim. Dört ya da beş yıldır buraya gelmemiştim. Takımı ve Allegri'yi görmek güzeldi, genç takımını da izlemeye gittim. Milan'ın kazandığını görmek beni mutlu ediyor."

"ALLEGRI'Yİ HEYECANLI BULDUM: ŞİMDİ INTER'E BASKI YAPMALIYIZ"

"Allegri mi? Onu heyecanlı, neşeli ve pozitif buldum ve Milan'ın başarabileceğine gerçekten inanmamı sağladı, doğru yoldadır. Takım iyi işliyor ve uyum içinde, Inter'e baskı yapmaya çalışmalıyız."

"MODRIC BİR LİDER: BANA MILAN TARAFTARLARININ ÖZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Modric mi? O harika bir oyuncu, alçakgönüllülüğüyle beni her zaman etkilemiştir. Harika bir karakteri var, o bir lider. Ona Milano'da nasıl bulduğunu ve iyi uyum sağlayıp sağlamadığını sordum, bana mutlu olduğunu ve Milan taraftarlarının özel olduğunu söyledi. Ve bu doğru. Scudetto ve Şampiyonlar Ligi için mücadele etmek taraftarları mutlu eder ve sana büyük bir enerji verir."

"LEAO POZİSYONUNUN DIŞINDA OYNUYOR: ÇOK ÇABA GÖSTERİYOR VE GÜZEL MAÇLAR ÇIKARIYOR"

"Leao ile karşılaştırma mı? Bence onunla benim özelliklerimiz farklı. Sezonun başından beri önemli katkılarda bulundu. Pozisyonunu değiştirdi, ancak bu onun özelliklerine uygun değil. Yine de teknik direktörün isteklerine son derece açık davrandı ve güzel maçlar çıkardı. Zorlanıyor ama elinden geleni yapıyor; kendisine ait olmayan bir role uyum sağlaması gerekiyor. Bunun ona uygun olup olmadığını anlamak zaman alacak. O da diğerleri gibi elinden gelenin en iyisini yapıyor ve iyi iş çıkarıyor."

"UKRAYNA'DA ZOR DURUM: TARAFTARLARI MEMNUN ETMEK İÇİN DÜNYA KUPASINA KALMAYI UMUT EDİYORUZ"

"Ukrayna'daki savaş mı? Durum her zaman zor. Dört yıldır süren bir savaş. Bu dünyada pek çok çatışma ve savaş var, ama unutmamak gerekir. Soğuk bir kış oldu ve pek çok insan acı çekti. Neyse ki futbol insanlara yardımcı oluyor, Dünya Kupası'na katılmayı umuyoruz, bu bizim hedefimiz. Takım bize bu hediyeyi verirse, bu muazzam bir sonuç olacaktır.”