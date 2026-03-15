Sherwood, Tottenham'daki Tudor hakkında: "Sokaktan rastgele seçilen herhangi biri bile 4 maçta 0 puan alabilir"

"Tottenham, Igor Tudor'u kovacak mı? Hiçbir fikrim yok. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bu kararı kimin vereceğini bilmiyorum. Bu işin içinde olan kişileri tanımıyorum. Kimse bu durumun sorumluluğunu üstlenmedi, değil mi? O bu işi daha önce hiç yapmadı. Sürekli yaptığını söylüyorlar ama öyle değil. Burası Premier Lig. O burada hiç bulunmadı ve hiç küme düşmeme mücadelesi vermedi," dedi 2008-2012 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan ve 2013/14 sezonunda Tottenham'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Tim Sherwood.

"Takımı Premier Lig'de tutma ya da Tottenham gibi bir kulübü küme düşürme baskısı, içinde bulunduğun ortamı tanımadığında çok büyük bir baskıdır. Ve bence Premier Lig ona bir tokat attı. Yersiz mi? Bilmiyorum. Tüm maçları kaybetti ve sokaktaki herhangi biri bunu yapabilir, değil mi? Sıfır puandan daha iyisini yapmak lazım. Dört maçta hiç puan alamadı. Yani, bunu herkes yapabilir,"