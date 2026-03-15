Tottenham, teknik direktör koltuğunda yine bir değişiklik yapmak zorunda kalabilir: Saat 17:30'da Anfield'da Liverpool ile oynanacak maçtan olumlu sinyaller gelmezse, sadece bir ay önce Thomas Frank'ın yerine Spurs'un başına getirilen Igor Tudor'un görevinden alınması muhtemel görünüyor. Kuzey Londra'daki durum çok riskli; Vicario ve takım arkadaşları küme düşmeme mücadelesinin tam ortasında ve tarihlerinde ilk kez altı maçlık bir mağlubiyet serisi yaşıyorlar; son dört mağlubiyet ise eski Juventus teknik direktörü yönetiminde geldi.
Sherwood, Tottenham'daki Tudor hakkında: "Sokaktan rastgele seçilen herhangi biri bile 4 maçta 0 puan alabilir"
SHERWOOD'UN REDDEDİLMESİ
"Tottenham, Igor Tudor'u kovacak mı? Hiçbir fikrim yok. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bu kararı kimin vereceğini bilmiyorum. Bu işin içinde olan kişileri tanımıyorum. Kimse bu durumun sorumluluğunu üstlenmedi, değil mi? O bu işi daha önce hiç yapmadı. Sürekli yaptığını söylüyorlar ama öyle değil. Burası Premier Lig. O burada hiç bulunmadı ve hiç küme düşmeme mücadelesi vermedi," dedi 2008-2012 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan ve 2013/14 sezonunda Tottenham'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Tim Sherwood.
"Takımı Premier Lig'de tutma ya da Tottenham gibi bir kulübü küme düşürme baskısı, içinde bulunduğun ortamı tanımadığında çok büyük bir baskıdır. Ve bence Premier Lig ona bir tokat attı. Yersiz mi? Bilmiyorum. Tüm maçları kaybetti ve sokaktaki herhangi biri bunu yapabilir, değil mi? Sıfır puandan daha iyisini yapmak lazım. Dört maçta hiç puan alamadı. Yani, bunu herkes yapabilir,"
TUDOR'UN MARŞ RULONU
Tudor, Kuzey Londra Derbisinde lider Arsenal'e 4-1, Fulham'a 2-1 ve ardından Crystal Palace'a 3-1 yenildi; bu mağlubiyetlerin tümü diğer Londra takımlarına karşıydı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde, Madrid'de Atlético'ya karşı oynanan son 16 turu ilk maçında 5-2'lik ağır bir yenilgi aldı; bu maçta ikinci kaleci Kinsky'nin hatalarıyla 17. dakikada Vicario ile değiştirildi.