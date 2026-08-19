United World, Eltoukhy ve Rosen'ın hisselerini yeni kurulan bir şirkete devrederek Sheffield United'ı gerekli 35 milyon sterlini ödemeden almaya çalıştığını savundu. Amerikalı ikili bu hukuki hamleyi sadece bir "reklam gösterisi" olarak nitelese de, sonucun ciddi yansımaları var.

Konuyla ilgili konuşan bir United World sözcüsü, ilişkilerdeki bozulmayı şöyle anlattı: "Görünüşe göre Helmy Eltoukhy ve Steven Rosen, bunun kulüp için ne anlama geldiğiyle ilgilenmiyor. Şimdi olanlar, onların tercihlerinin sonucu. United World, tutarın tamamını talep etmeyi sürdürecek." Sözcü ayrıca, "konuyu dostane şekilde çözmek için her türlü çabayı gösterdiklerini" ve bunu bir kez daha, "sahiplerine Sheffield United'ı eylemlerinin sonuçlarından kurtarmaları için son bir fırsat vermek amacıyla" denediklerini belirtti.