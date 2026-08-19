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Sheffield United, Yüksek Mahkeme'nin tasfiye emri sonrası yıkıcı bir 12 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya
Yüksek Mahkeme kararı EFL soruşturmasını tetikledi
Daily Mail'e göre Sheffield United, Yüksek Mahkeme kararı sonrası 12 puan silme cezasıyla karşı karşıya. Eski sahibi Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud'a ait yatırım şirketi United World, COH Sports Bidco'ya karşı yasal işlem başlattı. Şirket, kulübün 2024'teki satışından £35 milyonluk bir borcun hâlâ ödenmediğini öne sürdü.
Mahkeme sonunda, mevcut sahipler Helmy Eltoukhy ile Steven Rosen'ın Yorkshire ekibini satın almak için kullandığı şirket hakkında tasfiye kararı verdi. Bunun sonucunda EFL, bunun kendi düzenlemelerinin zarar verici bir ihlalini oluşturup oluşturmadığını araştırıyor ve bu da kulübü kırılgan bir duruma sürüklüyor.
- Getty Images Sport
United World'den sert açıklama
United World, Eltoukhy ve Rosen'ın hisselerini yeni kurulan bir şirkete devrederek Sheffield United'ı gerekli 35 milyon sterlini ödemeden almaya çalıştığını savundu. Amerikalı ikili bu hukuki hamleyi sadece bir "reklam gösterisi" olarak nitelese de, sonucun ciddi yansımaları var.
Konuyla ilgili konuşan bir United World sözcüsü, ilişkilerdeki bozulmayı şöyle anlattı: "Görünüşe göre Helmy Eltoukhy ve Steven Rosen, bunun kulüp için ne anlama geldiğiyle ilgilenmiyor. Şimdi olanlar, onların tercihlerinin sonucu. United World, tutarın tamamını talep etmeyi sürdürecek." Sözcü ayrıca, "konuyu dostane şekilde çözmek için her türlü çabayı gösterdiklerini" ve bunu bir kez daha, "sahiplerine Sheffield United'ı eylemlerinin sonuçlarından kurtarmaları için son bir fırsat vermek amacıyla" denediklerini belirtti.
EFL, devam eden düzenleyici incelemeyi doğruladı
EFL, durumu son derece ciddiye alıyor ve mahkemenin kararının sonuçlarını dikkatle inceliyor. Herhangi bir puan silme cezası, Sheffield United'ı ve bu sezonki hedeflerini ciddi şekilde sekteye uğratacaktır.
Derinleşen krize ilişkin konuşan bir EFL sözcüsü şu ifadeleri kullandı: "EFL, Yüksek Mahkeme'nin COH Sports Bidco Limited hakkında tasfiye kararı vermesini not etmiştir. Lig, bu gelişmenin sonuçlarını, herhangi bir ek adım gerekip gerekmediği de dahil olmak üzere, kendi Yönetmelikleri doğrultusunda değerlendirecektir. Ayrıca EFL, kulübün sahiplik yapısındaki değişiklikler ve daha geniş grup içindeki gelişmelerin ardından diğer düzenleyici konuları da değerlendirmeyi sürdürmektedir. Bu konular hâlâ devam eden süreçler olduğundan, EFL bu aşamada daha fazla yorum yapmayacaktır."
- Getty Images Sport
Endişeli taraftarlar için bekleyiş sürüyor
Sheffield United artık sahiplik anlaşmazlığı konusunda EFL'nin vereceği nihai kararı endişeyle beklemek zorunda. Yönetim organı, kuralların gerçekten ihlal edildiğine karar verirse kulüp önümüzdeki haftalarda yıkıcı bir 12 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Eltoukhy ve Rosen'ın, takımın yakın geleceğini korumak için Prince Abdullah ile hızlı bir çözüme ulaşması gerekecek.
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