Getty Images Sport
Çeviri:
Shea Lacey’nin eski takım arkadaşı, Manchester United’ın neden kendi Lamine Yamal’ına sahip olabileceğini açıklıyor; Baller League yıldızı James Nolan, bu iki genç yetenekle aynı sahayı paylaşıyor
Nolan, Yamal'la karşılaşmasını hatırlıyor
Camp Nou'da oynanan bir gençlik maçı sırasında Nolan, İspanyol oyuncunun dünya çapında yıldızlığa yükselişinden önce 13 yaşındaki Yamal'ın olağanüstü yeteneğini ilk elden deneyimledi. The Baller League yıldızı, başlangıçta genç oyuncuyu hafife aldığını itiraf etti; ancak Yamal, oyuna girdikten birkaç dakika sonra birbirinin aynısı iki uzun mesafeli gol attı.
Karşılaştığı kanat oyuncularının özel niteliklerini değerlendiren Nolan, Mirror Football'a şunları söyledi: "İkinci yarıda oyuna girdim ve kenarda 13 yaşındaki küçük bir çocuk duruyordu. Oyuna girdiğinde 'Oh, bu iş kolay olacak' diye düşündüm. Meğer o çocuk Lamine Yamal'mış.
"Oyuna girdi ve topu aldı. Ona sıkı markaj yapıyordum ama o içe doğru bir dokunuş yaptı, muhtemelen 25 metre mesafeden ve topu üst köşeye gönderdi. Evet. 'Tamam' diye düşündüm. Sonra iki dakika sonra, onu durdurmaya çalıştım ama beni geçip tam olarak aynısını yaptı."
- Getty
"Shea tam da o adam!"
Daha önce United'ın 18 yaş altı takımında kaptanlık yapan Nolan, akademide birlikte geçirdikleri dönemde Lacey ile aynı evde yaşamıştı ve kanat oyuncusunun profesyonel kariyerine karışık bir başlangıç yapmasına rağmen, onun gelecekteki potansiyelinden hâlâ emin. Lacey, Ocak ayında Brighton'a karşı oynadığı ilk profesyonel FA Cup maçında kırmızı kart görmüş olsa da, Nolan, teknik seviyesinin kulüp içindekiler tarafından şimdiden fark edildiğini vurguluyor. Defans oyuncusu, Lacey'nin kısa süreli oyuna girişlerinde maçı etkileme yeteneğinin, Yamal gibi oyuncularda görülen üst düzey potansiyeli yansıttığına inanıyor.
Oyuncu şunları ekledi: "Shea tam da öyle bir oyuncu. Onda bu yetenek var. 10, 15 dakika oynuyor ama hangi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Arsenal'de Ethan Nwaneri'ye karşı oynadım. Myles Lewis-Skelly var. Nico O'Reilly, Rico Lewis. Ve tabii ki Kobbie [Mainoo] ile oynadım, [Alejandro] Garnacho ile oynadım, Shea Lacey ile oynadım.
"Futbol sahasından indiğimde 'Biliyor musun? Tebrikler' diye düşündüğüm pek çok an oldu. Yamal gibi ilk dokunuşunda öyle bir şey yapan biriyle karşılaştığını anlarsın. Bu çok özel bir şey. Bu oyuncularla karşı karşıya gelme şansına sahip oldum ve bu, her zaman hatırlayacağım şeylerden biri ve bunu yapmak harika bir deneyimdi."
Old Trafford'da ortaya çıkan bir başka heyecan verici yetenek
Liverpool doğumlu Lacey, 2024 yılının Nisan ayında 17 yaşını doldurduktan kısa bir süre sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak geleceğini United'a adadı. İngiltere genç milli takımında forma giyen bu yetenekli sol ayaklı oyuncu, akademi içinde duran toplarda uzman bir isim olarak hızla ün kazanmıştır. Bu üst düzey teknik özellikleri, taktiksel olgunluğuyla birleşince, Carrington'da genç oyuncunun, şöhretli takım arkadaşlarının izinden giderek dünya çapında bir kariyere imza atmak için gerekli donanıma sahip olduğuna dair inancı pekiştiriyor.
- Getty
Carrick dönemi yeni bir umut getiriyor
Lacey, 2025-26 sezonunda United formasıyla üç kez A takımda forma giydikten sonra, şu anda geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeni bir fırsat bekliyor. Premier League ve FA Cup'ta eski geçici teknik direktör Darren Fletcher'ın yönetiminde forma giyen genç oyuncu, maç kadrosunda düzenli bir yer edinmek için şimdi yeni yönetimi etkilemek zorunda. United'ın önümüzdeki hafta başında Premier League'de Leeds United ile karşılaşacağı maçta Lacey'e bu şansın verilip verilmeyeceği henüz belli değil.