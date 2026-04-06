Shea Lacey’nin eski takım arkadaşı, Manchester United’ın neden kendi Lamine Yamal’ına sahip olabileceğini açıklıyor; Baller League yıldızı James Nolan, bu iki genç yetenekle aynı sahayı paylaşıyor

Daha önce United'ın 18 yaş altı takımında kaptanlık yapan Nolan, akademide birlikte geçirdikleri dönemde Lacey ile aynı evde yaşamıştı ve kanat oyuncusunun profesyonel kariyerine karışık bir başlangıç yapmasına rağmen, onun gelecekteki potansiyelinden hâlâ emin. Lacey, Ocak ayında Brighton'a karşı oynadığı ilk profesyonel FA Cup maçında kırmızı kart görmüş olsa da, Nolan, teknik seviyesinin kulüp içindekiler tarafından şimdiden fark edildiğini vurguluyor. Defans oyuncusu, Lacey'nin kısa süreli oyuna girişlerinde maçı etkileme yeteneğinin, Yamal gibi oyuncularda görülen üst düzey potansiyeli yansıttığına inanıyor.

Oyuncu şunları ekledi: "Shea tam da öyle bir oyuncu. Onda bu yetenek var. 10, 15 dakika oynuyor ama hangi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Arsenal'de Ethan Nwaneri'ye karşı oynadım. Myles Lewis-Skelly var. Nico O'Reilly, Rico Lewis. Ve tabii ki Kobbie [Mainoo] ile oynadım, [Alejandro] Garnacho ile oynadım, Shea Lacey ile oynadım.

"Futbol sahasından indiğimde 'Biliyor musun? Tebrikler' diye düşündüğüm pek çok an oldu. Yamal gibi ilk dokunuşunda öyle bir şey yapan biriyle karşılaştığını anlarsın. Bu çok özel bir şey. Bu oyuncularla karşı karşıya gelme şansına sahip oldum ve bu, her zaman hatırlayacağım şeylerden biri ve bunu yapmak harika bir deneyimdi."



