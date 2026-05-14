Shakira, Madonna ve BTS, 2026 Dünya Kupası finali devre arası gösterisinin başrol sanatçıları olarak açıklandı

FIFA, 12 Haziran’da SoFi Stadyumu’nda Katy Perry ve Future’ın sahne alacağı devasa bir açılış töreniyle başlayacak şekilde, üç ev sahibi ülkede kapsamlı bir eğlence programı düzenledi. Kanada ve Meksika’daki açılış maçları için de kutlamalar planlanıyor; Toronto’da Michael Buble, Meksiko’da ise J Balvin sahne alacak. Bu iddialı strateji, 48 takımlı turnuvanın genişletilmiş ölçeğini yansıtıyor ve saha dışındaki çeşitli kültürel etkinlikler aracılığıyla rekor düzeyde bir küresel izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.