AFP
Çeviri:
Shakira, Madonna ve BTS, 2026 Dünya Kupası finali devre arası gösterisinin başrol sanatçıları olarak açıklandı
New Jersey'de tarihi bir performans
19 Temmuz'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde, MetLife Stadyumu'nda Coldplay'in solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği tarihi bir devre arası gösterisi düzenlenecek. Yıldızlarla dolu sanatçı kadrosu, Sesame Street ve The Muppets'ın ikonik karakterlerinin yer aldığı benzersiz bir sosyal medya yayınıyla açıklandı. Bu ilk devre arası konseri, dünya çapında yoksul çocukların kaliteli eğitim ve futbol antrenmanlarına erişimini iyileştirmeye odaklanan FIFA Global Citizen Eğitim Fonu için önemli miktarda fon toplamak amacıyla tasarlandı.
- Getty Images Entertainment
Küresel ikonlar geri dönüyor
Sanatçı kadrosu, kısa süre önce Burna Boy ile birlikte turnuvanın resmi şarkısı "Dai Dai"yi yayınlayan Shakira'nın da aralarında bulunduğu çok çeşitli müzik efsanelerini bir araya getiriyor. Madonna da, merakla beklenen stüdyo albümü Confessions II'nin Temmuz ayında piyasaya sürülmesine hazırlanırken bu kadroya katılıyor. Öte yandan, K-pop devleri BTS, zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlamalarının ve altıncı stüdyo albümleri Arirang'ın Mart ayında başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından büyük çaplı geri dönüşlerine devam ediyor.
Geniş kapsamlı müzik festivalleri
FIFA, 12 Haziran’da SoFi Stadyumu’nda Katy Perry ve Future’ın sahne alacağı devasa bir açılış töreniyle başlayacak şekilde, üç ev sahibi ülkede kapsamlı bir eğlence programı düzenledi. Kanada ve Meksika’daki açılış maçları için de kutlamalar planlanıyor; Toronto’da Michael Buble, Meksiko’da ise J Balvin sahne alacak. Bu iddialı strateji, 48 takımlı turnuvanın genişletilmiş ölçeğini yansıtıyor ve saha dışındaki çeşitli kültürel etkinlikler aracılığıyla rekor düzeyde bir küresel izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.
- (C)Getty images
Sezon açılışına geri sayım
Takımlar, Haziran ayında Kuzey Amerika’da başlayacak turnuva için hazırlıklarını tamamlarken, dikkatler artık turnuvanın açılış maçlarına yöneliyor. ABD, Kaliforniya’da Paraguay ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak; Meksika ise efsanevi Azteca Stadyumu’nda Güney Afrika’yı ağırlayacak. BTS’in şu anda biletleri tükenmiş bir dünya turnesi düzenlediği ve Madonna’nın Tribeca Festivali’nde önemli bir sahneye çıkmaya hazırlandığı göz önüne alındığında, bu başrol oyuncuları Temmuz ortasındaki bu önemli etkinlik için küresel etkilerinin zirvesindeyken New Jersey’e gelecekler.