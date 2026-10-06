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Shakira ile Gerard Pique yeniden karşı karşıya! Şarkıcı, çocukların tatil seyahati nedeniyle eski partnerini yeniden mahkemeye verdi
Barcelona'da yeni bir hukuk savaşı
Pique ile Shakira arasındaki uzun süredir devam eden süreç, Katalonya mahkemelerinde yeni bir dönemece girdi. İkili, 6 Ekim 2026 Salı günü, her iki hukuk ekibi tarafından da sıkı şekilde gizli tutulan bir duruşma için Barselona'daki Adalet Şehri'ne geldi.
2022'nin sonlarında varılan ilk velayet anlaşması, Shakira'nın çocuklarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin vermiş olsa da, Atlantik'in iki yakası arasındaki bu ayrılığın pratik zorlukları yeni bir hukuki başvuruyu gündeme getirdi. Son turnesi sırasında kısa süre önce Madrid'de bulunan şarkıcı, mevcut ziyaret takviminin reşit olmayan çocuklar üzerinde aşırı bir yük oluşturduğunu savunmak için eski yaşadığı şehre geri döndü. El Mundo'nun haberine göre, her iki taraf da konuyu tamamen kendi avukatlarına bırakmak yerine duruşmaya bizzat katılırken, ortam profesyonel ama gergindi.
Bu özel hukuki itirazın ana odağında, çocukların daha kısa okul tatillerindeki seyahat düzeni yer alıyor. Haberlere göre Shakira, çocukların izinlerinin önemli bir bölümünü Miami ile Barselona arasında uçuş yaparak geçirmek zorunda kalmaması için hâkimden "ziyaret düzenini" yeniden değerlendirmesini istiyor.
- Getty/GOAL
Ortak seyahat sorumluluğu
Shakira'nın argümanının merkezinde, uzun mesafeli seyahatin fiziksel yükünün yalnızca Milan ve Sasha'nın omuzlarına yüklenmemesi gerektiği inancı yer alıyor. Hukuk ekibi, İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mesafenin kapatılmasına ilişkin sorumluluğun iki ebeveyn arasında daha adil şekilde paylaşılması yönünde bir teklif sundu. Şarkıcının temsilcileri, yayımladıkları açıklamada, "amacın Miami ile Barselona arasındaki seyahat çabasının yalnızca onların üzerine kalmaması" olduğunu belirtti.
Özellikle sadece birkaç gün süren tatiller için Shakira, çocukları görmek üzere Miami'ye seyahat eden tarafın Pique olmasını talep ediyor. Bu da çocukların kendi ev ortamlarında kalmasına ve kısa süreli bir ziyaret için Atlantik'i geçmenin beraberinde getirdiği jet lag ile düzen bozulmasından kaçınmasına olanak sağlayacak.
Çocukların rutinini korumak
Küresel müzik sansasyonu, önceliğinin oğullarının istikrarı ve refahı olduğunu sürekli olarak vurguladı. Mahkemeye sunulan belgelerde avukatları, önerilen değişikliklerin çocukların “okul, sosyal ve aile rutinlerini daha uzun süre korumasına” imkân tanıyacağını, böylece sürekli olarak bir yerden bir yere gitmek zorunda kalmayacaklarını belirtti.
Ekibi, bunun eski Manchester United ve Barcelona stoperini çocuklardan uzaklaştırma hamlesi olduğu yönündeki her türlü iddiayı hızla reddetti. Açık şekilde, başvurunun “çocukların babalarıyla geçirdiği süreyi azaltmayı” amaçlamadığını, aksine bu sürenin çocukların akademik ve duygusal sağlığını koruyacak şekilde nasıl düzenleneceğini yeniden organize etmeyi hedeflediğini ifade ettiler.
- AFP
Shakira, çocuklarının istikrarını önceliklendiriyor
Bu bakış açısı, Nisan 2023'te Miami'ye taşınmalarının ardından çok farklı bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kalan Milan ve Sasha için koruyucu bir önlem olarak çerçeveleniyor. Doğduklarından beri yaşadıkları Barcelona'dan ayrılmak büyük bir geçişti ve Shakira bunu dikkatle yönetmeye çalıştı.
İspanya'ya yapılan kısa süreli uçuşların sayısını azaltarak çocukların asıl ikametlerinde kendilerini daha yerleşik hissedebileceğini savunuyor. Şarkıcı daha önce de ailesinin İspanya'da karşı karşıya kaldığı yoğun medya baskısı hakkında açık konuşmuş ve anne babalarının kamuoyuna yansıyan ayrılığının karmaşıklıklarıyla başa çıkarken çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında sık sık bulunmuştu.
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