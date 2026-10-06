Pique ile Shakira arasındaki uzun süredir devam eden süreç, Katalonya mahkemelerinde yeni bir dönemece girdi. İkili, 6 Ekim 2026 Salı günü, her iki hukuk ekibi tarafından da sıkı şekilde gizli tutulan bir duruşma için Barselona'daki Adalet Şehri'ne geldi.

2022'nin sonlarında varılan ilk velayet anlaşması, Shakira'nın çocuklarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin vermiş olsa da, Atlantik'in iki yakası arasındaki bu ayrılığın pratik zorlukları yeni bir hukuki başvuruyu gündeme getirdi. Son turnesi sırasında kısa süre önce Madrid'de bulunan şarkıcı, mevcut ziyaret takviminin reşit olmayan çocuklar üzerinde aşırı bir yük oluşturduğunu savunmak için eski yaşadığı şehre geri döndü. El Mundo'nun haberine göre, her iki taraf da konuyu tamamen kendi avukatlarına bırakmak yerine duruşmaya bizzat katılırken, ortam profesyonel ama gergindi.

Bu özel hukuki itirazın ana odağında, çocukların daha kısa okul tatillerindeki seyahat düzeni yer alıyor. Haberlere göre Shakira, çocukların izinlerinin önemli bir bölümünü Miami ile Barselona arasında uçuş yaparak geçirmek zorunda kalmaması için hâkimden "ziyaret düzenini" yeniden değerlendirmesini istiyor.