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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Shakhtar Donetsk'ten Darijo Srna, CM'ye konuştu: "Modric veya Çalhanoğlu'nu isterim. Alisson, Kaua, Tobias... Inter ve Juventus'ta oynayacak düzeydeler. Savaş korkunç, 2014'ten beri evimiz yok ama desteği için İtalya'ya teşekkürler. Daima Cagliari!"

Inter
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk
Inter - Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opinion
FEATURES
Serie A
Juventus

Sportif direktör ve Avrupa futbolunun önemli eski isimlerinden biri, Shakthar dünyasını anlatmak için özel bir röportaj verdi.

Shakhtar Donetsk, Avrupa'da bir büyük gece daha yaşamaya hazırlanıyor. Ukrayna kulübü bu kez Milano'daki San Siro'ya giderek Inter ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başlayan Inter'in aksine Shakhtar Donetsk, son 16 turuna doğrudan katılım sağlayan bölgenin hemen dışında yer aldığı başarılı gidişatını sürdürmeye çalışacak.


Kulüp, günlük hayatında kaçınılmaz olarak Ukrayna'yı sarsan Rusya ile savaşın etkileriyle mücadele etmek zorunda. Savaş, Shakhtar Donetsk'i Donetsk'ten uzak tutuyor ve neredeyse sürekli deplasmanda yaşamaya mecbur bırakıyor.

Shakhtar Donetsk'in dünyasını, bugünkü ve gelecekteki stratejilerini, kulübü yönetirken ve transfer piyasasında karşılaştığı zorlukları anlatmak üzere kulübün efsane isimlerinden, Cagliari'de de forma giymiş sportif direktör Darijo Srna, Calciomercato e Goal'a özel bir röportaj verdi.

  • Inter favori, İtalya'nın en iyi takımlarından biri

    Önce sahadan ve sıradaki Şampiyonlar Ligi maçından başlayalım. Nasıl bir Shakhtar beklemeliyiz ve Inter'in en çok hangi yönünden çekiniyorsunuz?

    "Genç bir takımız ve rakibimiz kim olursa olsun futbol oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu. PSV ile berabere kalıp AEK'yi yenerek çok iyi bir başlangıç yaptık. Ama burası Şampiyonlar Ligi, bu yüzden her rakibe saygı duymalıyız.

    Inter bu maçın favorisi. Kendi sahasında, dolu tribünler önünde oynayacak ve tecrübeli bir takım. İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Genç takımımız için İtalya'da, tamamen dolu bir statta Inter'le karşılaşmak çok büyük bir deneyim olacak. Bu maç için çok mutluyuz."

  • Play-off hayali

    Inter'in aksine, Avrupa serüveninize bir beraberlik ve bir galibiyetle çok iyi başladınız. Avrupa'da kendinize nasıl bir hedef koydunuz?

    "Hayalimiz Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24 takım arasında bitirmek. Bu bizim için büyük bir başarı olur. İyi futbol sergilemek, güzel maçlar oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde karakterimizi göstermek de istiyoruz.

    Genç bir takımız ve bu Şampiyonlar Ligi maçları oyuncularımız için çok büyük bir deneyim. Rekabet etmek, kendi futbolumuzu oynamak ve doğru yolda olduğumuzu göstermek istiyoruz"

  • Chivu olağanüstüydü, puansız kalmayı hak etmiyordu

    Inter, yüksek tempoda oynayan ve dikine hücum eden takımlara karşı bazı zorluklar yaşadı. Arda Turan'ın oyun tarzı bu profile uyuyor mu? Chivu'nun takımını nasıl zorlamayı düşünüyorsunuz?

    "Kendi oyun sistemimiz var ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kesinlikle savunmada kalmayacağız. Arda'yı, takımımızı ve oyuncularımızı tanıdığım için futbol oynamaya ve olumlu bir sonuç almak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızı biliyorum.

    Chivu'ya gelince, genç ve olağanüstü bir teknik direktör. Harika bir oyuncuydu, Parma'da iyi sonuçlar elde etti ve şimdi Inter'de çok iyi bir iş çıkarıyor. Ona büyük saygı duyuyoruz.

    Inter, ilk iki maçın ardından sıfır puanda kalmayı hak etmiyordu. Şanssızdı. Chivu'nun yardımcısı Kolarov da benim arkadaşım. Büyük kulüplerde oynadı, çok büyük bir deneyime sahip ve Chivu'ya da yardımcı oluyor. Olağanüstü bir takımları ve aynı derecede olağanüstü bir teknik ekipleri var."

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  • ARDA TURAN'IN TERCİHİ

    Arda Turan'ı teknik direktör olarak seçme kararını nasıl aldığınızı anlatır mısınız? Onun gibi büyük bir eski futbolcuyu böylesine zorlu bir projeyi kabul etmeye nasıl ikna ettiniz?

    "Aslında Arda'yı gelmeye ikna etmemize gerek kalmadı. İlk andan itibaren hazırdı (gülüyor, editörün notu). Stratejimiz genç, hırslı ve başarıya aç teknik direktörlerle çalışmak. Arda'nın futbolcu olarak olağanüstü bir deneyimi var. Dünyanın en iyi kulüplerinde, en iyi oyuncularla birlikte oynadı.

    Üstelik daha ilk sezonunda bizimle lig şampiyonluğu kazandı. Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldik ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımlarından birine sahibiz. Doğru yoldayız. Arda'dan çok memnunuz ve onunla devam edeceğiz."

  • "BİZİM İÇİN SAVAŞ 2014'TE BAŞLADI"

    Shakhtar’dan söz ederken, kulübün savaş hâlindeki bir ülke ve halkla ilişkisi de kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Bu koşullarda nasıl yaşıyorsunuz? Kendi topraklarınızda yaşayamıyor, kendi stadınızda oynayamıyorken ve taraftarlarınız her gün acı çekerken futbol oynamayı nasıl sürdürebiliyorsunuz?

    "Neredeyse beş yıldır her gün bu koşullarda yaşıyoruz: bombardımanlar, roketler, hayatını kaybeden masum insanlar, ölen çocuklar. Korkunç.

    Ukrayna’ya verdiği destek için İtalya’ya teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna, olağanüstü insanları olan olağanüstü bir ülke. Desteğe ihtiyaçları var ve savaşın sona ermesini umuyoruz.

    2014’te evimizi kaybettik. Donbas Arena’yı, şehrimizi ve antrenman tesisimizi kaybettik. 12 yıldır evsiziz. Bizim için savaş 2014’te Donetsk’te başladı.

    Bugün de Avrupa kupalarında oynayan tek Ukrayna kulübüyüz. Ukrayna futbolunu temsil etmekten gurur duyuyoruz ama Avrupa kupalarında daha fazla Ukrayna kulübüne ihtiyacımız var."

  • GÜNEY AMERİKA’DA TRANSFER PİYASASI

    Shakhtar her zaman genç yabancı yeteneklere, özellikle de Güney Amerika'da keşfedilenlere yöneldi. Savaş bu yaklaşımı değiştirdi mi? Transfer piyasasında da her şeyi zorlaştırdı mı?

    "Brezilya'ya gelince, gerçekten buraya gelmek isteyen oyuncuları kadromuza katıyoruz. İddialı bir projeyi benimsiyorlar ve buna büyük saygı duyuyoruz.

    Bu oyunculara saygı duymak gerekiyor. Çünkü pek çok Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kalırken onlar Shakhtar'a gelip kulüp ve Ukrayna için mücadele etmeyi seçiyor. Bunu gerçekten çok takdir ediyoruz.

    Başkanımızla birlikte benimsediğimiz felsefe asla değişmeyecek. Yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz."

  • "CAGLIARI'YE HER ZAMAN DESTEK! BİR HAZIRLIK MAÇI DÜZENLEYELİM"

    Cagliari ve Sardinya'daki döneminizden hangi anıları saklıyorsunuz? O günlere dair bir anınızı anlatabilir misiniz? Eski takım arkadaşınız Pisacane'nin çalışmalarını takip ediyor musunuz?

    "Cagliari ve Sardinya bende olağanüstü duygular uyandırıyor. Daima Cagliari! Sonsuza kadar kalbimde olacaklar. Cagliari'de olağanüstü insanlar, olağanüstü bir başkan ve kulüpte çalışan harika kişiler var. Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin ve João Pedro gibi güçlü takım arkadaşlarım da oldu.

    Orada çok sayıda arkadaşım var. Fabio Pisacane de elbette çok yakın bir arkadaşım. O önemli bir teknik direktör ve Cagliari'de olağanüstü bir iş çıkarıyor. Hem Cagliari hem de Fabio adına çok mutluyum. Onları ziyaret etmek ve belki de Cagliari ile Shakhtar arasında yine orada bir hazırlık maçı düzenlemek için Cagliari'ye döneceğim günü bekliyorum."

  • Sportif direktörün rolü

    Sportif direktörün rolü nasıl değişiyor? İtalya'da Roma ve Juventus'un yaptığı gibi pek çok kulüp, sezondan sezona sportif direktör değiştirmeye devam ediyor. Milan gibi bazıları ise şimdilik sportif direktör bulundurmamayı seçti...

    "Sportif direktörün yalnızca oyuncular ve teknik direktörler konusunda değil, tüm sistemden de büyük sorumluluk taşıdığını düşünüyorum.

    Bazı kulüplerin neden teknik direktörlerini veya yönetim yapılarını değiştirmeye karar verdiğini bilmiyorum. Bu yüzden bu konuda bir yorum yapamam. Kolay bir iş olmadığını biliyorum. Sorumluluklar çok büyük ama bu bizim işimiz ve hayatımızın bir parçası. Biz profesyoneliz."

  • Yapay zekâ ve veriler tamam ama transfer piyasasında scoutların gözü belirleyici

    Bizim izlenimimiz, özellikle Amerikan yatırım fonlarının gelişiyle birlikte kulüplerin transfer kararları alırken veri ve yapay zekâ kullanmaya giderek daha fazla yöneldiği. Gerçekten öyle mi?

    "Evet, dünya değişti. Teknoloji her gün gelişiyor, futbol da değişti. Geçmişe kıyasla pek çok şey farklı. Tüm veri tabanlarına ve bize yardımcı olabilecek her şeye değer veriyoruz. Ama gözlemcilerimize de değer veriyoruz.

    Maçları ve oyuncuları yerinde izliyoruz. Scoutlarımız birçok maça gidiyor ve futbolcuları yakından takip ediyor. Bu işi yapan çok sayıda gözlemcimiz var. Baş scoutumuz Salvatore Monaco.

    Kararlarımızın yaklaşık %80'ini kendi izlenimlerimize ve doğrudan gördüklerimize dayanarak alıyoruz. Diğer tüm araçlar elbette bize yardımcı oluyor ama gözlerimizin ve gözlemcilerimizin yaptığı işin yerini alamaz."

  • Transfer önerileri

    Son olarak, bize birkaç transfer öneriniz var mı? Serie A'dan, size göre seviye atlayıp en üst düzeye çıkabilecek bir oyuncu transfer etme şansınız olsa kimi seçerdiniz? Oyuncularınızdan Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias veya Newerton'dan hangisinin İtalya'nın büyük kulüplerinden biri için daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorsunuz? Belki de Inter için?

    "İtalya'dan birini transfer etme imkânım olsa önce kardeşim Luka Modrić'i, ardından Barella veya Calhanoglu'yu söylerdim. İtalya'da çok sayıda iyi oyuncu var.

    Takımımıza gelince, Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon ve daha birçok olağanüstü yeteneğimiz var. Bir gün büyük kulüplerde oynayacaklarını düşünüyorum: Belki Inter'de, belki Juventus'ta, belki Chelsea'de. Bilmiyorum ama doğru yoldalar."



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