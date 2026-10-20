Shakhtar Donetsk, Avrupa'da bir büyük gece daha yaşamaya hazırlanıyor. Ukrayna kulübü bu kez Milano'daki San Siro'ya giderek Inter ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başlayan Inter'in aksine Shakhtar Donetsk, son 16 turuna doğrudan katılım sağlayan bölgenin hemen dışında yer aldığı başarılı gidişatını sürdürmeye çalışacak.





Kulüp, günlük hayatında kaçınılmaz olarak Ukrayna'yı sarsan Rusya ile savaşın etkileriyle mücadele etmek zorunda. Savaş, Shakhtar Donetsk'i Donetsk'ten uzak tutuyor ve neredeyse sürekli deplasmanda yaşamaya mecbur bırakıyor.

Shakhtar Donetsk'in dünyasını, bugünkü ve gelecekteki stratejilerini, kulübü yönetirken ve transfer piyasasında karşılaştığı zorlukları anlatmak üzere kulübün efsane isimlerinden, Cagliari'de de forma giymiş sportif direktör Darijo Srna, Calciomercato e Goal'a özel bir röportaj verdi.