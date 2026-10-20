Shakhtar Donetsk, Avrupa sahnesinde bir büyük gece daha yaşamaya hazırlanıyor. Ukrayna kulübü bu kez Inter ile karşılaşmak için Milano'daki San Siro'ya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başlayan Inter'in aksine Shakhtar, doğrudan son 16 turuna yükselme bölgesinin hemen dışında yer aldığı başarılı yürüyüşünü sürdürmeye çalışacak.





Kulüp, günlük yaşamında Ukrayna'yı sarsan Rusya ile savaşın sonuçlarıyla da kaçınılmaz olarak baş etmek zorunda. Savaş, Shakhtar'ı Donetsk'ten uzak tutuyor ve takım neredeyse sürekli deplasmanda yaşamak zorunda kalıyor.

Shakhtar'ın dünyasını, bugünkü ve gelecekteki stratejilerini, yönetimde ve transfer piyasasında karşılaştığı zorlukları anlatmak üzere kulübün sembol isimlerinden, İtalya'da Cagliari forması da giymiş sportif direktör Darijo Srna, Calciomercato ve Goal'a özel açıklamalarda bulundu.