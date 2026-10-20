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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Shakhtar Donetsk, Darijo Srna CM'ye konuştu: "Modric veya Calhanoglu'yu isterim. Alisson, Kaua, Tobias... Inter ve Juventus seviyesinde. Savaş korkunç, 2014'ten beri evimiz yok ama desteği için İtalya'ya teşekkürler. Daima Cagliari!"

Inter
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk
Inter - Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opinion
FEATURES
Serie A
Juventus

Sportif direktör ve Avrupa futbolunun önemli eski isimlerinden biri, Shakthar dünyasını anlatmak için özel bir röportaj verdi.

Shakhtar Donetsk, Avrupa sahnesinde bir büyük gece daha yaşamaya hazırlanıyor. Ukrayna kulübü bu kez Inter ile karşılaşmak için Milano'daki San Siro'ya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başlayan Inter'in aksine Shakhtar, doğrudan son 16 turuna yükselme bölgesinin hemen dışında yer aldığı başarılı yürüyüşünü sürdürmeye çalışacak.


Kulüp, günlük yaşamında Ukrayna'yı sarsan Rusya ile savaşın sonuçlarıyla da kaçınılmaz olarak baş etmek zorunda. Savaş, Shakhtar'ı Donetsk'ten uzak tutuyor ve takım neredeyse sürekli deplasmanda yaşamak zorunda kalıyor.

Shakhtar'ın dünyasını, bugünkü ve gelecekteki stratejilerini, yönetimde ve transfer piyasasında karşılaştığı zorlukları anlatmak üzere kulübün sembol isimlerinden, İtalya'da Cagliari forması da giymiş sportif direktör Darijo Srna, Calciomercato ve Goal'a özel açıklamalarda bulundu.

  • Inter favori, İtalya'nın en iyi takımlarından biri

    Sahadan ve sıradaki Şampiyonlar Ligi maçından başlayalım. Nasıl bir Shakhtar beklemeliyiz ve Inter'in en çok hangi yönünden çekiniyorsunuz?

    "Genç bir takımız ve kime karşı oynarsak oynayalım futbol oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu. PSV ile berabere kalıp AEK'yi yenerek çok iyi başladık, ancak burası Şampiyonlar Ligi olduğu için her rakibe saygı duymalıyız.

    Inter bu maçın favorisi. Evinde, dolu bir statta oynuyor ve deneyimli bir takım. İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Genç takımımız için İtalya'da, biletleri tamamen tükenmiş bir statta Inter'le karşılaşmak çok büyük bir deneyim olacak. Bu maç için çok mutluyuz."

  • PLAY-OFF HAYALİ

    Inter'in aksine Avrupa serüveninize bir beraberlik ve bir galibiyetle çok iyi başladınız. Avrupa'da kendinize nasıl bir hedef koydunuz?

    "Hayalimiz Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24 takım arasında tamamlamak. Bu, bizim için büyük bir başarı olur. İyi futbol sergilemek, güzel maçlar oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde karakterimizi göstermek de istiyoruz.

    Genç bir takımız ve bu Şampiyonlar Ligi maçları oyuncularımız için çok büyük bir deneyim. Rekabet etmek, kendi futbolumuzu oynamak ve doğru yolda olduğumuzu göstermek istiyoruz."

  • Chivu olağanüstüydü, sıfır puanı hak etmiyordu

    Inter, yüksek tempoda oynayan ve dikine hücum eden takımlara karşı bazı zorluklar yaşadı. Arda Turan'ın oyun tarzı bu profile uyuyor mu? Chivu'nun takımını nasıl zorlamayı düşünüyorsunuz?

    "Kendi oyun sistemimiz var ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kesinlikle savunmada kalmayacağız. Arda'yı, takımımızı ve oyuncularımızı tanıdığım için futbol oynamaya ve olumlu bir sonuç almak adına elimizden geleni yapmaya çalışacağımızı söyleyebilirim.

    Chivu'ya gelince, genç ve olağanüstü bir teknik direktör. Harika bir futbolcuydu, Parma'da iyi sonuçlar aldı ve şimdi Inter'de çok iyi iş çıkarıyor. Ona büyük saygı duyuyoruz.

    Inter, ilk iki maçın ardından sıfır puanda kalmayı hak etmiyordu. Şanssızdı. Chivu'nun yardımcısı Kolarov da benim arkadaşım. Büyük kulüplerde oynadı, engin bir deneyime sahip ve Chivu'ya da yardımcı oluyor. Olağanüstü bir takımları ve aynı derecede olağanüstü bir teknik ekipleri var."

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  • ARDA TURAN'IN TERCİHİ

    Arda Turan'ı teknik direktör olarak seçme kararına nasıl vardığınızı anlatır mısınız? Onun gibi büyük bir eski futbolcuyu böylesine zorlu bir projeyi kabul etmeye nasıl ikna ettiniz?

    "Aslında Arda'yı gelmeye ikna etmemize gerek kalmadı. İlk andan itibaren hazırdı (gülüyor, editörün notu). Stratejimiz genç, hırslı ve başarıya aç teknik direktörlerle çalışmak. Arda'nın futbolcu olarak olağanüstü bir deneyimi var. Dünyanın en iyi kulüplerinde, en iyi oyuncularla birlikte oynadı.

    Üstelik daha ilk sezonunda bizimle lig şampiyonluğunu kazandı. Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldik ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımlarından birine sahibiz. Doğru yoldayız. Arda'dan çok memnunuz ve onunla devam edeceğiz."

  • "BİZİM İÇİN SAVAŞ 2014'TE BAŞLADI"

    Shakhtar’dan söz edildiğinde, kulübün savaş hâlindeki bir ülke ve halkla ilişkisi de kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Bu gerçeği nasıl yaşıyorsunuz? Kendi topraklarınızda yaşayıp kendi stadınızda oynayamazken, taraftarlarınız her gün acı çekerken futbol oynamaya nasıl devam edebiliyorsunuz?

    "Yaklaşık beş yıldır her gün bu koşullarda yaşıyoruz: bombardımanlar, roketler, hayatını kaybeden masum insanlar, hayatını kaybeden çocuklar. Korkunç.

    Ukrayna’ya verdiği destek için İtalya’ya teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna, olağanüstü insanlara sahip olağanüstü bir ülke. Desteğe ihtiyaçları var ve savaşın sona ermesini umuyoruz.

    2014’te evimizi kaybettik. Donbas Arena’yı, şehrimizi ve antrenman tesisimizi kaybettik. 12 yıldır evsiziz. Bizim için savaş 2014’te Donetsk’te başladı.

    Yine de bugün Avrupa kupalarında oynayan tek Ukrayna kulübüyüz. Ukrayna futbolunu temsil etmekten gurur duyuyoruz ama Avrupa kupalarında daha fazla Ukrayna kulübünün yer almasına ihtiyacımız var".

  • Güney Amerika'da transfer piyasası

    Shakhtar her zaman genç yabancı yeteneklere, özellikle de Güney Amerika'da keşfedilenlere yöneldi. Savaş bu yaklaşımı değiştirdi mi? Transfer piyasasında da işleri zorlaştırdı mı?

    "Brezilya söz konusu olduğunda, buraya gerçekten gelmek isteyen oyuncuları kadromuza katıyoruz. İddialı bir projeyi benimsiyorlar ve buna büyük saygı duyuyoruz.

    Bu oyunculara saygı duymak gerekiyor. Çünkü pek çok Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kalırken onlar Shakhtar'a gelmeyi, kulüp ve Ukrayna için mücadele etmeyi seçiyor. Bunu gerçekten çok takdir ediyoruz.

    Başkanımızla birlikte benimsediğimiz felsefe asla değişmeyecek. Yolumuza devam edeceğiz"

  • "Daima Cagliari! Bir hazırlık maçı düzenleyelim!"

    Cagliari ve Sardinya’daki döneminden aklınızda hangi anılar kaldı? O dönemden bir anınızı anlatabilir misiniz? Eski takım arkadaşınız Pisacane’nin çalışmalarını takip ediyor musunuz?

    "Cagliari ve Sardinya bende olağanüstü duygular uyandırıyor. Her zaman Forza Cagliari! Sonsuza dek kalbimde olacaklar. Cagliari’de harika insanlar, harika bir başkan ve kulüpte çalışan müthiş kişiler var. Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin ve João Pedro gibi güçlü takım arkadaşlarım da oldu.

    Orada çok sayıda arkadaşım var. Fabio Pisacane de elbette çok iyi bir arkadaşım. Önemli bir teknik direktör ve Cagliari’de olağanüstü bir iş çıkarıyor. Hem Cagliari hem de Fabio adına çok mutluyum. Onları ziyaret etmek ve belki de orada Cagliari ile Shakhtar arasında bir hazırlık maçı düzenlemek için Cagliari’ye dönebileceğim anı bekliyorum."

  • Sportif direktörün rolü

    Sportif direktörün rolü nasıl değişiyor? İtalya'da Roma ve Juventus gibi birçok kulüp sezondan sezona değişime gitmeye devam ederken Milan gibi bazı kulüpler şimdilik sportif direktör bulundurmamayı tercih etti...

    "Sportif direktörün, oyuncular ve teknik direktörler konusunda olduğu kadar tüm sistemden de çok büyük sorumluluk taşıdığını düşünüyorum.

    Bazı kulüplerin neden teknik direktörlerini veya yönetim yapılarını değiştirmeye karar verdiğini bilmiyorum. Bu yüzden bu konuda pek yorum yapamam. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyorum. Sorumluluklar çok büyük ama bu bizim işimiz ve hayatımızın bir parçası. Biz profesyoneliz."

  • "Yapay zekâ ve veri tamam ama transfer piyasasında scoutların gözleri önemli"

    Özellikle Amerikan yatırım fonlarının gelişiyle birlikte kulüplerin transfer piyasasında karar alırken verilere ve yapay zekâya giderek daha fazla yöneldiği izlenimine sahibiz. Gerçekten öyle mi?

    "Evet, dünya değişti. Teknoloji her gün gelişiyor, futbol da değişti. Geçmişe kıyasla pek çok şey farklı. Tüm veri tabanlarına ve bize yardımcı olabilecek her şeye değer veriyoruz. Ama gözlemcilerimize de değer veriyoruz.

    Maçları ve oyuncuları canlı izliyoruz. Gözlemcilerimiz birçok maça gidiyor ve futbolcuları yakından takip ediyor. Bu işi yapan çok sayıda gözlemcimiz var. Baş gözlemcimiz Salvatore Monaco.

    Kararlarımızın yaklaşık %80'ini sezgilerimize ve doğrudan gördüklerimize dayanarak alıyoruz. Diğer tüm araçlar elbette bize yardımcı oluyor ama gözlerimizin ve gözlemcilerimizin yaptığı işin yerini alamaz."

  • Transfer tavsiyeleri

    Son olarak bize birkaç transfer önerisinde bulunur musunuz? Serie A'dan, sizce seviye atlayıp en üst düzeye çıkabilecek bir oyuncu alma şansınız olsa kimi seçerdiniz? Oyuncularınızdan Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias veya Newerton'dan hangisini İtalya'nın büyük takımlarından biri için daha ilgi çekici buluyorsunuz? Belki de Inter için?

    "İtalya'dan birini alma imkânım olsa önce kardeşim Luka Modrić'i, sonra Barella veya Calhanoglu'yu söylerdim. İtalya'da çok sayıda iyi oyuncu var.

    Takımımıza gelince, Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon ve daha birçok sıra dışı yeteneğimiz var. Bir gün büyük kulüplerde oynayacaklarını düşünüyorum: Belki Inter'de, belki Juventus'ta, belki Chelsea'de. Bilmiyorum ama doğru yoldalar."



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