Gelecek maçlar JUV Serie A 14:45 NAP

Tarihi not edin: Social Football Summit 2026, bugün Lega Serie A'da tanıtıldı. 10 ve 11 Kasım 2026'da düzenlenecek etkinlik, pek çok yenilikle Torino'daki Allianz Stadium'a dönüyor. Futbol endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirip aralarında diyalog kurmak için daha fazla sahne, daha fazla kutlama ve daha fazla konuşma olacak.

Del Piero, Ausilio ve D'Amico'dan Serie A, Serie B ve LaLiga gibi yabancı liglere, hatta UEFA ve FIFA'ya; ticari ortaklardan stadyumlara, inovasyondan etkinliklere kadar her konu, İtalya'nın en yenilikçi stadyumlarından biri olan Juventus'un stadyumunda kurulacak sahnelerde ele alınacak ve derinlemesine incelenecek.