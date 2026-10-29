24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
SFS 26 social football summit
Emanuele Tramacere
Çeviri:

SFS 26 - Social Football Summit, 10 ve 11 Kasım'da Torino'daki Allianz Stadium'a dönüyor: Del Piero'dan Serie A genel kuruluna, futbol vitrine çıkıyor

Serie A
Serie B
Juventus

Football Industry’nin en çok beklenen etkinliği geri dönüyor.

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Tarihi not edin: Social Football Summit 2026, bugün Lega Serie A'da tanıtıldı. 10 ve 11 Kasım 2026'da düzenlenecek etkinlik, pek çok yenilikle Torino'daki Allianz Stadium'a dönüyor. Futbol endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirip aralarında diyalog kurmak için daha fazla sahne, daha fazla kutlama ve daha fazla konuşma olacak.

Del Piero, Ausilio ve D'Amico'dan Serie A, Serie B ve LaLiga gibi yabancı liglere, hatta UEFA ve FIFA'ya; ticari ortaklardan stadyumlara, inovasyondan etkinliklere kadar her konu, İtalya'nın en yenilikçi stadyumlarından biri olan Juventus'un stadyumunda kurulacak sahnelerde ele alınacak ve derinlemesine incelenecek.

  • ETKİNLİK

    Lig Konseyi salonunda, zirvenin öne çıkan isimleri söz aldı.

    SFS, İtalya'da futbol endüstrisine adanmış ilk uluslararası B2B etkinliği. 2018'de kurulan etkinlik; içerik, bağlantı kurma ve eğitim için bir platform sunuyor. Dokuzuncusu, 10-11 Kasım 2026'da Torino'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek.

    Amaç, futbol uzmanlarından oluşan bir ağ kurmak ve sektörün başlıca paydaşlarını bir araya getiren dinamik, yenilikçi bir ortam oluşturmak. Ayrıca, en parlak fikirlerin sahiplerinin yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için birlikte çalışabileceği bir alan yaratılmak isteniyor.

  • YÜZLER

    Katılacak isimler arasında etkinliğin organizatörlerinin yanı sıra Marco Bellinazzo, Lorenzo Dallari, Vincenzo Filetti ve Ivan Ortenzi ile stage etkinliklerinin ve SFS Award'un sunucuları Giusy Meloni, Marina Presello, Giulia Piscina ve Monica Bertini de yer alacak.

  • SERIE A, SERIE B, PAZARLAMA, KADINLAR SERIE A'SI VE DAHA FAZLASI

    İtalyan futbolu, dijital, pazarlama, erkek ve kadın futbolu birimlerinin tamamı ve kulüplerin yanı sıra 10 Kasım'da etkinliğe resmî nitelik kazandıracak Lega Serie A ve Lega Serie B genel kurullarıyla da geniş katılım gösterecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • KİŞİLER VE KONUKLAR

    UEFA'dan Michele Uva, FIFA'dan Romy Gai; İtalyan kulüplerinden Roma, Fiorentina, Palermo, Inter, Venezia ve Milan; yabancı kulüplerden ise Bayern Münih, Braga ve Arsenal bunlardan bazıları.

    İsimler arasında Inter'in eski sportif direktörü Piero Ausilio ve Roma'nın mevcut sportif direktörü Tony D'Amico da var. Serie A yönetim kurulu başkanı Luigi De Siervo ve LaLiga yönetim kurulu başkanı Javier Tebas'ın yanı sıra, Tik Tok dünyasının gözünden anlatılacak Alessandro Del Piero da öne çıkıyor.

  • SFS EXTRATIME VE ÖDÜLLER

    Son olarak, futbol endüstrisinin geleceğini değiştirmek isteyen gençler ve startup dünyası da programda yer alacak. İtalyan ve uluslararası girişimler arasında gerçek bir yarışma düzenlenecek.

    İki günlük etkinliğin kutlama niteliğindeki çerçevesini ise Venaria Kraliyet Sarayı'nda düzenlenecek ve futbol endüstrisinin önde gelenlerini onurlandıracak SFS Ödülleri töreni oluşturacak.

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP