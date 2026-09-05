Barcelona, yaz döneminde iki savunma oyuncusuyla yollarını ayırmıştı: Ronald Araujo ve Alvaro Cortes. Ancak onların yerine yeni bir oyuncuyla anlaşmadı.

Böylece Pau Cubarsi, Gerard Martin ve Andreas Christensen, Flick için stoper bölgesindeki tek doğal seçenekler haline geldi. Eric Garcia ve Kounde ise bu mevkide oynayabiliyor; ancak her ikisine de sağ bek pozisyonunda ihtiyaç duyulabilir; Eric Garcia söz konusu olduğunda orta sahada da bu ihtiyaç ortaya çıkabilir.

"Sport" gazetesine göre Flick, Valencia maçı öncesindeki son antrenmanlarda Kounde'yi stoper mevkisinde kullandı; oysa Fransız oyuncunun son yıllarda Barcelona formasıyla gösterdiği en iyi performanslar büyük ölçüde sağ bek mevkisinde ortaya çıkmıştı.

Bu deneme teknik açıdan köklü bir değişim anlamına gelmiyor; zira Kounde stoperde oynamaya alışkın ve bu mevkide büyük bir tecrübeye sahip. Ancak dikkat çekici olan, denemenin zamanlaması.