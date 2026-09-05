Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Valencia karşılaşması öncesi antrenmanlarda yıldız oyuncularından birini stoper mevkiinde denemeyi sürdürüyor. Bu adım, Alman teknik adamın sınırlı savunma seçeneklerine kadrodan çözümler bulma isteğini ortaya koyuyor.
Çeviri:
Sezonunun gidişatını değiştirir mi? Barcelona'nın yıldızı için Valencia karşılaşması öncesi yeni bir sınav
Yeni bir tecrübe: dikkat çeken zamanlama
Barcelona, yaz döneminde iki savunma oyuncusuyla yollarını ayırmıştı: Ronald Araujo ve Alvaro Cortes. Ancak onların yerine yeni bir oyuncuyla anlaşmadı.
Böylece Pau Cubarsi, Gerard Martin ve Andreas Christensen, Flick için stoper bölgesindeki tek doğal seçenekler haline geldi. Eric Garcia ve Kounde ise bu mevkide oynayabiliyor; ancak her ikisine de sağ bek pozisyonunda ihtiyaç duyulabilir; Eric Garcia söz konusu olduğunda orta sahada da bu ihtiyaç ortaya çıkabilir.
"Sport" gazetesine göre Flick, Valencia maçı öncesindeki son antrenmanlarda Kounde'yi stoper mevkisinde kullandı; oysa Fransız oyuncunun son yıllarda Barcelona formasıyla gösterdiği en iyi performanslar büyük ölçüde sağ bek mevkisinde ortaya çıkmıştı.
Bu deneme teknik açıdan köklü bir değişim anlamına gelmiyor; zira Kounde stoperde oynamaya alışkın ve bu mevkide büyük bir tecrübeye sahip. Ancak dikkat çekici olan, denemenin zamanlaması.
Flick'e ekstra seçenekler sunan esneklik
Barcelona, tüm kupalarda rekabet edebilecek bir takım oluşturmayı hedefliyor; bu da uzun bir sezon boyunca savunmadaki esnekliği temel bir unsur haline getiriyor.
Koundé'nin sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayabilme yeteneği, takımın yapısını büyük ölçüde değiştirmeye gerek kalmadan Flick'e rotasyon için daha geniş bir alan tanıyabilir.
Bu seçenek, Barcelona'nın daha fazla fiziksel güce, hızlı geçiş oyununa ya da derinlikte birebir savunma yapabilme becerisine ihtiyaç duyduğu maçlarda da faydalı olabilir.
Ayrıca oku: Dembélé'nin Enrique sürprizine tepkisi
Savunmayı yeniden şekillendirebilecek bir rekabet
Koundé sezona garantili bir ilk on bir seçeneği olarak başlamadı; bu da Flick'in onu nasıl kullanmayı planladığına dair soru işaretlerini gündeme getiriyor, ancak bu durum öneminin azaldığı anlamına gelmiyor.
Aksine, iki mevkide birden oynayabilme kabiliyeti en belirgin güçlü yönlerinden biri haline gelebilir; zira iki pozisyonu da yüksek bir seviyede doldurabilen bir oyuncu, sakatlıkların, cezaların ve maç yoğunluğunun baskısının biriktiği dönemlerde büyük bir değer taşıyor.
Koundé'nin bu sezon Barcelona ile en iyi seviyesine geri dönmesi gerekiyor; asıl mesele ise hangi mevkide oynayacağından bağımsız olarak, eski formunu yeniden yakalayıp kadroda kendini tekrar kabul ettirebilmesi olacak.
Flick, savunmanın arkasındaki geniş alanlarla ve hücum baskısıyla başa çıkabilen defans oyuncularına değer veriyor; bunlar da özellikle hızı ve ceza sahasından uzakta savunma yapabilme kabiliyeti sayesinde Koundé'ye uygun özellikler.
Soru işareti olmayı sürdüren nokta ise Fransız defans oyuncusunun, Sevilla dönemi ve Barcelona'daki başlangıcında onu dünyanın en dikkat çekici gelecek vaat eden savunmacılarından biri yapan seviyeye geri dönebilme kabiliyeti.
Nihai karar Flick'e ait; Valencia karşısında Koundé'yi Cubarsí'nin yanında stoperde sahaya sürüp sürmeyeceği ve bu mevkide maç boyunca nasıl bir görüntü çizeceği ise belirsizliğini koruyor.
Ayrıca oku: Salah'ın izinden mi? Barcola, Carragher'dan ilk uyarısını aldı
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun