Kendisine Suzuki hakkındaki görüşü sorulan eski Aston Villa kalecisi Friedel, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Çok iyi. Futbol izleyen çoğu kişinin onu takip ettiğini ve iyi bir kaleci olduğunu bildiğini düşünüyorum.

“Defalarca söylediğim gibi, asla bilemeyeceğiniz şey zihinsel açıdan ve öz güven bakımından nasıl bir performans gösterecekleridir. Özellikle de Martinez kadar iyi birinin yerini almaları gerektiğinde.

“Peki hata yaptıklarında ne olur, sonrasında nasıl oynarlar? Fulham maçına kadar gerçekten bir hata yaptığını düşünmüyorum. Hata yaptığı maçta bile olağanüstü bir performans sergiledi. Yalnızca kendisine hiç benzemeyen, şanssız ve talihsiz bir hata yaptı. Ama hem öncesinde hem sonrasında mükemmeldi.

“Şu an itibarıyla Aston Villa'nın sezonun en iyi transferi olduğunu düşünüyorum. PSR kuralları ve mali kurallar nedeniyle kadrolarının büyük darbe aldığı sıkça yazıldı. Kadroyu yeniden yapılandırma konusunda çok iyi iş çıkardılar. Yine de geçen sezonki kadroya sahip değiller ve özellikle sezon başında kaleciye ihtiyaçları vardı.

“Bence harika bir performans sergiledi. Şimdi diğer oyuncular da birbirlerine alışıp takıma uyum sağlamaya başladı; sonuçlar ve iyi performanslar geliyor. Ama sezon başında öne çıkan transfer oydu.”