“Sezonun transferi”: Zion Suzuki, Aston Villa'ya Emi Martinez'i unuttururken eski kaleci Brad Friedel'den 30 milyon sterlinlik Japon millî oyuncuya övgü
Aston Villa'nın Dünya Kupası şampiyonu Martinez'in yerine birini bulması gerekiyordu
Suzuki, Kuzey Amerika’daki FIFA’nın en önemli turnuvasında ülkesi adına sergilediği etkileyici performansların ardından değerini hızla artırırken, Aston Villa onu kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain de bir dönem anlaşmaya çok yaklaştı.
New Jersey doğumlu 24 yaşındaki oyuncu sonunda İngiltere’nin yolunu tuttu. Avrupa Ligi şampiyonu, gizemli Arjantinli Martinez’in ayrılmaya yaklaşmasıyla yeni bir kaleciye ihtiyaç duyuyordu. Martinez’in Chelsea’ye transferine sonunda onay verildi.
Suzuki’den beklentiler yüksek olsa da geçmiş, Premier League’e yeni gelen oyuncuların uyum sağlamakta ciddi zorluklar yaşayabildiğini gösteriyor. Doğrudan zorlu bir görevin içine atılan Suzuki’nin uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duyacağı düşünülüyordu.
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Suzuki, Premier League'e kısa sürede uyum sağladı.
Aston Villa'nın endişelenmesine gerek kalmadı; Emery'nin planlarına sorunsuzca uyum sağlayan kaleci hemen etkisini gösterdi. Fulham ile 1-1 berabere kalınan maçta alışılmadık bir hata yaptı: Suzuki, kornerden gelen topa müdahale etmeye çalışırken topu kendi kale çizgisinin gerisine düşürdü. Ancak aynı maçta birkaç önemli kurtarış da yaptı.
Üst düzey bir Avrupa turnuvasında Lamine Yamal ve Barcelona karşısında üç gol yemesine fazla anlam yüklenmemeli. La Liga devi hücum gücüyle öne çıkıyor ve Aston Villa, pazar günü istikrarsız bir performans sergileyen Manchester United karşısında yeniden çıkışa geçmeyi umuyor.
Suzuki'nin Old Trafford'da Manchester United karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bir kez daha tüm gözlerin üzerinde olacağı bir maça çıkacak ve İngiliz futbolunun en iyi kalecilerinden biri olarak konumunu daha da sağlamlaştırabilecek.
Friedel, Japon milli futbolcu hakkındaki değerlendirmesini paylaştı
Kendisine Suzuki hakkındaki görüşü sorulan eski Aston Villa kalecisi Friedel, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Çok iyi. Futbol izleyen çoğu kişinin onu takip ettiğini ve iyi bir kaleci olduğunu bildiğini düşünüyorum.
“Defalarca söylediğim gibi, asla bilemeyeceğiniz şey zihinsel açıdan ve öz güven bakımından nasıl bir performans gösterecekleridir. Özellikle de Martinez kadar iyi birinin yerini almaları gerektiğinde.
“Peki hata yaptıklarında ne olur, sonrasında nasıl oynarlar? Fulham maçına kadar gerçekten bir hata yaptığını düşünmüyorum. Hata yaptığı maçta bile olağanüstü bir performans sergiledi. Yalnızca kendisine hiç benzemeyen, şanssız ve talihsiz bir hata yaptı. Ama hem öncesinde hem sonrasında mükemmeldi.
“Şu an itibarıyla Aston Villa'nın sezonun en iyi transferi olduğunu düşünüyorum. PSR kuralları ve mali kurallar nedeniyle kadrolarının büyük darbe aldığı sıkça yazıldı. Kadroyu yeniden yapılandırma konusunda çok iyi iş çıkardılar. Yine de geçen sezonki kadroya sahip değiller ve özellikle sezon başında kaleciye ihtiyaçları vardı.
“Bence harika bir performans sergiledi. Şimdi diğer oyuncular da birbirlerine alışıp takıma uyum sağlamaya başladı; sonuçlar ve iyi performanslar geliyor. Ama sezon başında öne çıkan transfer oydu.”
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Villa, tüm kulvarlarda çıktığı son üç maçta galibiyet alamadı. Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybederken Carabao Kupası'na dördüncü turda veda etti.
United, bu sezon savunmada yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Villa'nın yeniden galibiyet sevinci yaşaması için ideal rakip olabilir. Ancak Bruno Fernandes, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo gibi isimlerin gol atması engellenecekse Suzuki'nin bir kez daha en iyi performansını sergilemesi gerekecek.
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