"Sezonun transferi" - Pep Guardiola, Arsenal'i mağlup ettikleri Carabao Kupası maçının ardından Man City'nin yıldızını övdü
Wembley'de kahraman O'Reilly
O'Reilly, ikinci yarıda sadece dört dakika içinde attığı iki golle Arsenal'i mağlup ederek maçın tartışmasız yıldızı oldu. Alışık olmadığı bir pozisyonda görev alan bu altyapı ürünü oyuncu, acımasız bir hücum performansı sergileyerek Guardiola'ya beşinci Lig Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.
İlk gol, 60. dakikada O'Reilly'nin Kepa Arrizabalaga'nın hatasını değerlendirmesiyle geldi. Sadece dört dakika sonra, Matheus Nunes'in ortasını gole çevirerek skoru ikiye katladı ve Arsenal'i zor bir duruma düşürdü. Maçın ilk 15 dakikasını domine eden kuzey Londra ekibi, bu hızlı iki gole karşılık veremedi.
Guardiola, O'Reilly'nin etkisini övüyor
Guardiola, Nico O'Reilly'yi olağanüstü katkılarından dolayı övdü ve onun sezonun en iyi transferi olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Manchester City teknik direktörü, sezonun başında genç oyuncuyla kapsamlı görüşmeler yaptığını açıkladı ve O'Reilly'nin sol bek pozisyonuna nasıl uyum sağladığını ve kısa sürede güçlü bir izlenim bıraktığını vurguladı.
Guardiola, "Belki de o, sezonun transferiydi. Sezona başladığımızda onunla uzun bir görüşme yaptık. Sol bek olarak oynamaya başladı ve çok etkileyiciydi. Birçok pozisyonda oynayabilir, son üçte birde sevdiği pozisyonda oynayan bir oyuncu. İki harika gol attı." dedi.
Guardiola, 'yenilmez' Arsenal'i övüyor
Takımı kupayı kaldırmasına rağmen Guardiola, Arteta’nın Premier Lig lideri takımının kalitesini hemen övdü. Katalan teknik direktör, Arsenal’in yenilgiye uğramış olsa bile iç sahada futbolun referans noktası olmaya devam ettiğini vurguladı. "Ne diyebilirim ki? Bir kupa kazandığınızda bu her zaman önemlidir," dedi Guardiola maçın bitiş düdüğünün ardından.
"Ama bu özel bir zaferdi çünkü zorlu iki hafta geçirdik ve özellikle de rakibimiz yüzünden. İlk 15 dakikada bizi boğdular. Nefes alamıyorduk. Ondan sonra oynamaya başladık. Gerçekten çok memnunum ama Mikel neredeyse yenilmez bir takım oluşturdu. Hâlâ Arsenal gibi bir takım değiliz ya da geçmişte olduğumuz gibi değiliz. Şampiyonluk kazanmanın bir yolunu bulduk."
"Elimizden geleni yapacağız" - Guardiola şampiyonluk yarışını değerlendiriyor
Manchester'da kutlamalar devam ederken, dikkatler hızla City'nin şu anda Arsenal'in peşinde olduğu Premier Lig'e geri dönüyor. Guardiola, şampiyonluklarını korumaya çalışan takımı için puan tablosundaki farkın hâlâ önemli bir engel olduğunu kabul etti.
"Dürüst olmak gerekirse, 9 puanlık bir fark olmasını çok isterdim," diye ekledi Guardiola, şampiyonluk yarışı sorulduğunda. "Her şey onların elinde, biz puan kaybettik ve bu bizi çok cezalandırıyor ama deneyeceğiz, deneyeceğiz." City, bu Wembley zaferinin, sezonun son aylarında Arsenal'i yakalamak için ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği sağlayacağını umuyor.
