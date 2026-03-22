"Sezonun transferi" - Pep Guardiola, Arsenal'i mağlup ettikleri Carabao Kupası maçının ardından Man City'nin yıldızını övdü

O'Reilly, ikinci yarıda sadece dört dakika içinde attığı iki golle Arsenal'i mağlup ederek maçın tartışmasız yıldızı oldu. Alışık olmadığı bir pozisyonda görev alan bu altyapı ürünü oyuncu, acımasız bir hücum performansı sergileyerek Guardiola'ya beşinci Lig Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

İlk gol, 60. dakikada O'Reilly'nin Kepa Arrizabalaga'nın hatasını değerlendirmesiyle geldi. Sadece dört dakika sonra, Matheus Nunes'in ortasını gole çevirerek skoru ikiye katladı ve Arsenal'i zor bir duruma düşürdü. Maçın ilk 15 dakikasını domine eden kuzey Londra ekibi, bu hızlı iki gole karşılık veremedi.