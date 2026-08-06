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Sezonun transferi mi? Man Utd, 35 milyon sterlinlik Youri Tielemans anlaşması nedeniyle övgü alırken Senne Lammens'e büyük bir geleceğin kapıda olduğu söyleniyor
Yaz transfer döneminin en hesaplı transferi
United’ın Tielemans için 35 milyon sterlinlik bir anlaşmayla harekete geçme kararı, Belçikalının yüksek profilli diğer orta saha transferlerine kıyasla daha iyi bir yatırım olduğunu düşünen Given’dan ciddi övgü aldı. En güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports’a konuşan Given, United’ın Sandro Tonali için harcanan 100 milyon sterlin ve başka yerde Bruno Guimaraes için ödenen 75 milyon sterlinle kıyaslandığında dev bir fırsat transferi yaptığını öne sürdü.
Given, bu transferle ilgili görüşünü şöyle açıkladı: "Manchester United, Sandro Tonali veya Bruno Guimaraes’i almaya çalışmayarak orta sahasını zayıflattı mı? Bence Youri Tielemans gerçekten çok iyi bir transfer ve unutmayın, Aston Villa onu sadece mali nedenlerden dolayı satmak zorundaydı, çünkü onu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu, Villa açısından can sıkıcı çünkü kulübün iki milyarder sahibi var ama kurallar bunu söylüyor.
"Tielemans’ı 35 milyon sterline almak, Sandro Tonali’nin 100 milyon sterlin olduğu düşünülürse, aslında gerçekten çok iyi bir iş çünkü United kulüp ve milli takım düzeyinde çok tecrübeli bir oyuncu kazanıyor."
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Old Trafford'da kaleci devrimi
Orta sahanın ötesinde Given, Senne Lammens'ın yükselişi konusunda da bir o kadar heyecanlı ve onu, David De Gea'nın ayrılışından bu yana Old Trafford'daki en komple kaleci olarak tanımlıyor. Dünya Kupası sırasında yaptığı çok konuşulan bir hataya rağmen, eski İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusu, Lammens'ın United'ın bu mevkide yaşadığı önceki sıkıntılara uzun vadeli çözüm olduğu konusunda ısrarcı.
"Bence Senne Lammens'ta her şey var" diye ekledi Given. "Manchester United için adeta temiz bir nefes oldu. Açık konuşmam gerekirse, Andre Onana ve Altay Bayındır gerekli seviyede olmadığı için Ruben Amorim'in onu transfer ettiklerinde doğrudan ilk 11'e koymamasına şaşırdım.
"Onu transfer ettikten sonraki ilk Manchester derbisi onun ilk maçı olabilirdi. City, Gianluigi Donnarumma'yı doğrudan oynattı. Bence Amorim, Lammens daha genç olduğu ve böylesine büyük bir maçta daha az deneyime sahip olduğu için tereddüt etti ama ben de onu oynatırdım çünkü çok sakin oynuyor. Hiçbir şey onu etkilemiyor gibi görünüyor."
Dünya Kupası hayal kırıklığının üstesinden gelmek
Kalecinin uluslararası arenadaki zor dönemine değinen Given, yedek bir kalecinin ritmini bulmasının ne kadar zor olduğunu vurguladı. Lammens, ülkesinin Dünya Kupası'na veda etmesine yol açan pahalıya mal olan bir top kaçırma hatası yaptı, ancak Given bu deneyimin sonunda 24 yaşındaki oyuncunun mentalitesini güçlendireceğine inanıyor.
Hata hakkında konuşan Given şöyle dedi: "Dünya Kupası'nda gerçekten şanssızdı. Bence bir kalecinin oyuna sonradan girmesi, bir saha oyuncusuna göre 10 kat daha zor. Eğer orta sahaysanız topu alabilir, geri oynayabilir ve oyunun içine girebilirsiniz. Lammens'in yapmak zorunda olduğu ilk şey, 100 denemede 99'unu kurtarıp topa sahip olacağı bir şutla ilgilenmekti.
"Evet, sahanın kenarında kısa bir ısınma yaptı ama o şut muhtemelen iki saat içinde topu gerçekten ilk hissedişiydi. Topu elinden kaçırdı ve bu, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesine neden olan gerçekten kötü bir hataydı. Bunun zihinsel izleri olacaktır ama Manchester United'a geri döndü ve bunu sindirmek için zamanı olacak."
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Manchester United için güvenli bir gelecek
United taraftarları uzun süredir kalede istikrar çağrısı yapıyordu ve Given, Lammens'in kadroda olmasıyla bu endişelerin artık sona erdiğine inanıyor. Savunmanın önünde oynayan oyunculara güven aşılayan kalecinin bu özelliğini övdü; ona göre bu, son sezonlarda eksik olan bir şeydi.
Değerlendirmesini tamamlayan Given şöyle konuştu: "Senne Lammens'i çok beğeniyorum, gerçekten öyle. Bence artık United'ın kalede onun pozisyonu söz konusu olduğunda hiçbir sorunu yok ve geçmişte bunu çok kez yanlış yaptılar. Bence Lammens'in önünde çok büyük bir gelecek var ve o, sahaya çıktığında herkese daha güvende hissettiren türden bir kaleci. Herkes ona güvenebileceğini hissediyor. En az 10 üzerinden yedi ya da sekizlik bir performans vereceğini ve onları kurtaracağını biliyorlar."
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