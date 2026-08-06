United’ın Tielemans için 35 milyon sterlinlik bir anlaşmayla harekete geçme kararı, Belçikalının yüksek profilli diğer orta saha transferlerine kıyasla daha iyi bir yatırım olduğunu düşünen Given’dan ciddi övgü aldı. En güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports’a konuşan Given, United’ın Sandro Tonali için harcanan 100 milyon sterlin ve başka yerde Bruno Guimaraes için ödenen 75 milyon sterlinle kıyaslandığında dev bir fırsat transferi yaptığını öne sürdü.

Given, bu transferle ilgili görüşünü şöyle açıkladı: "Manchester United, Sandro Tonali veya Bruno Guimaraes’i almaya çalışmayarak orta sahasını zayıflattı mı? Bence Youri Tielemans gerçekten çok iyi bir transfer ve unutmayın, Aston Villa onu sadece mali nedenlerden dolayı satmak zorundaydı, çünkü onu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu, Villa açısından can sıkıcı çünkü kulübün iki milyarder sahibi var ama kurallar bunu söylüyor.

"Tielemans’ı 35 milyon sterline almak, Sandro Tonali’nin 100 milyon sterlin olduğu düşünülürse, aslında gerçekten çok iyi bir iş çünkü United kulüp ve milli takım düzeyinde çok tecrübeli bir oyuncu kazanıyor."