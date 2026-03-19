Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan bir yenilginin ardından, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki geleceğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Daily Mail'in haberine göre, İspanyol teknik adam önümüzdeki Pazar günü (17.30) Arsenal ile oynanacak Lig Kupası finalinin ardından bir ara verip, kariyerinin geleceği hakkında karar vermeyi planlıyor. Burada asıl soru, 2027 yılına kadar süren sözleşmesini yerine getirip getirmeyeceği ya da yaz aylarında kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı.
Sezonun tam ortasındayız! Pep Guardiola, iki önemli maç arasında bir mola vermek istiyor gibi görünüyor
Şimdiye kadar Guardiola, yoğun maç takvimi nedeniyle geleceği üzerine derinlemesine düşünme fırsatı bulamadı. Bunun yerine, takımının inişli çıkışlı performanslarına çözüm bulmaya odaklandı. Artık Arsenal ile oynanacak final maçı ile ardından gelecek olan Liverpool’la oynanacak FA Cup çeyrek final maçı arasında yaklaşık iki haftalık bir süreye sahip olacak
Şampiyonluksuz bir sezon ve kadroda büyük değişikliklerin yaşanmasının ardından, City için işler şu anda pek yolunda gitmiyor, bu nedenle yaz aylarında ayrılacağına dair spekülasyonlar son zamanlarda önemli ölçüde arttı. "Herkes beni kovmak istiyor," dedi Guardiola, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, ezeli rakibi Real Madrid'e evinde 1-2 yenildikten sonra. "Bir gün buraya gelip 'Hoşça kalın millet' diyeceğim. Gelecek parlak olacak. Gelecek sezon geri döneceğiz. On yıl sonra emekli olduğumda, her zaman City'nin bir parçası olacağım."
Pep Guardiola geleceği hakkında konuştu
Ancak Movistar televizyon kanalına verdiği röportajda, bu zorlu görevi üstlenmeye hazır olduğunu da açıkça belirtti: Motivasyonu sorulduğunda "Evet," dedi, "bu kesinlikle gerçekleşecek."
City, Madrid'deki ilk maçı 0-3'lük skorla açık ara kaybetmişti. Guardiola, beş yıl içinde dördüncü kez Real Madrid'e karşı takımıyla mağlup oldu.
Olası bir ayrılık durumunda kulüp, görünüşe göre şimdiden alternatifler için piyasayı araştırıyor - iddiaya göre Guardiola'nın onayıyla. Bu konuda sürekli olarak Enzo Maresca'nın adı geçiyor; Maresca, daha önce Guardiola'nın teknik ekibinde çalışmış ve son olarak Chelsea'yi çalıştırmıştı.
Pep Guardiola'nın Manchester City'deki performans istatistikleri
Resmi maçlar Galibiyetler Beraberlik Mağlubiyetler 581 414 75 92