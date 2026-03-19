Sezonun tam ortasındayız! Pep Guardiola, iki önemli maç arasında bir mola vermek istiyor gibi görünüyor

Şimdiye kadar Guardiola, yoğun maç takvimi nedeniyle geleceği üzerine derinlemesine düşünme fırsatı bulamadı. Bunun yerine, takımının inişli çıkışlı performanslarına çözüm bulmaya odaklandı. Artık Arsenal ile oynanacak final maçı ile ardından gelecek olan Liverpool’la oynanacak FA Cup çeyrek final maçı arasında yaklaşık iki haftalık bir süreye sahip olacak

Şampiyonluksuz bir sezon ve kadroda büyük değişikliklerin yaşanmasının ardından, City için işler şu anda pek yolunda gitmiyor, bu nedenle yaz aylarında ayrılacağına dair spekülasyonlar son zamanlarda önemli ölçüde arttı. "Herkes beni kovmak istiyor," dedi Guardiola, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, ezeli rakibi Real Madrid'e evinde 1-2 yenildikten sonra. "Bir gün buraya gelip 'Hoşça kalın millet' diyeceğim. Gelecek parlak olacak. Gelecek sezon geri döneceğiz. On yıl sonra emekli olduğumda, her zaman City'nin bir parçası olacağım."