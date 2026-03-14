Inter, sezonun nasıl sonuçlanacağına bakılmaksızın Cristian Chivu ile yoluna devam edecek.

La Gazzetta dello Sport, Rumen teknik direktörün bu hafta kulübün güvenini kazandığını yazıyor: Şu anda kimsenin hayal bile edemeyeceği bir terslik olmazsa, gelecek sezon da Nerazzurri'nin teknik direktörlüğünü sürdürecek ve mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erdiği için büyük olasılıkla sözleşmesini yenileyecek.

Bu arada, Milan ile oynanan derbide alınan yenilginin ardından, Pazar akşamı Lazio deplasmanına çıkacak ve Inter'in liderlik koltuğuna 7 puan farkla yaklaşan takım, bugün öğleden sonra San Siro'da Atalanta ile oynayacağı maç öncesinde Appiano Gentile'de kamp yapıyor. Chivu, oyunculardan geçen Pazar günkü kötü performansı unutmalarını ve ligin geri kalanını akıllarında tutmalarını istedi.