Sezonun sonu ne olursa olsun Inter, Chivu ile yoluna devam edecek: sözleşme uzatması hazır

Inter yönetimi, teknik direktöre olan güvenini teyit etti.

Inter, sezonun nasıl sonuçlanacağına bakılmaksızın Cristian Chivu ile yoluna devam edecek.

La Gazzetta dello Sport, Rumen teknik direktörün bu hafta kulübün güvenini kazandığını yazıyor: Şu anda kimsenin hayal bile edemeyeceği bir terslik olmazsa, gelecek sezon da Nerazzurri'nin teknik direktörlüğünü sürdürecek ve mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erdiği için büyük olasılıkla sözleşmesini yenileyecek.

Bu arada, Milan ile oynanan derbide alınan yenilginin ardından, Pazar akşamı Lazio deplasmanına çıkacak ve Inter'in liderlik koltuğuna 7 puan farkla yaklaşan takım, bugün öğleden sonra San Siro'da Atalanta ile oynayacağı maç öncesinde Appiano Gentile'de kamp yapıyor. Chivu, oyunculardan geçen Pazar günkü kötü performansı unutmalarını ve ligin geri kalanını akıllarında tutmalarını istedi.

  • Chivu, yaz programını belirlemek üzere kulüp yönetimi ile görüşmelere başladı: Appiano Gentile’deki tesisler yenileme çalışmaları nedeniyle kullanılamayacağı için Inter, hazırlıklarını dağlık bir bölgede, henüz belirlenecek bir yerde başlatacak. Dünya Kupası’ndan dönen oyuncuların da katılacağı bir yurt dışı turnesi de gündemde.

    Öte yandan, transfer piyasasındaki yıldız oyuncularla ilgili önemli soru işaretleri var: Barella'dan Calhanoglu'na, Thuram ve Bastoni'ye kadar. Barcelona'nın ilgilendiği Bastoni, uygun bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir.

