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Kosta Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Sezonun ilk kadro listesi: İşte 6 Temmuz'dan itibaren kampda olacak Udinese

Udinese
Serie A

Udinese takımı 5'inde toplanacak, 6'sından itibaren kamp yapacak

Udinese kulübünün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Udinese, teknik direktör Kosta Runjaic yönetiminde yaz hazırlıklarına başlamaya hazır.

Bianconeri, 5 Temmuz Pazar günü Udine'ye varacak ve ertesi gün, yani 6 Temmuz Pazartesi'den itibaren antrenmanlara ve testlere başlayacak. Hazırlıkların ilk aşaması, her zamanki sezon öncesi kamp dönemine çıkmadan önce Dino Bruseschi spor merkezinde 2 hafta boyunca sürecek.

Üçüncü kez, üst üste ikinci kez, Udinese yaz hazırlıklarının yoğun aşamasına girmek üzere Lienz’e geri dönecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz’dan 4 Ağustos’a kadar Doğu Tirol’de kamp yapacak. Teknik direktör Runjaic’in liderliğindeki takım, Lienz’de sezon hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirebilecekleri ideal koşulları bulacak; buradaki mükemmel tesisler ve üst düzey bir takım için gerekli tüm imkanlar mevcut. Antrenmanların merkezi, bu yıl da Dolomiten Stadion olacak.


  • Hazırlık kampı süresince Bianconeri, daha sonra duyurulacak olan bazı uluslararası düzeyde hazırlık maçlarına çıkacak.


    6 Temmuz'da Bruseschi'de antrenmanlara başlayacak futbolcuların listesi aşağıdadır:



    Abankwah

    Arizala

    Atta

    Bayo

    Bertola

    Bravo*

    Buksa

    Buta*

    Camara

    Davis

    Ebosse

    Ekkelenkamp

    Goglichidze

    Gueye

    Kabasele

    Kamara

    Kristensen

    Lovric*

    Miller

    Mlacic

    Modesto*

    Okoye*

    Padelli

    Pafundi

    Palma

    Payero*

    Pejicic

    Piana

    Piotrowski*

    Popov

    Solet

    Vinciati

    Zaniolo

    Zanoli

    Zarraga

    Zemura*


    *Bu oyuncular, kulüple yapılan anlaşma uyarınca ve 25/26 sezonundaki ilgili maçların sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta içinde Udine'ye dönecekler.


    Halen İsveç milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden Karlstrom ise bir süre tatil yaptıktan sonra takıma katılacak.



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