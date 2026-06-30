Sezonun ilk kadro listesi: İşte 6 Temmuz'dan itibaren kampda olacak Udinese

Udinese kulübünün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Udinese, teknik direktör Kosta Runjaic yönetiminde yaz hazırlıklarına başlamaya hazır.

Bianconeri, 5 Temmuz Pazar günü Udine'ye varacak ve ertesi gün, yani 6 Temmuz Pazartesi'den itibaren antrenmanlara ve testlere başlayacak. Hazırlıkların ilk aşaması, her zamanki sezon öncesi kamp dönemine çıkmadan önce Dino Bruseschi spor merkezinde 2 hafta boyunca sürecek.

Üçüncü kez, üst üste ikinci kez, Udinese yaz hazırlıklarının yoğun aşamasına girmek üzere Lienz’e geri dönecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz’dan 4 Ağustos’a kadar Doğu Tirol’de kamp yapacak. Teknik direktör Runjaic’in liderliğindeki takım, Lienz’de sezon hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirebilecekleri ideal koşulları bulacak; buradaki mükemmel tesisler ve üst düzey bir takım için gerekli tüm imkanlar mevcut. Antrenmanların merkezi, bu yıl da Dolomiten Stadion olacak.



